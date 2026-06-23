La Policía Local refuerza los controles preventivos en las zonas de ocio de Montilla

La Policía Local de Montilla mantiene de forma periódica dispositivos preventivos en las zonas de ocio del municipio para reforzar la seguridad ciudadana, detectar la tenencia o el consumo ilícito de sustancias estupefacientes en la vía pública y favorecer espacios de convivencia seguros para toda la población.Estas actuaciones se enmarcan dentro del trabajo ordinario de vigilancia que la Policía Local mantiene en distintos puntos de Montilla, especialmente en aquellos espacios públicos donde se concentra una mayor actividad social y de ocio. La finalidad de estos controles no se limita a la intervención ante posibles infracciones, sino que incorpora también una dimensión preventiva, orientada a preservar la tranquilidad ciudadana y a reforzar la convivencia en zonas frecuentadas por vecinos, jóvenes y familias.En ese sentido, los agentes cuentan en este tipo de dispositivos con el apoyo de la Unidad Canina, un recurso operativo que contribuye a la detección de sustancias estupefacientes y que permite mejorar la eficacia de las actuaciones preventivas. Su presencia facilita el trabajo policial en controles donde el objetivo principal es evitar el consumo o la tenencia ilícita de drogas en la vía pública, así como prevenir situaciones que puedan derivar en riesgos para la seguridad personal o para el entorno.Como resultado de algunos de estos controles, la Policía Local de Montilla ha procedido a la aprehensión de sustancias estupefacientes destinadas al consumo propio en espacios públicos. Estas intervenciones han dado lugar, asimismo, a la tramitación de las correspondientes actas administrativas, que son remitidas a la Subdelegación del Gobierno para la instrucción de los expedientes sancionadores que puedan corresponder en cada caso.Por otro lado, desde la Policía Local se recuerda que el consumo o la tenencia ilícita de drogas en espacios públicos constituye una infracción administrativa contemplada en la normativa vigente. Este tipo de conductas puede conllevar sanciones económicas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, en función de las circunstancias concretas de cada expediente.De igual modo, el Ayuntamiento de Montilla subraya el carácter preventivo de estas actuaciones, que buscan actuar antes de que determinadas conductas puedan generar problemas de seguridad, convivencia o salud pública. La intervención policial en zonas de ocio se plantea así como una herramienta para evitar que el consumo de sustancias estupefacientes se normalice en la vía pública o se produzca en espacios compartidos por el conjunto de la ciudadanía.Además, el llamamiento municipal se dirige de manera especial a la población joven, con el propósito de evitar el consumo de este tipo de sustancias por los riesgos que conllevan para la salud y la seguridad personal. La prevención, en este ámbito, adquiere una relevancia especial por la incidencia que pueden tener estas conductas en contextos de ocio, donde la percepción del riesgo puede reducirse y donde la presencia policial cumple también una función disuasoria.En ese contexto, los dispositivos preventivos impulsados a través de la Policía Local se conciben como una medida de vigilancia, pero también como una forma de protección del espacio público. Las zonas de ocio forman parte de la vida cotidiana del municipio y requieren un equilibrio entre el disfrute, el descanso vecinal y el respeto a las normas de convivencia que garantizan un uso seguro de calles, plazas y espacios comunes.Asimismo, la tramitación de actas administrativas en los casos en los que se detecta consumo o tenencia ilícita de drogas permite trasladar cada intervención al procedimiento correspondiente. Una vez remitidas a la Subdelegación del Gobierno, estas actas pasan a formar parte de los expedientes sancionadores que puedan instruirse conforme a la normativa vigente, con sanciones que varían en función de las circunstancias apreciadas.Por último, el Ayuntamiento de Montilla continuará desarrollando acciones preventivas y de vigilancia orientadas a promover hábitos de vida saludables, reforzar la convivencia y garantizar la seguridad en los espacios públicos del municipio. La labor de la Policía Local, apoyada por la Unidad Canina en estos dispositivos, seguirá formando parte de esa estrategia municipal dirigida a favorecer entornos de ocio más seguros y responsables.