El Montilla-Córdoba Triatlón conquista dos títulos en el Campeonato de Andalucía de Acuatlón

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón protagonizó este pasado domingo una sobresaliente actuación en el XX Acuatlón “Playas de Chiclana”, celebrado en la Playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, donde la entidad montillana conquistó los títulos por equipos tanto en categoría femenina como masculina y sumó varios podios individuales en una prueba que acogió el Campeonato de Andalucía de Acuatlón 2026.La representación del club cordobés dejó su sello desde la competición femenina, en la que Clara Navarro alcanzó la tercera posición de la clasificación general. A este resultado se sumaron los de Blanca Berlanga, cuarta clasificada y campeona del grupo de edad de 19 a 20 años, y Beatriz Escalante, que ocupó la octava plaza y consiguió asimismo la victoria en el grupo de edad de 20 a 24 años.Además, la suma de esos resultados permitió al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón conquistar el título por equipos femenino, confirmando el rendimiento colectivo de sus representantes en una jornada en la que las medallas del Campeonato de Andalucía constituían uno de los principales alicientes deportivos.Por otro lado, la competición masculina también dejó resultados destacados para la entidad montillana. Eduardo Escalante alcanzó la segunda posición de la clasificación general, mientras que Alejandro Castro completó el podio con la tercera plaza.Hugo Albertos terminó duodécimo y se proclamó campeón del grupo de edad de 19 a 20 años, mientras que Carlos Delgado, trigésimo séptimo en la clasificación general, consiguió el segundo puesto dentro del grupo de edad de 20 a 24 años. A su vez, el presidente del club, Antonio Luis Ramírez Durán, se subió al tercer escalón del podio en la categoría G50-54 Masculino, mientras que Eduardo Escalante fue cuarto en G55-59 Masculino.En ese sentido, el rendimiento conjunto volvió a traducirse en un premio colectivo para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, que consiguió igualmente la victoria por equipos en la competición masculina. De este modo, el club cerró su paso por Chiclana de la Frontera con dos títulos colectivos, además de los podios absolutos y por grupos de edad logrados por varios de sus deportistas.El XX Acuatlón “Playas de Chiclana” reunió a un total de 170 participantes entre las pruebas masculina, femenina y de triatlón paralímpico, una cifra que representó un crecimiento del 24 por ciento respecto a la edición anterior, cuando tomaron parte 137 deportistas. La cita estuvo organizada por la Delegación de Deportes de Chiclana con la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Federación Andaluza de Triatlón.De igual modo, la Playa de La Barrosa concentró una nómina destacada de participantes en la lucha por las medallas autonómicas. En la competición masculina figuraban deportistas de la talla de Jesús Vela, Victoriano Raso, Alejandro Castro, Alfonso Bastos, Pedro Miguel Serrano, Germán Rodríguez y Eduardo Escalante.A su vez, en la prueba femenina participaron, entre otras, deportistas tan destacadas como Irene Peinado, Sonia Vázquez, Beatriz Escalante, Blanca Berlanga, Nieves Infante y Carla Gómez. La jornada contó asimismo con los triatletas paralímpicos Óscar Otero y Eduardo Oliva.Además de decidir los títulos del Campeonato de Andalucía de Acuatlón 2026, la prueba gaditana era puntuable para la VI Superliga Andaluza de Clubes de Triatlón. La competición de Chiclana constituyó la cuarta de las nueve citas puntuables previstas en esta liga de adultos, por lo que el calendario alcanzó prácticamente su ecuador en plena temporada estival y volvió a poner en juego puntos de importancia para la clasificación colectiva de las entidades participantes.La competición se disputó sobre distancia, con un recorrido compuesto por un kilómetro de natación y cinco kilómetros de carrera a pie. La Playa de La Barrosa, junto a la Bandera Azul, ejerció como epicentro de la prueba, cuya salida femenina estaba fijada a las 9.00 horas, seguida un minuto después por la correspondiente a los triatletas paralímpicos. La competición masculina comenzó a las 9.30 horas.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.