David Pino da por finalizada su misión en la zona cero del terremoto de Venezuela



FOTOGRAFÍA: MONTILLA K9 SPORT JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA K9 SPORT

David Pino ha dado por finalizada esta mañana su misión de rescate en Venezuela tras varios días de trabajo en la zona cero del terremoto que ha dejado —en el momento de redactarse esta noticia— 2.645 muertos, 12.666 heridos y miles de personas desaparecidas, según el balance oficial difundido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y las estimaciones de Naciones Unidas.El policía local montillano ha cerrado su intervención después de una última jornada de trabajo de más de diez horas ininterrumpidas entre estructuras colapsadas, altas temperaturas, humedad extrema y tareas coordinadas con equipos internacionales de emergencia.La misión del policía local montillano ha finalizado en un contexto de enorme devastación. El doblete sísmico que sacudió el norte de Venezuela provocó, según las cifras actualizadas, 189 edificios completamente derrumbados y 885 inmuebles con graves fallas estructurales.Además, más de 15.000 personas han perdido su vivienda y 86.177 hogares han necesitado asistencia humanitaria de emergencia. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres calcula los daños, de forma preliminar, en 37.000 millones de dólares.En ese escenario, David Pino ha trabajado junto a su perro de rescate Grey dentro de un dispositivo internacional en el que también participaron especialistas españoles, portugueses y venezolanos. La emergencia movilizó a 29.567 funcionarios en las zonas de desastre, a más de 25.800 voluntarios y a 3.305 rescatistas procedentes de 33 países, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha confirmado que las operaciones de salvamento seguían activas y que la fase de búsqueda no se dará por concluida mientras existieran posibilidades de localizar a sobrevivientes.El último día de trabajo para David Pino ha vuelto a poner de manifiesto la dureza de la intervención. El policía local montillano ha desvelado esta mañana que “hoy nos ha tocado trabajar durante más de diez horas ininterrumpidas”. Durante la mañana, el equipo dedicó las primeras cinco horas a un posible positivo correspondiente a un niño de nueve años en el Hotel Haití, en una actuación en la que se emplearon unidades caninas, drones, cámaras térmicas, georradar y sonar.Además, el policía local montillano subrayó la coordinación mantenida con otros equipos desplazados sobre el terreno. En ese sentido, explicó que “trabajamos de forma coordinada junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España y los GNR de Portugal, empleando diferentes medios de búsqueda: unidades caninas, drones, cámaras térmicas, georradar y sonar”. La intervención combinó la capacidad de los perros de rescate con medios tecnológicos orientados a la localización de personas bajo estructuras colapsadas.David Pino también quiso reconocer el trabajo de los efectivos con los que compartió misión durante estas jornadas. “Ha sido impresionante comprobar el nivel de preparación, la coordinación y los medios tecnológicos con los que cuentan estos equipos: un auténtico ejemplo de profesionalidad”, señaló.Por otro lado, el agente montillano ha destacado el trato recibido desde su llegada a Venezuela y el ambiente de cooperación que ha encontrado entre los distintos equipos. “Desde el primer momento nos hicieron sentir como un equipo más”, ha manifestado David Pino, quien ha querido dar las gracias “por acogernos y trabajar codo con codo con Moisés, Marino, Grey y un servidor, compartiendo un único objetivo: intentar devolver la esperanza a quienes aún esperaban noticias de sus seres queridos”.Con esa última actuación, David Pino ha dado por cerrada su presencia en la emergencia venezolana. El cierre llega después de varios días marcados por jornadas de trabajo muy prolongadas, descanso escaso, dificultades logísticas y una presión emocional constante en una catástrofe con miles de familias pendientes todavía de noticias sobre sus seres queridos.“Han sido días muy duros, de muchas horas de trabajo, calor extremo, humedad, incertidumbre y emociones difíciles de explicar”, ha reconocido David Pino, quien ha querido dejar constancia del componente humano que ha encontrado durante la emergencia, con días marcados por “el compañerismo, la solidaridad y la posibilidad de conocer a personas extraordinarias que, aun teniendo muy poco, son capaces de darlo absolutamente todo”.La presencia de Grey, su perro de rescate, volvió a ser uno de los elementos centrales de la intervención. El Braco de Weimar que acompaña habitualmente al policía local montillano en este tipo de emergencias participó en las labores de búsqueda en condiciones especialmente exigentes, con altas temperaturas, humedad tropical y largas horas de trabajo entre escombros. “Sin Grey, nada de esto habría sido posible. Ha sido un compañero incansable durante toda la misión y me siento