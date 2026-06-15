El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla firma una sobresaliente actuación en Fuengirola

El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla cerró este fin de semana una destacada participación en la Final de la Precopa de Andalucía, celebrada los días 12, 13 y 14 de junio en el Pabellón Juan Gómez “Juanito” de Fuengirola, donde la expedición montillana, dirigida por Rebeca Bellido y Zaira Bellido, logró resultados muy positivos en distintas categorías y dejó una huella notable entre clubes procedentes de toda la comunidad autónoma.La cita reunió durante tres jornadas a una amplia representación de gimnastas andaluzas en una competición marcada por el alto nivel deportivo y por la exigencia propia de una final autonómica. En ese contexto, el club montillano volvió a demostrar el trabajo acumulado durante la temporada, tanto en las actuaciones individuales como en las clasificaciones por equipos, donde varias de sus representantes consiguieron situarse entre las mejores de Andalucía.Además, la Final de la Precopa de Andalucía permitió al Club de Gimnasia Rítmica de Montilla medir el nivel de sus gimnastas en un escenario de especial relevancia dentro del calendario competitivo. El Pabellón Juan Gómez “Juanito” de Fuengirola acogió a deportistas de numerosos clubes andaluces, lo que añadió aún más valor a los resultados cosechados por la expedición montillana en una competición con una elevada participación.Uno de los nombres propios del fin de semana fue Sofía Espejo, que brilló en la categoría junior al proclamarse campeona de Andalucía en aro. La gimnasta montillana consiguió la medalla de oro entre 22 participantes, un resultado que situó al club en lo más alto del podio autonómico y que confirmó su excelente momento competitivo en una final de gran exigencia.Por otro lado, también en categoría junior, Mara Urbano completó una actuación muy meritoria al finalizar en novena posición entre 19 gimnastas. Su resultado la dejó a las puertas del diploma autonómico, en una clasificación ajustada y con un nivel muy competitivo. La suma de las notas de Sofía Espejo y Mara Urbano permitió al Club de Gimnasia Rítmica de Montilla alcanzar una magnífica segunda posición por equipos entre 23 conjuntos participantes, con trofeo y medalla para la entidad.De igual modo, la categoría cadete dejó otro balance positivo para la expedición montillana. Laura Reyes consiguió diploma autonómico al clasificarse como octava de Andalucía en cinta, dentro de una competición que reunió a 34 participantes. Su actuación permitió al club sumar un nuevo reconocimiento en una final en la que cada ejercicio exigía precisión, seguridad y una ejecución muy cuidada.En esa misma categoría, Celia Lucena finalizó en decimocuarta posición en pelota, también entre 34 participantes. La combinación de ambos resultados permitió al equipo cadete del Club de Gimnasia Rítmica de Montilla alcanzar la séptima posición entre 35 equipos, una clasificación que le otorgó diploma autonómico y que reforzó la buena imagen ofrecida por la entidad durante todo el campeonato.Asimismo, la categoría alevín contó con una amplia participación y volvió a poner de manifiesto la dificultad de una competición autonómica con decenas de gimnastas en liza. Paula Pérez finalizó en la posición 21 entre 52 participantes, mientras que Mariloli Pedraza ocupó el puesto 26 entre 54 gimnastas. Ambas completaron una actuación valiosa dentro de un grupo muy numeroso y competitivo.Y es que, en la clasificación por equipos de la categoría alevín, la suma de las notas de Paula Pérez y Mariloli Pedraza situó al Club de Gimnasia Rítmica de Montilla en la posición 24 entre 55 equipos. El resultado reflejó la dificultad de abrirse paso en una final con una participación tan elevada y con clubes procedentes de diferentes puntos de Andalucía.Con estos resultados, el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla completó un gran cierre de competición, con presencia destacada en categoría junior, cadete y alevín. La medalla de oro de Sofía Espejo, la segunda posición del equipo junior, los diplomas autonómicos logrados en categoría cadete y el trabajo realizado por las gimnastas alevines conformaron un balance muy positivo para la entidad.Por último, la participación en Fuengirola supuso también un reconocimiento al esfuerzo desarrollado durante toda la temporada por las gimnastas y por el equipo técnico encabezado por Rebeca Bellido y Zaira Bellido. La expedición montillana regresó de la Final de la Precopa de Andalucía con grandes resultados, medallas, diplomas y una sensación de crecimiento deportivo que confirma la buena línea de trabajo del club en el ámbito autonómico.