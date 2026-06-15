La Romería Virgen de las Viñas conmemora veinticinco años de tradición en Montilla

La Romería Virgen de las Viñas celebró ayer en Montilla su vigésima quinta edición con el tradicional camino hasta el Parque Enrique Tierno Galván, donde romeros, caballistas, peregrinos y devotos compartieron una jornada de convivencia, fe y memoria en honor a la patrona del noble gremio de la vid y el vino, en una cita marcada por la conmemoración de sus bodas de plata.La Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo y la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, impulsaron una celebración especialmente emotiva, llamada a mirar hacia atrás sin perder el pulso popular de una romería que, desde hace veinticinco años, mantiene vivo un camino propio dentro del calendario festivo y devocional de la ciudad.Además, la jornada volvió a tener como destino el Parque Enrique Tierno Galván, la principal zona verde de Montilla, un espacio de casi 23 hectáreas que se convirtió de nuevo en lugar de encuentro para quienes acompañaron a Nuestra Señora de las Viñas. Allí, entre sombra, música, rezos y ambiente romero, la celebración reunió a numerosas personas en torno a una advocación estrechamente ligada a la identidad vitivinícola de la localidad.La romería comenzó a las 8.30 de la mañana con el tradicional desayuno molinero junto a la Iglesia Chica, en la Plaza de La Merced. Desde ese mismo entorno partió una hora más tarde el cortejo de peregrinos, con la Virgen de las Viñas sobre una carreta, en una estampa que volvió a conjugar la sencillez del camino con la hondura sentimental de una devoción compartida.En ese sentido, la comitiva mantuvo el itinerario tradicional hasta el Puesto Principal de la Guardia Civil, donde se llevó a cabo la ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Posteriormente, el cortejo continuó por el Camino de El Carrerón y el Camino de La Zarza hasta alcanzar el Parque Enrique Tierno Galván, donde tuvo lugar, a partir de las 12.30 del mediodía, la tradicional Misa de Romeros.Y es que la romería volvió a desplegar ese ritmo pausado que caracteriza a las celebraciones populares cuando mezclan territorio, memoria y fe. El camino hasta el parque no fue solo un desplazamiento físico, sino también una forma de renovar vínculos con una tradición que ha crecido año tras año alrededor de Nuestra Señora de las Viñas, entre el recuerdo de quienes la iniciaron y la presencia de quienes la siguen acompañando.Tras la celebración religiosa, tuvo lugar la tradicional entrega de trofeos y medallas, otro de los momentos habituales de una jornada que combina la dimensión devocional con la convivencia de romeros y caballistas. El regreso contó también con una parada en la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora para realizar una ofrenda floral, antes de la entrada de la Virgen de las Viñas en la Iglesia de La Merced, prevista hacia las 21.30 de la noche.Por otro lado, la imagen de la Virgen de las Viñas que protagonizó la romería fue donada por Manuel García Jiménez en el año 2003. La talla sustituyó a la escultura de Amadeo Ruiz Olmos que, cada primer domingo de septiembre, preside la popular procesión que se celebra en el marco de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles.De igual modo, la vigésima quinta edición llegó precedida por una intensa semana de actos preparatorios en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se presentó la revista y el cartel anunciador de esta edición. La cita sirvió para subrayar el carácter conmemorativo de una romería que, desde hace más de dos décadas, rinde honores a la patrona del noble gremio de la vid y el vino.El acto acogió también el pregón de esta edición, a cargo de Antonio Manuel Merino. Organizado por la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, el Grupo Romero Virgen de las Viñas y el Ayuntamiento de Montilla, el encuentro reunió a representantes institucionales, hermandades, colectivos locales y numerosos devotos.Entre los asistentes se encontraban el párroco y consiliario de la Hermandad de Nuestra Señora de las Viñas, Rafael Gabriel Castro; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el hermano mayor de la Santa Cena, José Luis Fernández