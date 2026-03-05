La criminalidad baja un 8,7% en Montilla según el Ministerio del Interior

La criminalidad descendió un 8,7 por ciento en Montilla durante el año 2025 en el ámbito competencial de la Guardia Civil, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior y analizados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).Tal y como ha desvelado la AUGC —que es el colectivo mayoritario en el seno de la Guardia Civil y que representa a más de 30.000 agentes de todas las escalas—, los municipios bajo competencia del Instituto Armado en la provincia de Córdoba registran una evolución desigual. Así, mientras Montilla logra reducir el número total de infracciones penales, otras localidades como Priego de Córdoba, Palma del Río o Puente Genil presentan incrementos calificados como "preocupantes".De hecho, la AUGC señala que en Montilla los delitos descendieron un 8,7 por ciento, en contraste con lo ocurrido en Priego de Córdoba, donde crecieron un 11,4 por ciento, o en Palma del Río y Puente Genil, con subidas del 8,5 por ciento y del 7,7 por ciento, respectivamente.Sin embargo, esta reducción global en Montilla no evita que algunas tipologías delictivas hayan experimentado aumentos significativos. Por un lado, los robos con violencia e intimidación crecieron, en términos relativos, en un 166 por ciento, toda vez que las sustracciones de vehículos llegaron a triplicarse, una circunstancia que refleja un repunte importante en delitos directamente vinculados a la criminalidad convencional.Los datos ofrecidos por la AUGC se enmarcan en un contexto provincial complejo. El colectivo profesional explica que “la criminalidad convencional crece en la demarcación provincial de la Guardia Civil mientras se reduce a nivel nacional y autonómico”, lo que sitúa a la provincia de Córdoba en una tendencia contraria a la media española y andaluza.Por otro lado, desde la asociación profesional defienden que el incremento de este tipo de delitos guarda relación directa con la falta de efectivos. La AUGC denuncia que “todas estas tipologías se enmarcan en la criminalidad convencional, que está directamente relacionada con la baja actividad preventiva debido al endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, con unas 200 vacantes sin cubrir y perdiendo plantilla desde hace años”.Por otro lado, el colectivo también pone el foco en la evolución global de los últimos años. En ese sentido, recuerda que “estos datos vienen a sumarse al aumento del 39,4 por ciento en la criminalidad que se produjo en el período de 2019 a 2024 en los municipios competencia de la Guardia Civil en esta provincia”.De igual modo, el informe del Ministerio del Interior que ha hecho público la AUGC revela que el incremento de la criminalidad convencional en el conjunto de la provincia alcanzó el 7 por ciento en 2025, un crecimiento notablemente superior al registrado a nivel nacional y autonómico. También aumentaron los delitos contra la libertad sexual, los relacionados con el tráfico de drogas o los robos con fuerza en viviendas y establecimientos, especialmente en municipios como Puente Genil o Palma del Río.En ese contexto, la situación de Montilla presenta una doble lectura. Por un lado, la localidad consigue reducir el número total de delitos pero, al mismo tiempo, registra aumentos significativos en determinadas infracciones que, a juicio de la AUGC, pueden generar una mayor percepción de inseguridad entre la ciudadanía, especialmente en aquellos casos relacionados con la violencia o la sustracción de vehículos.