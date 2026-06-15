El Ayuntamiento abre el plazo de cita previa para la Cena de Mayores de la Feria de El Santo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha abierto hoy el plazo para solicitar la cita previa que permitirá asistir a la tradicional Cena Homenaje a las Personas Mayores, una de las actividades más emblemáticas de la Feria de El Santo, que se celebrará los días 9 y 10 de julio en las instalaciones de la Piscina Municipal con un total de 1.100 plazas disponibles y con un nuevo sistema de organización orientado a mejorar la comodidad, la atención y la seguridad de las personas asistentes.Esta nueva edición incorpora como principal novedad la división de la cena en dos jornadas, con 550 comensales cada día. El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, mantiene así el mismo número total de plazas que en años anteriores, aunque con una distribución pensada para facilitar el servicio y evitar las aglomeraciones que se venían produciendo en una cita especialmente esperada por las personas mayores del municipio.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que los cambios introducidos responden al crecimiento que ha experimentado esta actividad en los últimos años. “Hemos pasado de reunir a unas 600 o 700 personas a superar las 1.050 el pasado año. Es una situación que demuestra el enorme éxito y el cariño que nuestros mayores tienen por esta actividad, pero que también hacía necesario introducir mejoras organizativas”, señaló.La Cena Homenaje a las Personas Mayores tiene como objetivo reconocer la contribución de este colectivo a la vida social del municipio y favorecer espacios de convivencia, encuentro e integración durante la Feria de El Santo. La actividad volverá a tener como escenario las instalaciones de la Piscina Municipal, que acogerán dos veladas pensadas para compartir mesa, música y baile en un ambiente festivo.Por otro lado, Rafael Llamas destacó que la celebración de la cena en dos días permitirá mantener la participación sin renunciar a una atención más cuidada. “Era fundamental encontrar una solución que nos permitiera mantener el número de plazas sin renunciar a la calidad. Dividir la cena en dos jornadas nos ayudará a mejorar la atención, la comodidad y la experiencia de las personas asistentes”, afirmó.Y es que una de las prioridades de esta edición será evitar las largas colas que se registraban en años anteriores para la compra de entradas. Por ello, el Ayuntamiento ha establecido un sistema de cita previa obligatoria, que podrá solicitarse desde hoy y hasta el 24 de junio.“Queríamos acabar con las esperas de madrugada y ofrecer un sistema más cómodo y seguro. La cita previa supone un esfuerzo adicional para el Ayuntamiento, pero creemos que aporta tranquilidad y garantiza una mejor organización para nuestros mayores”, indicó el primer edil.Las personas interesadas podrán pedir su cita de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" o en el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena", siempre en horario de 9.00 de la mañana a 14.00 de la tarde (de lunes a viernes). De igual modo, también se podrá realizar este trámite llamando al teléfono 687 364 182 o, donde se ha habilitado un apartado específico denominado “Cena de Mayores”.No obstante, desde Servicios Sociales se recuerda que disponer de cita previa no garantiza la obtención de entrada, ya que la venta permanecerá abierta únicamente hasta completar las 1.100 plazas disponibles. La cita permitirá ordenar el proceso de adquisición y evitar esperas innecesarias, pero las entradas se asignarán en función de la disponibilidad existente durante el periodo habilitado.La compra efectiva de las entradas se llevará a cabo entre el 25 de junio y el 6 de julio en el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena". Para formalizar la adquisición será imprescindible acudir con la cita asignada, seleccionar mesa y realizar el pago, que se efectuará exclusivamente mediante tarjeta bancaria.El precio de la entrada será de 12 euros por persona. Cada solicitante podrá adquirir un máximo de diez entradas y deberá presentar el DNI o una copia del DNI de todas las personas para las que realice la compra. Este requisito permitirá comprobar la identidad de los asistentes y garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para participar en la actividad.De igual modo, la convocatoria está dirigida a personas mayores de 60 años que sean jubiladas o pensionistas y a todas las personas mayores de 65 años. En el caso de matrimonios, será suficiente con que uno de los cónyuges cumpla el requisito de edad. Asimismo, podrán asistir hijos e hijas con una discapacidad igual o superior al 45 por ciento que acompañen a sus progenitores.Las personas de entre 60 y 65 años deberán presentar DNI y declaración responsable acreditativa de su condición de jubiladas o pensionistas. Por su parte, las personas mayores de 65 años deberán acreditar su edad mediante DNI o documentación equivalente. En el caso de hijos e hijas con discapacidad, será necesario aportar el DNI y la declaración responsable correspondiente.La cena será servida por el restaurante Don Gonzalo y contará ambos días con la actuación del grupo montillano SevenBank, que pondrá la música a una velada concebida para favorecer el encuentro, el baile y la convivencia entre las personas participantes. La presencia de música en directo volverá a ser uno de los elementos centrales de una actividad que forma parte del calendario sentimental de la Feria de El Santo.Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Montilla continúa impulsando acciones recogidas en ely alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito de promover una sociedad más inclusiva, participativa y comprometida con el bienestar de las personas mayores.