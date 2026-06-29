La CHG autoriza el uso de aguas regeneradas para el riego de olivares en Montilla

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha autorizado una nueva concesión de aguas regeneradas para el riego de 434,25 hectáreas de olivar en los términos municipales de Montilla y Aguilar de la Frontera, a partir de la producción procedente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Aguilar de la Frontera y con un volumen anual máximo de 503.730 metros cúbicos.Según ha comunicado el organismo de cuenca, en una información avanzada por, la resolución permitirá destinar agua regenerada al aprovechamiento agrícola de estas explotaciones de olivar, en el marco de una concesión que tendrá una vigencia de veinte años.El uso autorizado queda condicionado al cumplimiento de los requisitos sanitarios y ambientales establecidos en la normativa vigente, una exigencia especialmente relevante en este tipo de recursos, que requieren controles específicos antes de su aplicación al riego.Además, la concesión se vincula directamente a la producción de agua regenerada generada en la estación depuradora de aguas residuales de Aguilar de la Frontera. De este modo, el recurso procedente del proceso de depuración podrá tener un nuevo aprovechamiento agrícola en una superficie situada entre los términos municipales de Aguilar de la Frontera y Montilla, dos localidades con una presencia destacada del olivar en su paisaje agrario.En ese sentido, la resolución se integra en la reserva de 20 hectómetros cúbicos para aguas regeneradas incluida en el Plan Hidrológico anterior, correspondiente al periodo 2015-2021. Con esta reserva, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pretende impulsar la reutilización de aguas en la cuenca y favorecer nuevos usos para recursos procedentes de estaciones depuradoras.Y es que, según los datos facilitados por el organismo, ya se ha asignado un volumen cercano a 17 hectómetros cúbicos dentro de esa primera reserva. Hasta el momento, un total de 20 comunidades de regantes se han visto beneficiadas por estas concesiones, destinadas a incorporar aguas regeneradas a distintos aprovechamientos agrícolas en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir.Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dispone de una segunda reserva de 20 hectómetros cúbicos recogida en el Plan Hidrológico vigente. Para esta nueva fase, el organismo ya ha elaborado las bases reguladoras y los criterios de valoración, apoyados en el Esquema de Temas Importantes del ciclo 2028-2033.De igual modo, el organismo de cuenca ha precisado que solo una vez aprobado el Esquema de Temas Importantes en su versión definitiva podrá completarse y formalizarse el contenido final del segundo plan de aprovechamiento de aguas regeneradas. La previsión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es que a lo largo del segundo semestre de este año se tramiten las concesiones relacionadas con esta segunda reserva.Con esta nueva autorización, Montilla queda incorporada a un aprovechamiento de aguas regeneradas que alcanza 434,25 hectáreas de olivar junto a Aguilar de la Frontera y que contará con un volumen anual autorizado de 503.730 metros cúbicos. La medida se enmarca en la estrategia del organismo de cuenca para ampliar la reutilización de recursos hídricos ya depurados, siempre bajo las condiciones sanitarias y ambientales previstas en la normativa.