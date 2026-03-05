Montilla abre el Circuito Provincial de Triatlón de Menores con 168 participantes

Protagonismo de la Escuela Trisalus

Montilla reunió el pasado domingo a 168 jóvenes deportistas en el Polígono Industrial Llanos de Jarata con motivo del I Duatlón de Menores "Gran Capitán - Ciudad de Montilla", una prueba organizada por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán que debutó en el calendario andaluz y que convirtió durante toda la mañana este enclave en el epicentro del deporte base.La cita, que se desarrolló con salida y meta en la calle Severo Ochoa, a escasos cien metros del Centro Municipal de Raqueta, se celebró entre las 10.00 de la mañana y las 14.45 de la tarde, momento en el que tuvo lugar la entrega de premios.Organizado en colaboración con el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón, el evento combinó carrera a pie y ciclismo en un entorno controlado, con recorridos adaptados a cada categoría conforme a la normativa federativa.La prueba contó con la participación de deportistas procedentes de distintos puntos de Andalucía, además de tres jóvenes llegados desde Gibraltar. En total, tomaron parte representantes de 32 clubes de seis provincias andaluzas: 60 participantes de la provincia de Córdoba; 35 de Málaga; 28 de Sevilla; 20 de Almería; siete de Huelva y siete de Granada, además de tres deportistas independientes y cinco no federados.Por clubes, el más representado fue el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, con 32 participantes, seguido del Galosport de Almería, con 16, y el ADS de Sevilla, con 15. Asimismo, destacó la presencia de cinco niños pertenecientes a la escuela ciclista del Club Deportivo Atlético Gran Capitán.En su estreno, la prueba se incorporó al XII Circuito Andaluz de Duatlón de Menores como cuarta de las ocho competiciones puntuables tras las celebradas en Chiclana de la Frontera, Marbella y Tíjola, marcando así el ecuador del calendario autonómico.Además, el I Duatlón de Menores "Gran Capitán - Ciudad de Montilla" tuvo un papel estratégico en el ámbito provincial al convertirse en la prueba inaugural del, integrado por cuatro modalidades distintas —duatlón, triatlón, triatlón cros y duatlón cros— que recorrerán la provincia durante los próximos meses.Precisamente, el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, señaló que el circuito provincial contará con un total de diez pruebas repartidas por toda la geografía cordobesa y detalló que el circuito también incluirá pruebas dirigidas a deportistas adultos, con un total de seis competiciones que se desarrollarán en diferentes puntos de la provincia.Los podios reflejaron el alto nivel de los participantes en todas las categorías. En Benjamín Femenino, el triunfo fue para la montillana Paula Cárdenas Algaba —que milita este año en el Club Triatlón Costa del Sol—, seguida de Jimena Pérez y Sofía Dolukhanian. En Benjamín masculino, Alonso Domínguez se impuso por delante de Leonardo Molina y Gabriel Torres.En categoría Alevín femenina, la victoria correspondió a Elena Mesa, con Natalia García en segunda posición y Martina Gómez en tercera. En Alevín masculino, el primer puesto fue para Ignacio Peña, seguido de Manuel Cantos e Izán Mateos.En Infantil femenino, Blanca García ocupó el primer puesto, por delante de Claudia Peña y Leire López. En Infantil masculino, el podio lo integraron Iván Montoro como vencedor, Ismael Peña en segunda posición y Hugo Gallego en tercera. En Cadete femenino, Olivia Roberts logró la primera plaza, seguida de Sophie Roberts y María García. En Cadete masculino, Lucas Jony Milla fue primero, Santiago Núñez segundo y Pedro Luque Ortiz, tercero.Por último, en Juvenil femenino, Ángela Fernández se alzó con la victoria, acompañada en el podio por Irene Sánchez y Sarah Carralcazar. En Juvenil masculino, Álvaro López ocupó la primera posición, con Miguel Ruiz en segundo lugar y Fabio Vargas en tercero.Además, el I Duatlón de Menores "Gran Capitán - Ciudad de Montilla" dejó un destacado papel de los integrantes de la Escuela Trisalus del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. En Juvenil femenina, Irene Sánchez Ramos fue segunda en su categoría, mientras que Alba Torres Rivera finalizó quinta. En Juvenil masculino, Álvaro López Bautista se proclamó vencedor; Miguel Ruiz Bogas fue segundo; Fabio Vargas Guzmán tercero; y Lucas Ruiz Martínez concluyó en quinta posición.En Cadete femenina, Águeda Jurado Trenas terminó cuarta; Victoria López Bermejo fue sexta; y Paula Torres Rivera, séptima. En Cadete masculino, Pedro Luque Ortiz de Galisteo logró la tercera posición; Juan Rodríguez Ortiz fue séptimo; Said Diallo, octavo; Iraitz Márquez Sánchez, decimotercero; Sergio Arrabal Espinosa, vigesimosegundo; y Samuel Armada Dios, vigesimocuarto.En Infantil femenina, Nuria Ariza Benítez finalizó sexta; Iria Jiménez Novoa, novena; y Laura López Lucena, undécima. En Infantil masculino, Mario Mesa Revuelta concluyó séptimo; Francisco Solano Cantos Rodríguez, duodécimo; y Jaime Morales Guijarro, decimoquinto.En categoría Alevín femenina, Elena Mesa Revuelta se proclamó campeona; Berta López Cruz fue sexta; Lucía Rodríguez Ortiz, novena; y Celia Tejada Pedraza, décima. En Alevín masculino, Manuel Cantos Rodríguez logró la segunda posición; Alai Blanco Baños fue séptimo; e Isaac Márquez Sánchez, décimo.De este modo, Montilla marcó el ecuador del circuito andaluz y abrió el provincial cordobés con una jornada que combinó competición, ambiente familiar e implicación del voluntariado. La prueba, que formó parte de la programación con motivo del Día de Andalucía, se suma a las próximas citas previstas en la localidad, como el V Triatlón Alfa-Kids el 30 de agosto y el IV Triatlón Cross Ciudad de Montilla el 6 de septiembre, consolidando así la presencia de la ciudad en el calendario deportivo provincial y autonómico, gracias al impulso del Club Deportivo Atlético Gran Capitán.