El programa 'Destino Empleo' llega a Montilla con talleres de orientación laboral



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El programainiciará mañana en Montilla una nueva línea de talleres orientados a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas, con especial atención a mujeres y mayores de 45 años, mediante acciones formativas centradas en la orientación laboral, la acreditación de competencias profesionales y la preparación de los procesos de búsqueda de trabajo.La iniciativa, impulsada por Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba en el marco de la concertación social con la Diputación de Córdoba, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y contempla diferentes actuaciones dirigidas tanto a jóvenes como a otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. En el caso de Montilla, el proyecto pondrá el acento en quienes se encuentran en situación de desempleo y necesitan reforzar sus herramientas para acceder al mercado laboral con mayores garantías.Además, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó la importancia de acercar recursos formativos a la ciudadanía como una vía para ampliar oportunidades. "Creemos que las herramientas formativas son un pilar fundamental para mejorar la empleabilidad y facilitar que las personas que buscan trabajo puedan acceder a un empleo de mayor calidad", señaló.En ese sentido, el programa se dirige de manera específica a perfiles que, según los datos analizados por la organización sindical, encuentran mayores obstáculos a la hora de incorporarse al mercado de trabajo. Las mujeres y las personas mayores de 45 años serán dos de los colectivos prioritarios en esta edición, sin perder de vista a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.Y es queno se plantea solo como una acción puntual de formación, sino como un acompañamiento práctico para afrontar algunas de las fases más habituales en la búsqueda de empleo. Los talleres abordarán cuestiones como la acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral, una herramienta especialmente útil para quienes han desarrollado durante años un oficio o una actividad sin disponer de una titulación formal que reconozca esos conocimientos.Por otro lado, las sesiones también incluirán contenidos relacionados con la elaboración del currículum, la preparación de entrevistas de trabajo, la orientación laboral personalizada y las estrategias para afrontar emocionalmente los procesos de búsqueda de empleo. Se trata de aspectos que, en muchas ocasiones, resultan determinantes para mejorar la confianza de las personas desempleadas y para que puedan presentar mejor su experiencia, sus capacidades y sus expectativas ante una posible oferta laboral.De igual modo, Valeriano Rosales subrayó que el programa presta una atención especial a quienes parten de una situación más compleja en su itinerario laboral. "Estas acciones permiten ofrecer oportunidades a mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, reforzando sus capacidades y acompañándolas en su proceso de acceso al mercado laboral", afirmó.Asimismo, la secretaria de Empleo y Formación para el Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaíña, explicó que el proyectose desarrolla dentro del marco de la concertación social con la Diputación de Córdoba y contempla diferentes líneas de actuación dirigidas tanto a jóvenes como a otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.En Montilla, esa orientación se traducirá en talleres con un marcado carácter práctico, pensados para que las personas participantes puedan aplicar los contenidos a su situación concreta. La búsqueda de empleo, especialmente cuando se prolonga en el tiempo o cuando llega después de una etapa laboral larga, exige algo más que consultar ofertas. También requiere identificar competencias, ordenar la trayectoria profesional, adaptar el currículum y preparar con seguridad una entrevista.Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla enmarca esta colaboración dentro de una estrategia continuada de apoyo a la formación, la cualificación profesional y el emprendimiento. Valeriano Rosales agradeció a CCOO su apuesta por desarrollar esta iniciativa en la localidad y recordó que el municipio mantiene activos otros recursos vinculados al empleo y al desarrollo económico."En las próximas semanas comenzará también nuestro programa de formación y empleo en sistemas informáticos, dirigido a quince alumnos y alumnas, y continúan abiertas las convocatorias para acceder tanto a las naves municipales del polígono de Jarata como a los espacios dedel Solera Lab, recursos que ponemos a disposición de quienes desean emprender o consolidar un proyecto empresarial", indicó.Además, estas líneas de trabajo se suman a los recursos municipales dirigidos a personas que buscan iniciar una actividad económica o consolidar un proyecto empresarial. Las naves municipales del polígono industrial Llanos de Jarata y los espacios dedel Solera Lab forman parte de ese ecosistema de apoyo al emprendimiento que el Ayuntamiento mantiene a disposición de la ciudadanía.Con esta colaboración, Montilla refuerza las políticas locales orientadas al empleo, la cualificación profesional y la generación de nuevas oportunidades laborales. El inicio desupone, en este contexto, una herramienta más para acompañar a las personas desempleadas en un proceso que combina formación, orientación y confianza para mejorar su acceso al mercado laboral.