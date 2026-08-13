David Pino comanda la primera misión internacional de Engrose tras el terremoto de Colombia

La Escuela Nacional de Grupos Operativos de Seguridad y Emergencias (Engrose) afronta desde anoche su primera misión internacional tras su reciente creación, desplazando a Colombia un equipo especializado para colaborar en las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado lunes y que, de manera provisional, ha dejado ya más de dos centenares de víctimas mortales.Engrose es una asociación de reciente creación dedicada a la coordinación y formación de equipos especializados de seguridad, emergencias, búsqueda y rescate, integrada por profesionales y equipos procedentes de diferentes puntos de España y con participación internacional. La asociación está presidida por David Pino, oficial de Policía Local de Montilla, fundador del colectivo junto a María del Rosario Verde, policía local de Córdoba.Para esta primera misión internacional, Engrose desplaza un equipo especializado compuesto por David Pino, oficial de Policía Local y guía canino, acompañado de Grey, un braco alemán especializado en la búsqueda de personas desaparecidas en grandes áreas y estructuras colapsadas. Completan el dispositivo Emanuel Burset, piloto de dron; Valeria Uribe, auxiliar de guía canino; e Isabela Burset, auxiliar de dron.Grey cuenta con experiencia previa en operaciones internacionales de búsqueda y rescate, entre ellas, intervenciones en. Emanuel Burset, de nacionalidad argentina y residente en España, ya participó junto al equipo en las labores de emergencia de la dana de Valencia y ha residido durante muchos años en Colombia, por lo que conoce ampliamente el país y su territorio.Valeria Uribe e Isabela Burset son colombianas residentes en España y forman parte del equipo desplazado. Ambas mantienen vínculos familiares y personales con Colombia y cuentan con familiares y conocidos afectados por el terremoto, entre ellos, varias personas desaparecidas, lo que añade un componente especialmente humano a esta misión.La misión se produce en un momento especialmente crítico para Colombia. Las labores de búsqueda y rescate continúan en diferentes puntos del país, con equipos trabajando entre estructuras colapsadas y zonas gravemente afectadas. Por ello, a su llegada a Bogotá, equipos colombianos estarán esperando al grupo de Engrose para trasladarlo directamente hasta la zona cero.Toda la logística necesaria para la intervención será proporcionada por los equipos colombianos, permitiendo que el grupo pueda permanecer sobre el terreno durante los días que sean necesarios, adaptando su permanencia a la evolución de la emergencia y a las necesidades de los dispositivos de rescate.La misión combinará dos capacidades complementarias. Por un lado, David Pino, Grey y Valeria Uribe desarrollarán las labores de búsqueda mediante el trabajo especializado del binomio canino. De forma coordinada, Emanuel Burset e Isabela Burset realizarán labores de reconocimiento aéreo, aportando información sobre zonas afectadas, estructuras dañadas, accesos y posibles puntos de interés para los equipos de rescate."El trabajo conjunto entre el equipo canino y el equipo de drones permitirá complementar la búsqueda terrestre con el reconocimiento aéreo y optimizar la localización de posibles víctimas", explicó ael propio David Pino, quien subrayó que "el objetivo de Engrose es claro: colaborar con los equipos colombianos en la búsqueda de personas desaparecidas y en la localización de posibles supervivientes". Entre ellas se encuentran ciudadanos colombianos y personas de otras nacionalidades, incluidos los españoles que continúan sin ser localizados.Para las dos integrantes colombianas, además, esta búsqueda tiene un significado especialmente personal: mientras trabajan para localizar a cualquier persona afectada por la tragedia, mantienen también la esperanza de encontrar noticias de sus propios familiares y conocidos.Con esta intervención, Engrose inicia su trayectoria internacional, poniendo por primera vez sus capacidades al servicio de una emergencia fuera de España. Un equipo formado por profesionales de seguridad y emergencias, un binomio canino especializado y medios de reconocimiento mediante drones, unidos por un mismo propósito: llegar a Colombia, ayudar a los equipos de emergencia y buscar vidas entre los escombros.