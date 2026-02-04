La caída de un árbol del convento de Santa Clara causa daños en un edificio próximo

Incidencias en la provincia de Córdoba

Recomendaciones de autoprotección

La incidencia del temporal de lluvias y viento ha dejado este miércoles en Montilla diversos daños materiales y afecciones a la movilidad, en una jornada marcada por precipitaciones persistentes, rachas intensas de viento y actuaciones preventivas en distintos puntos del término municipal, en el contexto de un episodio meteorológico adverso que mantiene activadas medidas de seguridad a nivel local, provincial y regional.El suceso más destacado se ha producido en torno a las 17.00 de esta tarde, cuando la caída de un árbol del convento de Santa Clara ha provocado daños materiales en un edificio anexo situado en el Llano de Palacio, sobre el solar de las antiguas Bodegas Ortiz Ruiz.El árbol se desplomó sobre una pared medianera y derribó tres vallas de gran tamaño, sin que se hayan registrado daños personales. A raíz de este episodio, la comunidad de vecinos del inmueble afectado ha trasladado su preocupación ante la posibilidad de que el viento pueda derribar una palmera de grandes dimensiones que se alza sobre el patio comunitario y que, desde hace tiempo, genera inquietud entre los residentes por su proximidad a las viviendas.Además de estos daños puntuales, el temporal continúa teniendo un impacto significativo en la movilidad del municipio y su entorno. Desde las 7.31 de la mañana del pasado 23 de enero permanece cerrada al tráfico la carretera comarcal CO-4207, que conecta Montilla con Montalbán de Córdoba, como consecuencia del desbordamiento del arroyo Salado en las inmediaciones del pago de Malabrigo.Se trata de un punto especialmente vulnerable cada vez que se registran lluvias con cierta intensidad en la Campiña Sur, debido a la proximidad del cauce, la escasa diferencia de cota y la sedimentación acumulada durante décadas, factores que provocan que la vía colapse incluso con precipitaciones moderadas y deje sin servicio a una de las conexiones más transitadas entre ambas localidades.En cuanto a los datos meteorológicos, según, una herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo que ofrece información en tiempo real sobre variables atmosféricas, durante la jornada de ayer se registraron en Montilla 8,9 litros por metro cuadrado, mientras que en el día de hoy las precipitaciones han alcanzado los 17,8 litros por metro cuadrado.En lo que va de mes, el acumulado asciende a 34,8 litros por metro cuadrado, y en lo que llevamos de año se han contabilizado 173,3 litros por metro cuadrado. A estas cifras se suma un viento promedio de 21 kilómetros por hora, con rachas máximas que han llegado a alcanzar los 70 kilómetros por hora.En la provincia de Córdoba y en Andalucía, la borrasca Leonardo ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de respuesta. La Diputación de Córdoba ha movilizado efectivos de los servicios de Carreteras, Bomberos y de telecomunicaciones de la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) para atender las incidencias derivadas del temporal de lluvia y viento, que deja hasta el momento el corte de ocho vías de la Red Provincial de Carreteras, ocho salidas de los distintos parques de bomberos y cuatro cortes de suministro de telecomunicaciones en municipios de la provincia.Tras la reunión del Comité Provincial de Emergencias, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha advertido de la magnitud del episodio al señalar que “estamos ante una borrasca de alto impacto que está dejando ya bastantes incidencias y se espera que la situación de riesgo se mantenga a lo largo del día de hoy y durante toda la jornada del jueves. Es necesario recordar que estamos ante lo más crudo del temporal por lo que pedimos a toda la población que extreme las medidas de protección”.En relación con las consecuencias directas del temporal, Fuentes ha detallado que “en estos momentos ya se han registrado desalojos en ocho viviendas en Priego de Córdoba, también se ha evacuado a cuatro personas de un diseminado de Fuente Tójar y cinco viviendas en un paraje de Baena por riesgo de caída de un muro, que afecta a ocho personas”.Asimismo, ha explicado la situación hidrológica de la provincia, indicando que se encuentran en nivel rojo con peligro de desbordamiento el río Anzur a su paso por Lucena, el Guadajoz a su paso por Córdoba y el río Cabra por Aguilar.En nivel naranja y a punto de llegar a rojo está el río Zújar por Guadamatilla. En nivel naranja también se encuentran el río Guadajoz a