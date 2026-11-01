La Gala de Cultura Viva distingue la contribución de Bodegas Robles al patrimonio vitivinícola local

Una gala dedicada a Guiomar

recibió ayer en el Teatro Garnelo una de las menciones «Doña Pilar de Valderrama, Guiomar» de lapor su trayectoria y su contribución a la cultura y al patrimonio montillano. El reconocimiento distinguió el trabajo de esta empresa familiar en la viticultura ecológica, la conservación del paisaje y el apoyo a iniciativas que vinculan el vino con distintas expresiones artísticas.La bodega, ligada al sector vitivinícola desde hace tres generaciones, fue reconocida en el ámbito de la viticultura y la enología. La distinción puso en valor una forma de cultivo que incorpora la protección de la biodiversidad y el respeto al entorno, así como su implicación en propuestas que acercan el mundo del vino a la música, la pintura y la literatura.Durante su intervención, el gerente de la firma, Francisco Robles, dedicó el reconocimiento a su padre, Francisco Robles Carbonero, Capataz de Bodega de la Fiesta de la Vendimia en 2014, así como a su familia y a los trabajadores de la empresa.El responsable de la bodega destacó el esfuerzo colectivo que ha permitido mantener y desarrollar el proyecto a lo largo de varias generaciones. En ese sentido, Robles reivindicó el patrimonio vitivinícola como parte esencial de la identidad montillana y expresó que “el vino es cultura. Es paisaje. Es memoria. Y es una manera de entender nuestra tierra”.El gerente también se refirió a la designación de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027, que consideró una oportunidad para reforzar la relación de la ciudadanía con su tradición vitivinícola. En ese sentido, señaló que “ser Ciudad Española del Vino durante un año es un reconocimiento. Conseguir que la cultura del vino forme parte de nuestra vida cotidiana es el verdadero desafío”.La empresa agradeció a Cultura Viva Montilla la distinción y reafirmó su compromiso con la conservación del patrimonio vitivinícola, la sostenibilidad y la promoción de la cultura del vino como elemento de identidad y futuro para el municipio.Bodegas Robles elabora vinos desde 1927 y forma parte de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. A principios de 2000, la firma decidió incorporarse a la viticultura ecológica y al trabajo con levaduras autóctonas, una trayectoria que ha orientado hacia la sostenibilidad social, económica y medioambiental y los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Sobre esa relación entre el cuidado del entorno y la actividad de la bodega, Francisco Robles subrayó que “el mensaje es sencillo: cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo”. Asimismo, recalcó que “después de más de dos décadas promoviendo la biodiversidad en nuestros viñedos, reconocimientos como el TOP15 de Bodegas de la Década (2011 a 2020) nos confirman que elegimos el lado correcto”.La séptima Gala de Cultura Viva Montilla estuvo dedicada a la escritora, poeta y autora teatral Pilar de Valderrama, conocida como, musa de Antonio Machado. La asociación reservó los reconocimientos de esta edición a personas y entidades montillanas, dentro de una iniciativa que, según recordó su presidente, Juan Luis García, comenzó hace nueve años y tuvo que suspender una de sus convocatorias por la pandemia.La relación de distinciones anunciada por el secretario de la asociación, Luis López, incluía a Francisco Espejo Jiménez en artes literarias; a Ángel Márquez por su vinculación con el coleccionismo; a María García Alcaide, conocida como María Garal, en artes escénicas; y a la Peña Flamenca El Lucero en artes musicales.En el ámbito de la enseñanza, el reconocimiento correspondía a Manuel del Árbol por su trayectoria docente, desarrollada fundamentalmente en el IES Emilio Canalejo Olmeda, del que llegó a ser director. La mención de honor estaba destinada a Paca Salido Rico por su implicación en la educación de personas adultas, el Carnaval y la vida cultural de Montilla.La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó el trabajo de la asociación y el valor de una gala que permite reconocer públicamente el talento local. La responsable municipal señaló que “al final, lo que reparten más que un galardón es una emoción” y recordó el apoyo del Ayuntamiento a esta propuesta.La convocatoria, de entrada gratuita, contemplaba donaciones voluntarias a beneficio de la Asociación Cultural y Deportiva de Montilla (ACUDE). Las aportaciones estaban destinadas a esta entidad, que desarrolla actividades culturales y deportivas dirigidas a las personas mayores.