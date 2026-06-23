La Diputación convoca el IV Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha la cuarta edición del Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba para difundir, hasta el 15 de septiembre, la riqueza monumental, cultural, natural, festiva, tradicional y gastronómica de los municipios cordobeses, a través de imágenes que contribuyan a promocionar sus recursos turísticos.La iniciativa, impulsada a través del Patronato Provincial de Turismo, vuelve a plantearse como una convocatoria abierta a la mirada de aficionados y profesionales de la fotografía, con el objetivo de mostrar la diversidad de paisajes, enclaves patrimoniales, fiestas, tradiciones, propuestas gastronómicas y experiencias turísticas que conforman la identidad de las comarcas cordobesas. El certamen excluye a Córdoba capital y centra su atención en los pueblos de la provincia, con especial protagonismo para aquellos territorios que cuentan con un notable patrimonio histórico, cultural, natural y enogastronómico.En ese sentido, la responsable de Turismo en la institución provincial, Narci Ruiz, explicó que el concurso “se busca difundir y promocionar los valores monumentales, culturales, naturales, las fiestas y las tradiciones de los municipios y comarcas cordobesas a través de imágenes fotográficas”. La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo situó así la fotografía como una herramienta de promoción turística capaz de acercar al público a rincones, paisajes y experiencias que forman parte del atractivo de la provincia.Además, Ruiz indicó que “lo que pretendemos es acercar a los amantes de la fotografía a descubrir esta riqueza de los pueblos de la provincia de Córdoba, contribuyendo de esta manera a la difusión de todos estos recursos turísticos y ofreciendo la oportunidad de conocer nuevos enclaves, nuevos lugares, rincones con encanto ideales para pasar un buen rato, para disfrutar de nuestra gastronomía y para ampliar nuestros conocimientos sobre la cultura y la historia de nuestra tierra”.La convocatoria busca, por tanto, que las fotografías participantes funcionen como pequeñas ventanas a la provincia. Una imagen de una calle con historia, de un paisaje natural, de una fiesta tradicional, de una mesa vinculada a la gastronomía local o de una experiencia turística puede convertirse en una forma directa de invitar a descubrir nuevos destinos.Y es que la Diputación de Córdoba vincula esta iniciativa con uno de los grandes retos del turismo provincial: atraer visitantes hacia los municipios y favorecer que esas visitas se traduzcan también en estancias más prolongadas. Ruiz abundó en que “se trata de fomentar el flujo de visitantes hacia los municipios y aumentar las pernoctaciones, que es el reto que siempre tenemos, sobre todo en la provincia, porque sorprende que teniendo todos estos recursos, y siendo una de las provincias españolas que más se diferencia del resto precisamente por la variedad y por todo aquello que se puede disfrutar, nos cueste trabajo que la gente se quede a dormir”.Por otro lado, la responsable provincial de Turismo subrayó el carácter abierto de la convocatoria, pensada tanto para personas aficionadas como para profesionales. En esa línea, Ruiz afirmó que “tratamos de mostrar la provincia a través de la fotografía, pero de nuestros paisanos, aficionados, fotógrafos profesionales, todo el mundo tiene cabida en este concurso, por eso desde aquí animamos a que siga aumentando esa cifra de participantes que ya en la tercera edición el concurso contó con 213 fotografías”.Las fotografías podrán corresponder a todos los municipios de la provincia de Córdoba, salvo la capital, así como a sus distintas comarcas. La convocatoria establece tres categorías principales: Cultural, Patrimonial, Fiestas y Tradiciones; Natural y Paisajística; y Gastronomía y Experiencias Turísticas. De este modo, el concurso cubre un amplio abanico de recursos turísticos, desde los bienes patrimoniales y las celebraciones populares hasta los entornos naturales, los paisajes, la cocina local y las propuestas vinculadas a la experiencia del visitante.Las solicitudes para participar en el IV Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba podrán presentarse hasta el 15 de septiembre. La tramitación se llevará a cabo a través del Registro General del Patronato Provincial de Turismo o mediante su Sede Electrónica, según recogen las bases de la convocatoria.En la categoría Cultural, Patrimonial, Fiestas y Tradiciones, el jurado tendrá en cuenta la identificación de los recursos patrimoniales y de los valores tradicionales que refleje cada fotografía. También se valorarán la calidad técnica y estética de la imagen, su riqueza simbólica e iconográfica y su impacto visual. Esta categoría está orientada a reconocer aquellas fotografías capaces de condensar en una imagen la fuerza de un monumento, una celebración popular, una tradición local o un elemento representativo de la memoria colectiva de los municipios.De igual modo, la categoría Natural y Paisajística se centrará en las imágenes vinculadas al entorno natural y al paisaje de la provincia. Ruiz señaló que “se valorará la visión global del entorno natural, la calidad técnica y estética de la fotografía, la originalidad y profundidad de la propuesta y el enfoque y el impacto visual de la imagen”. Esta modalidad permitirá destacar espacios abiertos, paisajes rurales, enclaves singulares y panorámicas que ayuden a mostrar la diversidad medioambiental del territorio cordobés.Por último, la categoría Gastronomía y Experiencias Turísticas pondrá el foco en los recursos gastronómicos y en las propuestas que permiten vivir la provincia desde una perspectiva más activa y cercana. En este apartado, Ruiz manifestó que “se valora la identificación de los recursos gastronómicos y de las experiencias turísticas que plasma la fotografía, su calidad técnica y estética, la capacidad de la composición para mostrar una visión de destino vivo y dinámico y el impacto visual”.El concurso cuenta con una dotación económica total de 12.000 euros. En cada una de las tres categorías se concederá un primer premio de 1.350 euros, un segundo premio de 950 euros y un tercer premio de 650 euros. Además, la convocatoria contempla siete accésit de 150 euros por categoría, uno por cada comarca: Campiña Sur, Guadajoz, Guadiato, Pedroches, Subbética, Alto Guadalquivir y Vega del Guadalquivir.Con esta estructura de premios, el número total de beneficiarios del IV Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba podrá alcanzar un máximo de 30 personas. La distribución por categorías y comarcas busca reforzar la presencia de todo el territorio provincial y favorecer que las distintas zonas cordobesas tengan representación en el certamen.Las bases completas del concurso pueden consultarse en, donde se recoge la información relativa a la presentación de solicitudes, categorías, criterios de valoración y premios. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre para todas aquellas personas que deseen participar con imágenes tomadas en los municipios y comarcas de la provincia de Córdoba.