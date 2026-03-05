Paz Torres explora la belleza de lo efímero con la muestra 'Hojas de Tiempo'

La Casa de la Cultura “Juan Valera” de Doña Mencía acogerá este próximo sábado, 7 de marzo, a las 19.00 de la tarde, la inauguración de, una exposición fotográfica de la artista montillana Paz Torres que invita al público a detener la mirada en la belleza de lo efímero a través de imágenes centradas en hojas marchitas y en los efectos que el paso del tiempo tiene sobre la materia. La apertura de la exposición correrá a cargo del reconocido artista plástico guipuzcoano Antonio Soto, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montemayor.La muestra podrá visitarse hasta el 21 de marzo en este espacio cultural de la localidad de la Subbética cordobesa, en horario de lunes a sábado, entre las 18.00 y las 20.00 de la tarde. A través de esta propuesta, la artista montillana propone una reflexión visual sobre los ciclos de la naturaleza y sobre la huella que el tiempo deja en los objetos más cotidianos.De este modo, la exposición plantea al visitante una invitación a observar aquello que habitualmente pasa desapercibido. “Invita a mirar de cerca aquello que solemos dejar bajo nuestros pies: la belleza del desgaste, el trazo del tiempo en la materia, la poesía de lo efímero”, señala la propia Paz Torres, en declaraciones aLas imágenes que conforman esta nueva exposición, centradas en hojas deterioradas o en proceso de descomposición, se convierten así en una metáfora visual de la vida, del paso del tiempo y de la transformación constante de la naturaleza, a ojos de una artista que siempre se ha caracterizado por su extraordinaria sensibilidad.De igual modo, las fotografías buscan trascender el mero registro botánico para establecer un diálogo más amplio entre naturaleza y memoria. “Las hojas, transformadas por la luz y la lente, se convierten en metáforas de nuestra propia existencia, de los ciclos que comienzan, se agotan y renacen en nuevas formas”, resalta Paz Torres.Además, el recorrido visual se completa con una reflexión sobre la capacidad de la imagen para capturar instantes que parecen suspendidos en el tiempo. “Más que un registro botánico, estas fotos son un diálogo entre naturaleza y memoria. Cada imagen es un instante detenido, un susurro del tiempo que nos recuerda que incluso en la descomposición hay vida, y en el silencio, una historia que sigue respirando”, confiesa su autora.La inauguración desupone un nuevo hito en la trayectoria de Paz Torres, una creadora que se ha definido en numerosas ocasiones como “artista multidisciplinar con alma de cantante” y, al mismo tiempo, como “fotógrafa por necesidad vital y poeta por intuición”. Con esa forma de entender el arte, la autora montillana ha desarrollado proyectos audiovisuales que combinan distintas disciplinas creativas, una actitud que ella misma describe como parte de su “espíritu indomable”.Paralelamente, su carrera ha estado ligada al lenguaje audiovisual. Nacida en Montilla, Paz Torres inició y consolidó su experiencia profesional en el ámbito televisivo, colaborando en programas tanto lúdicos como informativos, espacios que le permitieron profundizar en la narrativa audiovisual desde distintos formatos y enfoques.Además, ha desarrollado una sólida trayectoria en el sector vitivinícola, participando en campañas publicitarias vinculadas al mundo del vino y de los destilados, así como en proyectos relacionados con toneles destinados al almacenamiento y envejecimiento de whisky para empresas como Boann Distillery, en Irlanda; The Barrel Group, en Australia, o compañías vinculadas al sector en China.En el plano institucional, también ha participado en iniciativas de promoción para el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla y para el Ayuntamiento de Antequera. Del mismo modo, ha rendido homenaje a figuras relevantes de la cultura montillana a través de vídeos que combinan poemas y fotografías propias, dedicados a personalidades como el pintor José Santiago Garnelo o el escritor y periodista Antonio López Hidalgo.Por otro lado, su pasión por la fotografía la ha llevado a exponer anteriormente en ciudades y municipios como Montilla, Lucena, Antequera, Montemayor, Iznájar o la propia Doña Mencía. Asimismo, ha desarrollado trabajos en ámbitos diversos, desde campañas publicitarias hasta proyectos artísticos vinculados al territorio y a la memoria.Colaboradora habitual en Canal Córdoba y Montilla Televisión, la autora decontinúa así consolidando un recorrido creativo que transita con naturalidad entre la imagen, la palabra y la música. Con esta nueva exposición en Doña Mencía, la creadora propone ahora una mirada pausada sobre los procesos de transformación de la naturaleza, situando la imagen como espacio de encuentro entre sensibilidad estética y reflexión.