enormemente orgulloso de él, ya que también han sufrido mucho las duras condiciones”.La misión de David Pino en Venezuela había comenzado tras un desplazamiento especialmente complejo., el agente salió el domingo 28 de junio a las 16.00 de la tarde desde su ciudad natal para recorrer más de 500 kilómetros por carretera hasta Madrid. Desde allí, el equipo permaneció cerca de 24 horas en el aeropuerto antes de tomar un vuelo de Air Europa hacia Medellín, en Colombia, para continuar después con nuevas escalas hasta Bogotá y Valencia, ya en territorio venezolano.En total, el desplazamiento superó las 48 horas entre carreteras, aeropuertos, escalas y vuelos, prácticamente sin descanso. A su llegada al país, el equipo mantuvo reuniones de coordinación con responsables de emergencias y medicina forense para organizar los trabajos de los días siguientes.El propio Pino indicó el pasado martes que, tras aterrizar en Venezuela, mantuvieron una reunión con el comisario de Medicina Forense de Carabobo y con el jefe de bomberos “para coordinar el trabajo para esos días junto a nuestro equipo”. En aquel momento, la situación seguía marcada por la existencia de muchas personas desaparecidas.En los días posteriores, el trabajo se concentró en la zona de Vargas, en el estado de La Guaira, una de las áreas más afectadas por el doblete sísmico. Ya el jueves, David Pino describió la jornada como "de especial dureza", con temperaturas superiores a los 35 grados y una humedad tropical superior al 80 por ciento en la zona de Vargas.El agente detalló que el equipo operaba en turnos rotativos de tres horas durante las 24 horas del día. La continuidad del dispositivo respondía a la propia lógica de una emergencia de estas características, en la que cada minuto podía resultar decisivo. En ese contexto, el trabajo de los perros de rescate fue constante.“No son solo perros de trabajo: son nuestros compañeros de misión y una pieza imprescindible para la localización y recuperación de personas”, explicó David Pino, quien incidió en la importancia de las unidades caninas en escenarios de colapso estructural, donde el acceso visual o técnico a determinadas zonas resulta limitado y la labor de rastreo puede orientar el trabajo de los equipos de rescate.“La jornada del día 2 continuó con un trabajo coordinado entre la Unidad de Drones y las Unidades Caninas, combinando tecnología y el extraordinario olfato de nuestros perros para inspeccionar cada zona asignada”, añadió David Pino, quien hizo hincapié en que la coordinación entre tecnología y rastreo canino permitió revisar zonas asignadas en un entorno especialmente inestable y con estructuras dañadas.Sin embargo, las tareas de búsqueda estuvieron atravesadas por escenas de enorme impacto emocional. En una de las zonas de intervención, el equipo recibió información sobre la muerte de diez niños que celebraban un cumpleaños cuando se produjo el terremoto.Aquel episodio dejó una huella profunda entre los rescatistas. “Hay escenas que no aparecen en las fotografías y que permanecen para siempre en la memoria de quienes acudimos a ayudar”, manifestó Pino, quien aclaró que se trataba de “momentos de silencio, de respeto y de impotencia, que recuerdan la verdadera dimensión de una tragedia como esta”.Pero la experiencia en Venezuela dejó igualmente escenas de solidaridad cotidiana entre quienes trabajaban en la emergencia. Ayer mismo, David Pino relató el gesto de unos sanitarios venezolanos que le ofrecieron un dulce en plena jornada. “Los médicos y enfermeras apenas tenían comida y, a pesar de ello, entre varios compartían la ración de arroz de una sola persona; aun así, no perdían la sonrisa y seguían ofreciéndote lo poco que tenían”.La participación de David Pino en Venezuela se suma a una trayectoria de más de tres lustros de trabajo y formación en la búsqueda de personas desaparecidas. El agente montillano forma parte del Club Deportivo Montilla K9 Sport y ya había intervenido en escenarios de especial complejidad, como el terremoto registrado en septiembre de 2023 al suroeste de Marrakech o las labores de rescate posteriores a la dana que afectó a varios municipios de la Comunidad Valenciana en 2024.Precisamente, el 26 de septiembre del pasado año,, dos policías locales vinculados al Club Deportivo Montilla K9 Sport que participaron en los rescates posteriores a aquella tragedia. En aquel acto, celebrado en la Plaza de la Policía Local y ante unos 1.500 invitados, la ciudad valenciana reconoció la entrega y la solidaridad de quienes acudieron en auxilio de sus vecinos en los días más duros.Ahora, tras varios días de intervención en Venezuela, David Pino cerró su misión con un mensaje de agradecimiento hacia el país que lo acogió durante la emergencia. “Nos marchamos con la tranquilidad de haber entregado todo lo que teníamos hasta el último minuto”, afirmó el policía local montillano, quien quiso dar las gracias a Venezuela “por vuestra confianza, vuestro cariño y vuestra fortaleza”.