El montillano David Pino se suma a las labores de búsqueda de personas en Venezuela

Una gran experiencia en rescates



FOTOGRAFÍA: MONTILLA K9 SPORT JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA K9 SPORT

El policía local montillano David Pino ha partido este lunes hacia Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras los dos importantes terremotos sufridos en el país, una misión a la que se incorpora para aportar su más de tres lustros de trabajo y formación en rescate, junto a un equipo interprovincial integrado por especialistas de distintos ámbitos y con medios técnicos para actuar en la zona cero de los seísmos.El agente montillano se encontraba a punto de embarcar en un vuelo transoceánico cuando ha atendido apara explicar los primeros detalles de una operación que se ha organizado en plena emergencia humanitaria. "Volamos primero a Medellín o Bogotá y luego haremos un transbordo hasta la zona cero", ha avanzado.La salida del equipo se produce después de que un nuevo sismo de magnitud 4,6 haya sacudido este lunes una zona del norte de Venezuela, la misma que quedó devastada por el doble terremoto del pasado miércoles, que ya ha causado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado que por el momento no se han registrado daños como consecuencia de este último movimiento sísmico.En paralelo, el ministro de Exteriores del Gobierno español, José Manuel Albares, ha señalado que el número de españoles desaparecidos ha descendido a 138 personas, frente a las 150 que se declararon en la última actualización. La cifra de fallecidos se mantiene estable, con 17 españoles muertos por los seísmos, mientras que el número de españoles localizados bajo los escombros que esperan ser rescatados continúa en 12.Por otro lado, el Estado de La Guaira ya ha recuperado un 75 por ciento del servicio de electricidad, un 68 por ciento del suministro de agua y un 90 por ciento de las vías después del doble terremoto que asoló el país el pasado miércoles, según ha informado Rodríguez. Aun así, los trabajos de búsqueda y rescate continúan en una carrera contra el tiempo marcada por la magnitud de los daños y por la presencia de personas todavía atrapadas o desaparecidas.En ese contexto se enmarca la salida de David Pino, que ha explicado que no viaja solo, sino dentro de un operativo compuesto por perfiles muy distintos. "Vamos un equipo interprovincial de 15 componentes, cuatro de ellos guías caninos", ha detallado el policía local montillano, que ha subrayado la especialización de las personas movilizadas, entre las que se encuentran policías nacionales, bomberos y espeleólogos.De igual modo, el equipo desplazado a Venezuela cuenta con material técnico orientado a la localización de personas en escenarios de difícil acceso o con estructuras dañadas. "Llevamos equipos de drones, equipos de geolocalización y cámaras térmicas", ha señalado Pino, que ha definido el dispositivo como "un equipo multidisciplinar y autosuficiente, con logística allí preparada para que nos acompañen en todo momento".En declaraciones a este periódico, el agente montillano ha insistido en que la misión reúne a personas con experiencia previa en grandes emergencias internacionales y nacionales. "Ya hemos trabajado juntos en Turquía, en Marruecos, en tras la dana de Valencia", ha afirmado David Pino, en referencia a escenarios en los que varios de estos especialistas han intervenido en los últimos años.La salida, sin embargo, no ha estado exenta de dificultades. El propio Pino ha reconocido que el operativo ha tenido que superar obstáculos antes de poder iniciar el viaje hacia Venezuela. "Hemos tenido un problema importante a la hora de poder partir", ha explicado el policía local montillano, que ha debido esperar cerca de 24 horas en el aeropuert antes de tomar su vuelo.Junto a David Pino viaja también Grey, su perro de rescate, un Braco de Weimar al que popularmente se conoce como "el fantasma gris" por su característico pelaje plateado. La presencia del animal resulta clave en una misión de estas características, en la que los guías caninos aportan una capacidad específica para rastrear y localizar posibles víctimas en zonas amplias, espacios colapsados o entornos de difícil acceso.La participación de David Pino en esta nueva emergencia se suma a una trayectoria marcada por más de tres lustros de trabajo y formación en la búsqueda de personas desaparecidas. El agente montillano forma parte del Club Deportivo Montilla K9 Sport y ya ha intervenido en escenarios de especial complejidad, como el grave terremoto registrado en septiembre de 2023 al suroeste de Marrakech, que incluso llegó a sentirse en Montilla, o las labores de rescate desarrolladas tras la devastadora dana que arrasó varios municipios de la Comunidad Valenciana en 2024.Precisamente,, dos policías locales vinculados al Club Deportivo Montilla K9 Sport que participaron en los rescates posteriores a aquella tragedia. En la Plaza de la Policía Local, y ante unos 1.500 invitados, la ciudad valenciana reconoció la entrega y la solidaridad de quienes acudieron en auxilio de sus vecinos en los días más duros, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Policía Local de Torrent.Aquel acto contó con la presencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y de la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, además de representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias y Protección Civil. Entre los reconocidos figuraron David Pino y Chari Verde, que con sus perros, Vasko y Grey, se sumaron a las labores de búsqueda de personas desaparecidas en Paiporta, Torrent y Chiva.