Vela; y el presidente del Grupo Romero, Julián López. La celebración tuvo un marcado carácter conmemorativo al cumplirse veinticinco años de camino de una romería singular que se celebra cada segundo domingo de junio.Además, Marina Sierra fue la encargada de presentar a Antonio Manuel Merino, de quien destacó su profunda vinculación con Nuestra Señora de las Viñas y su devoción a María Santísima de la Estrella. También subrayó su compromiso con las tradiciones de su barrio de El Gran Capitán, así como la lealtad que ha caracterizado su trayectoria, una amistad forjada desde la infancia y una forma de vivir la fe marcada por la entrega y la cercanía.El emotivo acto permitió poner de relieve la dimensión humana y devocional de la romería, un camino compartido que forma parte de la memoria sentimental de numerosos montillanos. La conmemoración de las bodas de plata confirió a esta edición un tono especialmente emotivo, marcado por los recuerdos de quienes han acompañado a la Virgen de las Viñas desde los primeros años de la celebración.Por otro lado, el acto desarrollado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción incluyó la presentación del cartel anunciador de la vigésima quinta Romería Virgen de las Viñas, obra de Chema G. Mármol. El artista, que hace dos años se alzó con el prestigioso Premio Unicornio de Fotografía Turística, explicó que quiso trasladar a la Virgen al paisaje de viñedos que da sentido a su advocación, integrando su imagen en la Campiña montillana y resaltando la luz característica de los campos y de la propia Virgen.También se presentó una nueva edición de la revista de la romería, a cargo de Ana Belén Espejo. La publicación recopila fotografías, testimonios, recuerdos y vivencias que forman parte de la historia compartida de esta celebración y que permiten volver a recorrer cada año el camino junto a la Virgen de las Viñas.Otro de los momentos destacados de la noche fue el relevo del Romero Mayor. La Romera Mayor saliente, Eduvigis Yepes, dio lectura al ripio de nombramiento de Juan Ramírez Lao para la vigésima quinta Romería Virgen de las Viñas. Miembro de los Romeros de Melero y visiblemente emocionado, Juan Ramírez Lao recordó su vinculación a la celebración desde sus inicios y destacó que la romería constituye “uno de los momentos más especiales del año”.Asimismo, Juan Ramírez Lao expresó su deseo de representar a todos los romeros y romeras “con el cariño que merecen”, en una edición que quedó marcada por el aniversario de una tradición que ha ido consolidándose con el paso del tiempo en torno a la devoción a Nuestra Señora de las Viñas.La velada incluyó igualmente el reconocimiento a quienes contribuyen a mantener viva la esencia de la romería a través de la música. Las entidades organizadoras otorgaron la distinción Amigos de la Romería al Coro La Luz de Jesús de la Parroquia de la Asunción, que desde hace años participa en la misa romera, y al coro de la Asociación Prudencio Molina, por su dedicación constante y por acompañar con sus sones rocieros tantos momentos especiales de esta celebración.Y es que ambos colectivos ponen su música, su voz y su fe al servicio de la Virgen de las Viñas. A través de sus cantos, enriquecen y dan vida a numerosos momentos de una romería que une tradición religiosa, convivencia popular y memoria compartida en torno a una advocación estrechamente vinculada a la identidad vitivinícola de Montilla.El acto concluyó con unas palabras del párroco y consiliario de la Hermandad, Rafael Gabriel Castro, quien animó a los montillanos a acompañar un año más a Nuestra Señora de las Viñas en esta edición tan especial de la romería y a participar en la Misa Romera en el Parque Enrique Tierno Galván. Tras su intervención, el coro de la Asociación Prudencio Molina puso el broche final con un canto dedicado a la Virgen de las Viñas.De este modo, Montilla vivió ayer una romería con sabor a aniversario, en la que el camino hasta el Parque Enrique Tierno Galván volvió a ser mucho más que una tradición anual. Las bodas de plata de la Romería Virgen de las Viñas sirvieron para reafirmar una devoción nacida al calor de la vid y el vino, pero también para recordar que las celebraciones populares crecen cuando una comunidad las hace suyas, las cuida y las transmite como parte de su propia memoria.