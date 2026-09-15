Verdes EQUO reclama medidas para recuperar el patrimonio histórico de Montilla

El Partido Verde (Verdes EQUO) ha reclamado actuaciones para frenar el deterioro del patrimonio histórico de Montilla y del conjunto de la provincia de Córdoba, donde cerca de una veintena de bienes figuran en la, una iniciativa de la asociación Hispania Nostra que pretende denunciar los enclaves históricos, culturales o naturales de toda la geografía nacional que se encuentran en estado de abandono o en riesgo de desaparecer.En el caso de Montilla, la relación incluye el Arco de San Lorenzo, la Casa de Las Camachas, el Palacio de los Duques de Medinaceli y la iglesia de San Agustín, si bien la situación de este último templo deberá revisarse tras su rehabilitación yLa formación ecologista pidió a las Administraciones públicas recursos para la restauración de los enclaves amenazados y propuso constituir con carácter de urgencia una mesa de trabajo provincial, con participación de los ayuntamientos afectados y de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. El objetivo planteado es evaluar los daños de los bienes señalados por Hispania Nostra y establecer un orden de prioridad para las intervenciones de emergencia.La denuncia abarca también el patrimonio de Córdoba capital y de localidades como Fernán Núñez, Belalcázar, Adamuz, Nueva Carteya, Villaviciosa, Espiel y Montemayor. Para el Partido Verde, "el deterioro de estos espacios compromete la conservación de la memoria cultural de la provincia y limita sus posibilidades de impulsar el desarrollo del medio rural mediante un turismo sostenible y respetuoso".El coportavoz de la formación, Salustiano Luque, señaló que "el goteo constante de bienes patrimoniales cordobeses en riesgo grave de desaparición es el reflejo más evidente de la desidia institucional. Las Administraciones se llenan la boca hablando de potenciar el turismo y la cultura, pero permiten que conventos, edificios históricos, puentes, castillos y ermitas se pudran lentamente en nuestros pueblos. Defender nuestro patrimonio histórico es también defender nuestro territorio y nuestra identidad frente al despoblamiento".Luque atribuyó esta situación a las decisiones sobre el destino de los fondos públicos y añadió que "el preocupante abandono que sufre el rico patrimonio histórico y monumental de nuestros municipios en la provincia de Córdoba no responde a una falta de recursos económicos, sino a una deliberada y errónea prioridad política"."Vemos con indignación cómo las administraciones cierran los ojos ante la ruina de yacimientos, castillos e iglesias rurales por falta de presupuesto, pero de repente riegan con patrocinios millonarios conciertos privados, grandes macroeventos y otras diversas ocurrencias", concluyó Luque.Por su parte, la coportavoz Ana María Carnero reclamó medidas preventivas y planes de mantenimiento. En ese sentido, manifestó que "no podemos consentir que monumentos únicos en nuestra provincia sufran una degradación irreversible por la falta absoluta de planes de mantenimiento"."Exigimos presupuestos reales y un compromiso firme y fiscalizable por parte de la Junta de Andalucía, las diputaciones y los ayuntamientos. Proteger nuestro legado arquitectónico y natural es una obligación de ética democrática y de sostenibilidad con las generaciones futuras", añadió.En Montilla, uno de los enclaves incluidos en la Lista Roja es el, vestigio del antiguo convento franciscano que albergó a san Francisco Solano entre 1569 y 1579. Situado en la Huerta del Adalid, fuera del casco urbano y en dirección a Espejo, el cenobio fue fundado a principios del siglo XVI y se encuentra en estado ruinoso desde el siglo XVIII.Entre los restos conservados destaca la portada renacentista atribuida a Hernán Ruiz, una de las últimas muestras del plateresco español en la provincia. Su vinculación con el patrón de Montilla mantiene el interés de sus seguidores y devotos por un lugar que forma parte del recorrido biográfico del santo, junto con su casa natal, el convento de Santa Clara, el Barrio de Tenerías o la Huerta de Huelma.El Arco de San Lorenzo es de propiedad municipal desde el 16 de marzo de 2006 y sufrió dos importantes expolios, en 1999 y 2005. Tras el primero se estudió reconstruir la portada en un punto más cercano al casco urbano, pero un informe de la Junta de Andalucía desaconsejó su traslado.El segundo ataque se saldó con la sustracción de un gran sillar que contenía la talla de un ángel sosteniendo una guirnalda floral y cuyo paradero