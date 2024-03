El Reino de Marruecos agradece a David Pino su implicación tras el grave terremoto de septiembre

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA K9 SPORT

El Reino de Marruecos ha querido agradecer a David Pino Marqués, oficial de Policía Local en Montilla y miembro del Club Deportivo Montilla K9 Sport, su implicación tras el grave terremoto registrado el pasado mes de septiembre al suroeste de Marrakech y que, incluso, se dejó notar en Montilla. Tal y como avanzó Montilla Digital , David Pino Marqués se enroló en una misión humanitaria junto a la oenegé SOS Ayuda Sin Fronteras, compuesta por voluntarios andaluces de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de colaborar en las tareas de búsqueda y rescate en una zona azotada por la tragedia.Y ahora, el Reino de Marruecos, por medio de su Consulado General en Palma de Mallorca, ha expedido dos diplomas para reconocer esta labor altruista: uno para David Pino Marqués, integrante de la Unidad Canina de la Policía Local de Montilla, y otro para el perro Bobby que, gracias a su entrenamiento, se convirtió en en auténtico héroe de cuatro patas en medio del caos y la destrucción. Trabajando en condiciones extremas, con temperaturas que superaron los 30 grados, Bobby demostró ser crucial en la detección de víctimas bajo los escombros."Hoy es un día importante para nosotros", reconoció ael propio David Pino, quien hizo hincapié en que el agradecimiento del Reino de Marruecos se extiende a su amigo Bruno Sarmiento y a su perra Narumi, así como a los componentes de la oenegé SOS Ayuda Sin Fronteras."Durante aquellos tres días tan duros dimos todo de nosotros ante una desgracia terrible", rememora el policía montillano, a quien el diploma expedido por el Consulado General del Reino de Marruecos en Palma de Mallorca le recuerda que "quien salva una vida, es como si salvara a toda la humanidad".Esta singular muestra de agradecimiento se extiende también al perro Bobby, que en la actualidad no participa en operativos de rescate, "por su muestra de solidaridad con la población marroquí durante las acciones y labores de apoyo para aliviar los efectos del terremoto que afectó a la región del Hauz en 2023".El seísmo, que sacudió Marruecos con gran violencia, dejó tras de sí un panorama desolador. Edificios de baja calidad constructiva, principalmente de adobe, se derrumbaron por completo, dejando atrapadas a miles de personas bajo los escombros. La probabilidad de supervivencia después de las primeras 72 horas era prácticamente nula. Además, las altas temperaturas no hicieron más que agravar la situación. Sin embargo, David Pino y su equipo no perdieron la fe en ningún momento y se afanaron por encontrar supervivientes."El viaje en sí mismo fue un desafío", reconoce el policía montillano, quien recuerda que el equipo de voluntarios se enfrentó a un agotador viaje de 20 horas y apenas tuvo tiempo para descansar, durmiendo tan solo una hora y media. "Pero eso no detuvo nuestra determinación", añade.Tras llegar a Marruecos, se enfrentaron a un trayecto de tres horas para recorrer tan solo 100 kilómetros de alta montaña. Durante el camino, se encontraron con familias desesperadas pidiendo comida y, lo que resultó más desgarrador, numerosos niños y bebés que sufrían las consecuencias de la tragedia.David Pino compartió entonces sus pensamientos sobre la experiencia con los lectores de: "Han sido días muy duros para todo el equipo desplazado a Marruecos. Además del agotador viaje y la falta de descanso, llegar a la zona más devastada, con edificios colapsados y una población desesperada, ha sido un desafío emocional y físico. Pero seguimos trabajando, porque sabemos que cada vida que podemos salvar es un triunfo sobre la adversidad".En tan solo una hora de trabajo, los perros marcaron cuatro víctimas y se adentraron en áreas sin señalización clara. Su habilidad para detectar la presencia de personas bajo los escombros permitió a los equipos de rescate dirigirse directamente a las zonas más críticas y maximizar las posibilidades de salvar vidas.