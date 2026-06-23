La diseñadora Ana Ponf pregonará la Feria de El Santo 2026

Francisco Solano Bellido, autor del cartel

La Feria de El Santo 2026 celebrará del 8 al 14 de julio en Montilla una nueva edición marcada por el cartel anunciador de Francisco Solano Bellido Luque y por el pregón de Ana Sánchez Herrador, diseñadora montillana conocida profesionalmente como, que asumirá una de las citas más simbólicas del calendario festivo de la localidad.El Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer el cartel anunciador y el nombramiento de la pregonera de unas fiestas que vuelven a situar en el centro la devoción a San Francisco Solano, la tradición popular, el ambiente de feria de día y algunos de los elementos más reconocibles de la identidad local, desde los arcos del recinto ferial hasta el vino y los patios andaluces.Además, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que el cartel "representa prácticamente todo lo que nos identifica a Montilla en nuestra feria", al reunir en una misma composición referencias tan vinculadas a estas fiestas como los tradicionales arcos, la figura de la gitana, el vino o la presencia de San Francisco Solano, patrón de la ciudad.En ese sentido, el regidor ha anunciado que el pregón recaerá en Ana Sánchez Herrador, diseñadora de moda montillana que desarrolla actualmente su trayectoria profesional fuera de la localidad. Con esta designación, el Ayuntamiento ha querido reconocer el talento local y poner en valor a quienes llevan el nombre de Montilla más allá de sus fronteras."Era importante reconocer a esos jóvenes talentos que, aunque no residan habitualmente en Montilla, siguen llevando su montillanía allí donde desarrollan su trabajo y se convierten en grandes embajadores de nuestra ciudad", ha señalado Rafael Llamas, quien también ha recordado los recientes éxitos profesionales de la diseñadora, entre ellos la confección del vestuario de una comparsa del Carnaval de Cádiz.Por otro lado, el alcalde ha explicado que la pregonera recibió la noticia mientras se encontraba en Málaga adquiriendo tejidos para su próxima colección, una circunstancia que no impidió que mostrara desde el primer momento una gran ilusión por asumir este cometido. "Será una oportunidad para conocer la visión de una montillana joven sobre la Feria de El Santo y sobre los recuerdos que estas fiestas han dejado en ella", ha añadido.La elección de Ana Sánchez Herrador incorpora a la Feria de El Santo una mirada joven, creativa y profundamente vinculada a Montilla. Con tan solo dieciocho años, la diseñadora inició sus estudios superiores en diseño de moda en la Escuela de Arte de Cádiz, en el año 2016, abriendo entonces un camino profesional que la ha llevado a participar en algunas de las citas más destacadas del sector.Cuatro años después, como trabajo final, se presentó al certamen Code 41 Talent, donde logró alzarse con el segundo premio por la Escuela Superior Sevilla de Moda por su colección de moda. Ese mismo año, y gracias a dicho reconocimiento, esta joven montillana participó en la Semana de la Moda de Sevilla 2020, un escaparate que contribuyó a proyectar su nombre dentro del ámbito de la creación textil.De igual modo, Ana Sánchez, conocida como Anaponf, cumplió en 2022 uno de sus grandes sueños profesionales al desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid junto a nombres de referencia de la moda española como Duyos, Pedro del Hierro, Malne, Hannibal Laguna o Andrés Sardá, entre otros.Desde entonces, tanto Ana como Álvaro Calafat, su pareja y la otra mitad de la creciente firma Álvaro Calafat, disfrutan del frenético ritmo de trabajo que ha supuesto participar en una de las pasarelas más importantes a nivel internacional.Asimismo, en 2020 fue designada por el Ayuntamiento de Montilla, una iniciativa que también contribuyó a visibilizar su trayectoria como ejemplo del talento joven nacido en la localidad y proyectado fuera de ella.La pregonera de la Feria de El Santo 2026 ha confesado sentirse "muy contenta, muy orgullosa y también muy sorprendida" por el nombramiento, al tiempo que ha reconocido que la noticia le produjo una enorme ilusión. Aunque todavía se encuentra dando forma al texto del pregón, ha adelantado que tendrá un marcado carácter personal y emocional.Y es que Ana Sánchez Herrador ha explicado que el recuerdo de su abuelo ocupará un lugar muy especial en el pregón, por su profunda vinculación con la figura de San Francisco Solano. "Va a estar muy presente la figura de mi abuelo, que siempre le cantó a San Francisco Solano y estuvo muy ligado al Santo. Será también un homenaje para él", ha explicado la diseñadora, quien ha avanzado que también incorporará referencias a su profesión y a su trayectoria en el mundo de la moda.Por su parte, el cartel anunciador de la Feria de El Santo 2026 lleva la firma de Francisco Solano Bellido Luque y nace de una escena cotidiana inspirada en un paseo junto a una reja tradicional rodeada de flores. Esa imagen inicial despertó la idea de una composición que mira a la memoria festiva de Montilla desde una estética luminosa y cercana.La obra sitúa la acción en un patio antiguo y presenta como protagonista a una joven vestida de gitana que mira hacia atrás. Ese gesto simboliza la mirada a las tradiciones, a las costumbres y a los recuerdos que cada verano deja la Feria de El Santo en generaciones de montillanos y montillanas.Además, el cartel incorpora los tradicionales arcos de la feria, dos mujeres caminando hacia ellos durante una tarde de feria de día, una generosa parra cargada de hojas y racimos de uva que representa la identidad vitivinícola de Montilla y una copa de vino como símbolo del trabajo desarrollado durante todo el año por agricultores y bodegueros.La composición incluye también un geranio, una de las plantas más características de los patios andaluces, así como un azulejo con la imagen de San Francisco Solano, que ocupa un lugar destacado como símbolo protector del pueblo de Montilla. A su vez, la protagonista sostiene un abanico como guiño al calor propio de las fechas en las que se celebra la Feria de El Santo.En cuanto al proceso creativo, Francisco Solano Bellido Luque ha explicado que el cartel combina pintura digital realizada a mano con diferentes recursos digitales, tras un trabajo que comenzó con la selección de fotografías y la elaboración de varios bocetos antes de trasladar la composición al formato digital. Posteriormente, aplicó un acabado con estética de acuarela y una gama de colores cálidos para reforzar la luminosidad y el ambiente característicos de la feria de día.El autor del cartel, biólogo e investigador del Departamento de Botánica de la Universidad de Córdoba, ha explicado que la pintura constituye una afición que cultiva desde la infancia y que le sirve como espacio creativo y de desconexión de su actividad investigadora. Su propuesta ha resultado ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento de Montilla, al que se han presentado más de quince obras.De igual modo, Rafael Llamas ha informado de que el montaje del recinto ferial avanza con normalidad y ha recordado algunas de las novedades organizativas de esta edición, entre ellas la celebración de la tradicional Cena de Mayores en dos jornadas, los días 9 y 10 de julio, cuyo proceso de cita previa se está desarrollando con normalidad.Por último, el alcalde de Montilla ha avanzado que en los próximos días se presentará la programación del Pórtico de Feria y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de estas fiestas e invitar a familiares y amistades a conocer Montilla. "La Feria de El Santo es una de las celebraciones que más identifican a los montillanos y montillanas y una magnífica oportunidad para proyectar nuestra ciudad al exterior", ha afirmado.