continúa siendo desconocido. Aquel expolio también afectó al capitel que cubría las medias balaustradas que flanqueaban la portada, decorada con sillares alusivos a la Pasión de Jesucristo.Tanto el Ayuntamiento de Montilla como el Consejo Asesor de Patrimonio Histórico, integrado por los grupos municipales y representantes de los colectivos culturales de la ciudad, reiteraron en distintas ocasiones la necesidad de recuperar este elemento arquitectónico.Otro de los inmuebles montillanos señalados por Hispania Nostra es la, incorporada a la Lista Roja el 25 de octubre de 2019. Ubicada a escasos metros de la Plaza de la Rosa, la tradición popular sitúa en ella la vivienda de Leonor Rodríguez, una tabernera procesada por la Inquisición en 1572 bajo una acusación de brujería y que Miguel de Cervantes inmortalizó en su novela ejemplarSus propietarios pusieron la casa a la venta en 2008, con un precio de salida que rondaba el millón de euros. Deshabitada desde hace casi cuatro lustros, la falta de mantenimiento y las inclemencias meteorológicas han contribuido a su deterioro y han despertado la preocupación de los vecinos del Cerrillo de San José.La relación incluye también el Palacio de los Duques de Medinaceli, mandado construir a principios del siglo XVI por los marqueses de Priego. El inmueble se encuentra dentro del entorno de protección del convento de Santa Clara, conforme a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, y fue adquirido por el Ayuntamiento de Montilla a mediados de 2021 por 650.000 euros.A mediados de 2022, el equipo de gobierno planteó la posibilidad de convertir el palacio en un. La propuesta contemplaba completar la rehabilitación con un museo del aceite en el antiguo Molino del Duque, que acoge la Oficina de Empleo, y con la peatonalización del Llano de Palacio para mejorar su conexión con el Paseo de Cervantes.Tras la, la incorporación de la iglesia de San Agustín, el 12 de diciembre de 2024, situó en cuatro los enclaves montillanos presentes en la Lista Roja. La situación de San Agustín presenta, sin embargo, un cambio respecto al momento de su inclusión.El templo reabrió al culto el pasado 21 de marzo después de nueve meses de obras, con una misa de Acción de Gracias presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández. Su rehabilitación hace necesaria la revisión de su presencia en este listado.La intervención abordó los problemas estructurales de la iglesia, declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, especialmente las filtraciones de agua provocadas por el deterioro de la cubierta. Los trabajos incluyeron la sustitución completa de la solería, la pintura interior, nuevos sistemas de iluminación y sonido, mejoras del mobiliario y la limpieza de los retablos, además de la renovación de la decoración.Durante las obras se detectó un deterioro estructural más grave de lo previsto, sobre todo en la cubierta, que obligó a modificar la planificación e incrementó los costes. Esta circunstancia dejó a la Parroquia de San Sebastián sin los recursos necesarios para completar el proyecto, pese a la ayuda de más de 270.000 euros destinada por el Obispado de Córdoba a la recuperación del edificio.La actuación contó asimismo con una subvención excepcional de 60.000 euros de la Diputación de Córdoba y con el respaldo del Ayuntamiento de Montilla, que acordó una bonificación del 95 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.A estas aportaciones se sumó la colaboración ciudadana mediante la, en la que participó la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, con Francisco José Méndez Hidalgo y José Carlos Carmona Márquez al frente. Pese a las distintas vías de financiación, fue necesario recurrir también a un préstamo bancario de 30.000 euros.La retirada de la antigua solería permitió localizar varias criptas y obligó a extremar las precauciones durante la intervención. La mayoría no contenía restos, salvo la de la capilla de San Nicolás, donde, según el párroco, Antonio Ramírez Climent, se encontraron huesos de una persona.La rehabilitación permitió recuperar la actividad habitual de este templo de la calle Ancha, fundado en 1520 y vinculado a la Semana Santa montillana, que alberga las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Yedra.La petición del Partido Verde para Montilla y para el conjunto de la provincia de Córdoba pasaría, por tanto, por coordinar a las Administraciones responsables, atender primero las necesidades más urgentes y vincular la recuperación de los espacios patrimoniales al desarrollo socioeconómico de los municipios incluidos en la Lista Roja del Patrimonio.