su paso por Castro del Río y el Guadalquivir por Córdoba y Almodóvar. Por último, en amarillo permanece el Guadalquivir por Pedro Abad y Villafranca y el arroyo Salado por Santaella y Priego de Córdoba.El presidente de la institución provincial ha recordado, además, que “la AEMET mantiene en la Campiña el aviso amarillo por lluvias y viento para hoy, mientras que mañana se ha activado aviso naranja por viento en la Subbética y amarillo en el resto de la provincia”, insistiendo en que “aunque no llueva no podemos bajar la guardia, puesto que el riesgo de desbordamiento de ríos se mantiene”.En ese sentido, ha subrayado que “la coordinación con los ayuntamientos de la provincia y de la capital, y con el servicio 112 de emergencias de la Junta de Andalucía, está siendo fundamental para atender las incidencias que están surgiendo y que estamos tratando de resolver con la mayor celeridad posible ante una situación tan compleja como la que estamos viviendo”.En el ámbito viario, siguen cortadas al tráfico, además de la CO-4207 de Montilla a Montalbán, la CO-7409 de Villaralto a Dos Torres, la CO-4205 de A-307 a Montemayor por su estación, la CO-3406 de N-432 a Obejo, la CO-3201 de A-309 a A-3127 por la Campiña, la CO-7207 de CO-8209 a El Tarajal, la CO-7204 de A-333 en El Cañuelo a CO-7202 y la CO-7218 de N-331 a Rute por Las Salinas.A estas incidencias se suman otras afecciones en la red provincial, como presencia de barros en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y obras de drenaje, así como caída de árboles y ramas, sobre las que se está actuando sin que afecten al tráfico.Por su parte, los parques de bomberos de la provincia se han reforzado con treinta efectivos para las jornadas del miércoles y el jueves. Hasta el momento se han realizado trece salidas desde distintos parques, con actuaciones en el polígono industrial de Luque; retirada de árboles caídos en Baena, Lucena y El Tejar, en Benamejí; saneamiento de tejas y placas solares en Doña Mencía; inundación de la Plaza de la Constitución en Villaviciosa de Córdoba; desprendimiento de una chimenea en Doña Mencía; incendio de una vivienda en Villafranca de Córdoba y diversas intervenciones en Lucena por achique de sótanos, tala de pinos y saneamiento de canalones.En cuanto a los servicios básicos, EMPROACSA-Aguas de Córdoba ha activado un refuerzo preventivo con incremento de medios técnicos y humanos para intensificar la limpieza y el mantenimiento de colectores e imbornales. En materia de telecomunicaciones, Eprinsa ha atendido cuatro incidencias, resueltas ya en Palenciana y Doña Mencía por cortes de suministro eléctrico, mientras que permanecen activas dos incidencias en La Rambla y Montalbán.Todo este escenario provincial se produce mientras,, el Ayuntamiento de Montilla mantiene activadas las medidas preventivas acordadas tras las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Municipal, con cierre de instalaciones, limitación de la movilidad, refuerzo de los servicios operativos y especial atención al arbolado urbano y a los caminos rurales, en una estrategia de prevención orientada a reducir los riesgos asociados a la situación meteorológica adversa.Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda extremar la precaución y seguir pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, así como zonas arboladas y espacios exteriores.En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las viviendas muebles u objetos como toldos, tiestos, tendederos o macetas que puedan caer a la vía pública y provocar accidentes. Si se transita por la calle o el campo, no se debe buscar refugio cerca de muros o tapias, y es aconsejable alejarse de cornisas, árboles o edificios en construcción o en mal estado, evitando el uso de andamios o plataformas que puedan verse desplazadas.Asimismo, se aconseja evitar desplazamientos por carretera siempre que sea posible y, si es imprescindible viajar, extremar la precaución, respetar las normas de circulación, informarse por fuentes oficiales y no cruzar nunca zonas anegadas ni cauces, manteniéndose alejado de ríos y arroyos. En caso de verse sorprendido por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo, se debe abandonar inmediatamente cuando el nivel supere el eje de la rueda.En el ámbito doméstico, ante una subida del nivel del agua se recomienda subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes. Desde la EMA se insiste, por último, en la importancia de mantener la calma, seguir la información procedente de fuentes oficiales y llamar al 1-1-2 ante cualquier situación de emergencia, un servicio disponible las veinticuatro horas del día durante todo el año.