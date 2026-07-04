La Diputación de Córdoba apoya varios proyectos sociales y culturales en Montilla



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha formalizado un total de 19 convenios de colaboración con entidades sociales, culturales y ayuntamientos de la provincia, por un importe global de 249.876 euros, para reforzar el tejido asociativo y vertebrar el territorio a través de proyectos entre los que figuran iniciativas vinculadas a Montilla, como la representación de La Pasión, el Voluntariado Joven de Verano de la Fundación Social Universal (FSU) y actividades municipales relacionadas con la seguridad vial.El acto contó con la presencia de la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, que dirige la montillana Auxiliadora Moreno. En representación del Ayuntamiento de Montilla asistió el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales. También estuvieron presentes el coordinador de la Fundación Social Universal, Juan Manuel Márquez, y el presidente de la Representación Dramática de La Pasión, Manuel del Árbol.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, expresó que lo que se pretende con la firma de estos convenios “es apoyar el tejido asociativo provincial, contribuyendo al desarrollo de sus actividades y fomentando la participación activa de la ciudadanía de la provincia”.Además, estas ayudas permitirán poner en marcha proyectos de diversa índole relacionados con la promoción cultural, la defensa de los derechos de los consumidores, el fomento del voluntariado, la divulgación científica, la formación de colectivos sociales, la educación vial o la conservación de las tradiciones populares. Se trata, en conjunto, de una red de actuaciones que alcanza a diferentes ámbitos de la vida social de la provincia y que busca dar respaldo económico a iniciativas impulsadas por entidades con presencia activa en los municipios cordobeses.En el caso de Montilla, uno de los acuerdos destacados es el formalizado con la Asociación Cultural La Pasión Representación Dramática para la representación de La Pasión de Montilla, por importe de 10.000 euros. Esta colaboración se suma a la presencia de la Fundación Social Universal (FSU), una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, que desarrollará el proyecto deDe igual modo, la Diputación de Córdoba también ha formalizado convenios con ayuntamientos para el desarrollo de actividades relacionadas con la seguridad vial y las conductas viales con el consistorio de Montilla, así como para iniciativas de deporte y participación, a través del Gran Juego de la Oca, con el Ayuntamiento de Dos Torres.Por otro lado, entre las iniciativas subvencionadas destacan las relacionadas con la puesta en valor de la cultura cordobesa y sus tradiciones, gracias al acuerdo con la Federación de Casas Autonómicas, Provinciales y Locales de Córdoba para actividades culturales. También figura la colaboración con la Federación de Peñas Cordobesas para el XXI Certamen Nacional de Copla, por valor de 20.000 euros.En ese mismo ámbito cultural, las ayudas contemplan actuaciones destinadas a la promoción y difusión del flamenco y la copla, de la mano de la Federación de Peñas Flamencas, para el desarrollo del XIV Circuito Provincial ‘Flamenco por los pueblos’ y del III Festival Provincial de Copla en las Peñas Flamencas. La programación provincial incorpora así propuestas vinculadas a expresiones culturales con fuerte arraigo en numerosos municipios cordobeses.Asimismo, las rúbricas contemplan la colaboración para actividades relacionadas con el Carnaval de Córdoba 2026, que asciende a 20.000 euros, así como acciones para la protección de consumidores vulnerables en el mercado electrónico para 2026. También se incluye la promoción de la cultura belenista, con el objetivo de contribuir al desarrollo del taller y del Concurso Provincial de Belenes 2026.De igual modo, se han rubricado convenios que fomentan la ciencia entre los jóvenes, representados con la Asociación Profesorado de Córdoba por Cultura Científica, para seguir impulsando la XX Edición de Un Paseo por la Ciencia. Junto a ello, la dinamización del voluntariado queda recogida a través de varios proyectos con la Plataforma de Voluntariado de Córdoba, ‘Las tres llaves’ de la Parroquia Santa Luisa Marillac y el Voluntariado Joven de Verano de la Fundación Social Universal.Igualmente, la Diputación contribuirá a la promoción del proyecto ‘Moda sostenible: repara, recicla y reutiliza’, que desarrollará el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. La propuesta se incorpora a un conjunto de actuaciones que abordan desde la participación ciudadana hasta la sostenibilidad, pasando por la formación y el apoyo a colectivos sociales.Otra de las iniciativas que se desarrollará gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba será la relacionada con la formación y el asesoramiento a las cofradías en la gestión de sus recursos para incrementar la transparencia, de la mano de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. También se incluyen actuaciones vinculadas al consumo y la economía digital con la Asociación Red Comercio.A su vez, los convenios respaldan la XXXII Noche Flamenca de Zambra 2026, cuya ayuda asciende a 25.000 euros, y el XXVI Concurso Nacional de Saetas Ciudad de Montoro, rubricado con la Peña Cultural Flamenca Montoreña Diego Ayllón. También se ha formalizado la colaboración con la Federación Unión Flamenca Cordobesa.La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, resaltó: “La firma de estos convenios muestran, nuevamente, el compromiso de la institución provincial con el tejido asociativo y el dinamismo de nuestros municipios para desarrollar actividades participativas en los diferentes ámbitos,”.Y es que la institución provincial enmarca estos acuerdos en una estrategia de apoyo al tejido asociativo como motor de actividad social, cultural y económica en los municipios. En ese sentido, Salvador Fuentes concluyó aseverando que “el desarrollo de casi esta veintena de proyectos supondrá un importante impacto económico para la provincia de Córdoba, ya que el tejido asociativo, estimula enormemente el desarrollo social y económico generando un impacto positivo en la economía local, al movilizar recursos, actividades y oportunidades en los distintos municipios cordobeses”.