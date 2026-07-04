Montilla celebrará su Feria de El Santo del 8 al 14 de julio

Actos centrales de la Feria

Zona de casetas y otros espacios

La Feria de El Santo 2026 se celebrará en Montilla del 8 al 14 de julio con una programación que combinará música en directo, actividades familiares y los tradicionales cultos en honor del patrón de la localidad, san Francisco Solano. El Ayuntamiento de Montilla afronta esta nueva edición con una oferta pensada para vecinos y visitantes, cuyos actos centrales arrancarán el próximo miércoles 8 de julio con el tradicional, diseñadora montillana conocida profesionalmente comoDurante la presentación de la programación oficial —que puede consultarse con todo detalle en la—, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que la Feria de El Santo representa "una gran oportunidad de encuentro y convivencia para todos los montillanos pero, también, para quienes viven fuera y aprovechan estos días para regresar a su ciudad y reencontrarse con sus raíces”.En ese sentido, el primer edil situó esta celebración entre las grandes citas del calendario local, no solo por su dimensión festiva, sino también por su capacidad para reunir a diferentes generaciones alrededor de una tradición profundamente vinculada a la identidad de Montilla y a la de su patrón, san Francisco Solano, cuya festividad se conmemora cada año el 14 de julio.Además, Rafael Llamas señaló que la feria constituye también un importante foco de atracción para visitantes de toda la comarca. El alcalde recalcó en ese sentido que "cada vez son más los jóvenes que disfrutan de las fiestas populares de distintos municipios y Montilla también se ha convertido en un destino de referencia durante estos días". Por ese motivo, expresó su deseo de que "nuestras tradiciones sigan siendo un espacio de ocio, convivencia y encuentro para todas las generaciones".Por otro lado, el regidor montillano reconoció el esfuerzo organizativo que supone cada año poner en marcha el recinto ferial de la Avenida de Las Camachas, al no disponer de un espacio permanente destinado específicamente a este fin. Al respecto, Rafael Llamas manifestó que "no disponer de un recinto ferial estable obliga al Ayuntamiento a realizar un importante esfuerzo tanto en recursos humanos como materiales para hacer posible cada año nuestra feria”.Y es que la organización de la Feria de El Santo obliga cada verano a desplegar recursos municipales, servicios, infraestructuras provisionales y medidas de coordinación para hacer posible el desarrollo de la programación. A ello se suma la adaptación progresiva del recinto ferial y del propio modelo de feria a las altas temperaturas, un factor que condiciona la actividad en el Real de la Feria durante las horas centrales del día.Sobre esta cuestión, Rafael Llamas explicó que "la Feria de El Santo evoluciona igual que la sociedad y las altas temperaturas nos obligan a replantear algunos formatos". En ese sentido, el primer edil avanzó que "son las propias casetas las que deciden cómo adaptarse a esa nueva realidad", de manera que "habrá establecimientos que mantendrán la Feria de Día y otros que concentrarán su actividad en horario de tarde y noche, atendiendo a la demanda de la ciudadanía”.De igual modo, el alcalde realizó un llamamiento a disfrutar de estos días desde la convivencia, el respeto y el sentido de pertenencia a la ciudad. Rafael Llamas invitó a vecinos y visitantes a vivir la feria como una "celebración compartida" y recordó que "celebrar nuestra feria es también rendir homenaje a san Francisco Solano y recordar a tantas generaciones de montillanos que la han vivido antes que nosotros". Por ello, quiso "lanzar una invitación a toda la ciudadanía y a quienes nos visiten a disfrutar de estos días mostrando lo mejor de Montilla, haciendo de nuestra ciudad un lugar acogedor, amable y lleno de vida”.Tras ely elque arrancó ayer en la Plaza Puerta de Montilla y concluirá hoy, el grueso de la programación comenzará oficialmente el miércoles 8 de julio con el tradicional pregón de Feria, que este año pronunciará la diseñadora montillana Ana Sánchez Herrador en la Plaza del Ayuntamiento. El acto contará con las actuaciones del Coro La Tradición y de la cantaora Marta Mesa, que regresará a los escenarios montillanos acompañada por David y Gabri.Tras el pregón, el tradicional pasacalles de la Agrupación Musical La Unión conducirá a la ciudadanía hasta la Avenida de las Camachas para el encendido del alumbrado extraordinario. El recorrido contará con la participación de la Asociación Al Compás y de Robot Group, mientras que la Asociación Amigos de la Venencia ofrecerá una copa de vino a los asistentes junto a la tradicional portada que recuerda los Arcos de la Puerta de Aguilar.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, detalló los principales contenidos de una programación en la que la música volverá a ser uno de los grandes ejes. En la zona de casetas de Envidarte actuarán Xperience Remember 90's, Chásis, Raya Real y La Guardia, mientras que la Caseta Municipal acogerá los conciertos de Xharma, Radio 90, Retromanía y The Freedom Band.Asimismo, la Caseta Joven Ferión ofrecerá sesiones de DJ durante todas las noches de feria. Una de las principales novedades de esta edición será precisamente la reorganización de este espacio, que cambiará de ubicación a la Avenida de las Camachas y estrenará un nuevo sistema de acceso mediante pulseras identificativas, con el objetivo de garantizar un consumo responsable de alcohol entre las personas mayores de edad y reforzar la seguridad de los menores asistentes.La Feria de El Santo mantendrá, además, algunas de sus actividades más tradicionales. Entre ellas figuran las dos, el paseo extraordinario de caballos y enganches, el devoto besapiés y la procesión de la popular imagen de El Santico y la solemne función religiosa en la Parroquia de San Francisco Solano, presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. que este año marcará el inicio del Semestre Jubilar concedido por la Santa Sede con motivo del 300.º aniversario de la canonización del patrón de Montilla.En cuanto a los espacios de convivencia, la Feria de El Santo 2026 contará con catorce casetas y establecimientos distribuidos entre el recinto de Envidarte y la Avenida de las Camachas. "Esta estructura permitirá articular una oferta diversa, adaptada a distintos públicos y horarios, con propuestas pensadas tanto para quienes buscan la Feria de Día como para quienes prefieren concentrar su participación en la tarde y la noche", apuntó Miguel Sánchez.Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla habilitará una amplia red de servicios para facilitar la participación de toda la ciudadanía. Entre ellos se incluye una ludoteca infantil del 9 al 12 de julio, el programa, el Punto Violeta para la prevención de la violencia contra las mujeres, un servicio especial de autobús con salidas cada treinta minutos desde las 22:15 horas, aparcamientos en distintos puntos de la ciudad y vales descuento para las atracciones repartidos a través de los comercios de la localidad.