Salesianos Montilla debuta en el Campeonato de Ajedrez por Equipos

El Club Deportivo Salesianos Montilla dio comienzo el pasado sábado al Campeonato por Equipos 2026, una competición provincial y autonómica que se prolongará durante seis rondas y que reúne, jornada tras jornada, a clubes de la provincia de Córdoba y de distintos puntos de Andalucía en torno al ajedrez federado.La competición, que se disputa con encuentros cada sábado en diferentes localidades, arrancó con un formato ya consolidado, en el que cada ronda es disputada por cuatro jugadores por equipo, con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos por movimiento. La última jornada está prevista para el sábado 14 de marzo, fecha en la que se decidirá la clasificación final tras varias semanas de enfrentamientos continuados.La competición se estructura en cuatro ligas diferenciadas, entre las que cada temporada se lucha por el ascenso o se trata de evitar el descenso. Estas categorías son la División de Honor Andalucía, la Primera Andaluza, la Preferente de Córdoba y la Primera Provincial. En esta edición, el Club Deportivo Salesianos Montilla participa con un total de cinco equipos, repartidos entre la Liga Preferente de Córdoba y la Liga Primera Provincial.En ese sentido, el club montillano cuenta con dos equipos en la Liga Preferente de Córdoba y con tres conjuntos en la Primera Provincial, una presencia que refleja el crecimiento y la consolidación de su sección de Ajedrez en el ámbito competitivo. La Liga Preferente de Córdoba está formada por trece equipos de distintos clubes de la provincia y, en ella, Salesianos Montilla está representado por los equipos A y B.La jornada inaugural dejó, además, una circunstancia poco habitual, ya que ambos equipos del club se enfrentaron entre sí. El duelo se saldó con la victoria del Salesianos Montilla A, que se impuso por 3,5 a 0,5 al Salesianos Montilla B, inaugurando así el campeonato con un enfrentamiento interno que permitió sumar experiencia competitiva a ambos conjuntos desde el primer día.Por otro lado, en la Liga Primera Provincial, una competición integrada por 26 equipos, el Club Deportivo Salesianos Montilla participa con los conjuntos Infantil, Juvenil y Provincial. En la primera jornada, el Salesianos Montilla Provincial logró una victoria por 3 puntos frente a 1 ante el equipo Torre la Plata, mientras que el Salesianos Montilla Juvenil sumó medio punto frente a los 3,5 puntos del equipo Cartonera Lucentina Veteranos. Por su parte, el Salesianos Montilla Infantil no pudo puntuar y cerró la jornada con 0 puntos frente a los 4 del conjunto Torre de Ipagro B Panga.Se trata, en cualquier caso, de un campeonato largo y exigente, que se desarrollará sábado a sábado y en el que la regularidad será determinante para las aspiraciones de cada equipo. A lo largo de las próximas semanas se irán conociendo los resultados y la evolución de los distintos conjuntos del club montillano en cada una de las categorías en las que compite.Los éxitos del Club de Ajedrez Salesianos Montilla responden, en gran medida, a la labor que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE, cuya implicación ha sido clave en la formación y proyección de los jugadores del club.