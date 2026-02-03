El Ayuntamiento de Montilla decreta el cierre de espacios públicos por el temporal

Lluvias de carácter moderado hasta el momento



El Ayuntamiento de Montilla ha reunido a primera hora de esta tarde el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) como medida preventiva ante la previsión meteorológica adversa y los avisos de nivel amarillo por lluvias y viento emitidos para la comarca de la Campiña Sur y la Subbética para la jornada de mañana miércoles 4 de febrero.En ese contexto, y como complemento a lay centros de participación activa, el CECOPAL ha acordado para el día de mañana, con el objetivo de reducir al máximo la movilidad en la ciudad, el cierre de la totalidad de instalaciones deportivas, tanto al aire libre como cubiertas.Esta medida afecta al Pabellón de Deportes y a la piscina cubierta municipal, así como al Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y la Biblioteca, además del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) y el Cementerio Municipal de San Francisco Solano, que se suman de este modo a los parques y jardines, clausurados ya desde la semana pasada.Además, el centro de coordinación municipal ha acordado redoblar la disponibilidad de personal municipal con la finalidad de atender cualquier tipo de incidencia que pudiera producirse durante esta próxima madrugada, coincidiendo con la activación del aviso amarillo por lluvias y viento a partir de la medianoche. Será mañana, a primera hora, cuando vuelva a reunirse el CECOPAL para realizar una valoración de las primeras horas del temporal.El Ayuntamiento ha adoptado estas decisiones en una jornada en la que continúan los trabajos de poda preventiva en aquellos árboles que presentaban riesgo de caída. Entre los episodios registrados, destaca la intervención de los Bomberos al mediodía en el Paseo de Las Mercedes.De igual modo, se ha procedido al cierre de varios caminos que han quedado intransitables en algunos de sus tramos como consecuencia de la acumulación de las lluvias caídas en los últimos días. A esta hora permanecen cerrados los caminos de la Vereda de Duernas, Camino Pleito de los Molinos, Camino de la Mosca, Vereda del Carrascal y Cordel de los Pollos, en la zona de la Laguna de Jarata.Desde la Alcaldía, se ha insistido en la adopción de medidas preventivas como la mejor solución ante posibles riesgos derivados de la situación meteorológica. En este sentido, el alcalde, Rafael Llamas, ha manifestado que "es fundamental extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios mientras estén activos los avisos meteorológicos".Asimismo, ha señalado la importancia de no transitar por zonas inundables ni por caminos rurales cerrados y de atender en todo momento a las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información.El episodio de lluvias y viento registrado en Montilla en las últimas horas ha dejado nuevas precipitaciones, aunque de carácter moderado. Según los datos ofrecidos por, una herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo, durante la jornada de ayer se contabilizaron 5,8 litros por metro cuadrado, a los que se han sumado 1,8 litros por metro cuadrado en lo que va de la jornada de hoy.Con estas cifras, el acumulado de precipitaciones en lo que llevamos de mes alcanza los 9,9 litros por metro cuadrado, mientras que el registro total desde comienzos de año se sitúa en 148,4 litros por metro cuadrado, de acuerdo con la información meteorológica en tiempo real que facilita esta plataforma local.En cuanto al viento,ha registrado una velocidad media de 15 kilómetros por hora, con rachas máximas que han llegado a alcanzar los 40 kilómetros por hora, en el marco del temporal que está afectando a la localidad en estos días.