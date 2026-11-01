Una fundación ofrece becas de alojamiento para estudiantes montillanos en Málaga, Granada o Sevilla

La Fundación Pajarito ha abierto la convocatoria de sus becas de alojamiento para el curso 2026-2027, dirigidas a estudiantes con domicilio habitual en Montilla que cursen estudios en las universidades de Málaga, Granada o Sevilla y a quienes se haya denegado la beca del Ministerio de Educación. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 11 de diciembre de 2026.La iniciativa, que alcanza su décima convocatoria, incorpora este año dos novedades: la ampliación de las universidades en las que pueden estar matriculados los solicitantes y el adelanto del calendario de las ayudas. Hasta ahora, las becas se destinaban exclusivamente a universitarios montillanos que estudiaban en la Universidad de Málaga. En esta edición también podrán solicitarlas quienes cursen sus estudios en las universidades de Granada y Sevilla.El Patronato de la Fundación Pajarito ha decidido adelantar tanto el plazo de la convocatoria como la resolución de las solicitudes, que se situarán en diciembre en lugar de marzo del próximo año, como venía siendo habitual. Esta modificación responde al cambio en el calendario de aceptación y denegación de las becas del Ministerio de Educación.Las ayudas mantienen la modalidad de alojamiento y exigen que los solicitantes tengan su domicilio habitual en Montilla. Además de estar matriculados en alguna de las tres universidades incluidas en la convocatoria, deberán haber recibido la denegación de la beca ministerial.La Fundación Pajarito es una organización sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la concesión de ayudas para residencia a alumnos universitarios de Montilla que, aun teniendo derecho a una ayuda fija por sus bajas rentas, pierdan la beca concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Su actividad busca contribuir a la formación universitaria de estos jóvenes.Para desarrollar este fin, la entidad contempla actuaciones como la búsqueda de benefactores que apoyen los estudios universitarios, la concesión de becas, la contratación de servicios de investigadores, la edición de publicaciones y el establecimiento de acuerdos e intercambios con entidades nacionales y extranjeras.Bajo el lema «No abandones tu formación, es tu futuro. Déjanos ayudarte», la fundación ha pedido la máxima difusión de esta convocatoria y ha animado a trasladarle aportaciones que permitan mejorar su oferta a los jóvenes universitarios montillanos.Las personas interesadas pueden pedir las bases y el modelo de solicitud en la sede de la Fundación Pajarito, situada en Pasaje San Fernando, 4, 1.º 4, en Málaga, o a través del teléfono 952 221 802 y del correo electrónico. La entidad también dispone de la página web