El Ayuntamiento estudia soluciones naturales para mejorar la gestión del agua y prevenir inundaciones



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en el estudio de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la gestión del agua y prevenir inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo, integrado en el programa, en cuya última fase de intercambio ha participado la todavía teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, junto a representantes de los otros territorios implicados.Durante los meses de septiembre y octubre, los encuentros celebrados en Suecia y Polonia permitieron conocer distintas actuaciones relacionadas con la recuperación de ecosistemas, la gestión de aguas pluviales y la adaptación al cambio climático. Estas experiencias sirvieron también para analizar las posibilidades de trasladar algunas de las soluciones estudiadas a las necesidades particulares de los municipios participantes.La primera de estas actividades tuvo lugar el pasado 15 de septiembre en la ciudad sueca de Storfors, en el suroeste del país, donde se desarrolló una visita de campo que incluyó un recorrido por el humedal de Östervik, situado en el municipio vecino de Kristinehamn. Este espacio constituye un ejemplo de cómo las actuaciones basadas en la naturaleza pueden desempeñar distintas funciones ambientales mediante una misma intervención.En concreto, el humedal combina la depuración del agua con la regulación de caudales, al tiempo que favorece la creación de hábitats y la conservación de la biodiversidad. La experiencia permitió conocer una actuación en la que la recuperación de un ecosistema contribuye también a mejorar la gestión de los recursos hídricos.En el caso de Montilla, el intercambio desarrollado en Suecia permitió identificar posibles medidas adaptables a las características del municipio, especialmente en lo relativo a la recogida y gestión de aguas pluviales. El conocimiento de estas experiencias reforzó, además, el interés por desarrollar proyectos piloto que permitan comprobar el funcionamiento de este tipo de soluciones antes de valorar su aplicación a mayor escala.El trabajo de Naturally Local continuó los días 6 y 7 de octubre en Serock (Polonia), donde los socios del proyecto participaron en una reunión de revisión centrada específicamente en el riesgo de inundaciones. Las sesiones de trabajo abordaron cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio, el almacenamiento y la reutilización del agua, así como la coordinación de las respuestas ante episodios de lluvias intensas.El programa desarrollado en Polonia incluyó también una visita al proyecto de restauración del lago Wieliszew, presentado como un ejemplo de recuperación de ecosistemas acuáticos. De este modo, los participantes pudieron conocer otra experiencia vinculada a la conservación y recuperación de espacios naturales, dentro del intercambio de conocimientos que promueve la iniciativa europea.La participación de Montilla en estos encuentros forma parte del trabajo de cooperación que desarrolla Naturally Local, un proyecto que reúne a nueve socios europeos con el objetivo de incorporar soluciones naturales a la planificación municipal. A través de esta colaboración, los territorios participantes comparten conocimientos y analizan actuaciones que puedan contribuir al desarrollo de políticas de adaptación climática ajustadas a sus respectivas necesidades.En este contexto, el Ayuntamiento de Montilla mantiene su interés por estudiar alternativas que permitan mejorar la gestión del agua y afrontar los efectos del cambio climático, tomando como referencia las experiencias conocidas durante las visitas y reuniones de trabajo celebradas en otros municipios europeos.Los próximos encuentros del proyecto tendrán lugar en Fourmies (Francia), Danilovgrad (Montenegro) y Rēzekne (Letonia), donde continuará el intercambio de experiencias entre los socios. Naturally Local cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa Interreg Europe.