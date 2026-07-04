La artista montillana Rosa Polonio dirige un taller gratuito de pintura



FOTOGRAFÍA: TDCO MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: TDCO MONTILLA

La firma Tanatorios de Córdoba (TdCO) celebró ayer tarde el taller gratuito "Recuerdo y Feria", una actividad desarrollada en las propias instalaciones de la empresa, situada en la Avenida Antonio y Miguel Navarro, con la participación de una veintena de personas y bajo la dirección de la artista montillana Rosa Polonio Olivares.La iniciativa, planteada como un espacio de encuentro en torno a la memoria, la creatividad y el acompañamiento emocional, permitió compartir una tarde marcada por los recuerdos y por la elaboración artística. El taller estuvo impartido por Rosa Polonio Olivares, formadora en dibujo y pintura en su taller Studio de Pintura.La artista montillana cuenta con una sólida trayectoria formativa vinculada al ámbito de las artes plásticas. No en vano, Rosa Polonio es profesora licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y graduada en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba, en la especialidad de Talla en Madera.En ese sentido, desde Tanatorios de Córdoba se ha valorado de forma muy positiva el desarrollo de esta propuesta, que completó el aforo previsto. La firma ha destacado que fue una experiencia marcada por la emoción, la creatividad y el recuerdo compartido."Ha sido una experiencia inolvidable. Completamos el aforo de veinte personas, compartiendo una tarde llena de emociones, creatividad y recuerdos, demostrando que recordar a quienes ya no están también puede convertirse en un momento de unión y esperanza", ha señalado Emiliano Muñoz, asesor funerario de Tanatorios de Córdoba en Montilla, quien ha querido subrayar también el papel de las personas asistentes y de la propia Rosa Polonio durante el desarrollo de la actividad.De igual modo, Emiliano Muñoz ha incidido en el sentido de este tipo de iniciativas dentro de la labor cotidiana de la entidad. Muñoz ha reconocido sentirse "muy orgulloso de formar parte de un equipo que entiende que nuestra labor va mucho más allá de un servicio funerario".En ese sentido, el asesor de la firma en Montilla resalta que "en TdCO Funeraria y Tanatorio trabajamos cada día para honrar la memoria de quienes nos dejaron, ayudar a las familias en los momentos más difíciles, cuidar cada detalle y acompañar con cercanía y humanidad".Y es que la actividad "Recuerdo y Feria" se enmarca en una línea de trabajo que pretende ampliar la función social del tanatorio como lugar de apoyo, memoria y cercanía. En este contexto, Tanatorios de Córdoba ha avanzado su voluntad de mantener este tipo de propuestas en el futur "porque creemos que un tanatorio también puede ser un espacio para el recuerdo, el apoyo y la comunidad".