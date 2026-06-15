Nuevas ofertas de empleo

Responsable de Logística (Montilla)SEGULA Technologies incorpora responsable de logística para proyecto de la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en Montilla, con modalidad presencial y salario entre 36.000 y 38.000 euros brutos anuales. El puesto requiere, al menos, cinco años de experiencia en logística, transporte y gestión de operadores 3PL. Las funciones incluyen coordinación de proveedores, control de inventarios, análisis de KPI, gestión de incidencias y optimización de procesos en entorno industrial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/06/2026
Albañil (Córdoba)Se oferta un puesto de oficial primera de la construcción de obra civil. Las funciones principales se corresponden con la ocupación de albañiles, valorándose disponer de un curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de albañil y una experiencia previa de 12 meses. El nivel formativo mínimo exigido es la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Las condiciones de este contrato laboral indefinido a jornada completa incluyen un salario bruto mensual de 1.855 euros según convenio, sin pagas extras prorrateadas, y un horario detallado en verano de 7:00 a 15:00 horas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 15 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/06/2026
Mozos de almacén (Córdoba)Se ofertan diez puestos de mozo o moza de almacén para tareas de carga y descarga con incorporación inmediata. Como requisito imprescindible para acceder al puesto, se exige disponer de una experiencia laboral previa de al menos un mes en la ocupación de mozos de carga y descarga, almacén o mercado de abastos. Además, se valorará poseer el carnet de carretillero. Las condiciones de este contrato laboral indefinido a jornada completa contemplan turnos de trabajo y un salario bruto mensual de 1.600 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 20 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/06/2026
Cocinero/-a (Montilla)Restaurante Las Camachas busca cocinero o cocinera en Montilla para incorporarse a su equipo de cocina. El puesto implica elaboración de platos tradicionales y creativos, gestión de stock, control de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y diseño de menús. Se requiere experiencia mínima de dos años en restauración y conocimientos de cocina mediterránea y española. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario de 1.500 a 1.800 euros brutos mensuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/06/2026
Chófer de asistencia en carretera (Lucena)Se oferta un puesto de chófer de asistencia en carretera para el traslado de vehículos accidentados o averiados. Es imprescindible poseer el permiso de conducir C, el CAP y la tarjeta de tacógrafo digital, además de un nivel formativo mínimo de primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Se valorará la experiencia previa como conductor de camión en general y la residencia en el municipio o alrededores. Las condiciones de este contrato laboral indefinido a jornada completa de ocho horas incluyen un salario bruto mensual de 1.600 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 20 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/06/2026
Fontanero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de fontanero o fontanera para el Centro Penitenciario de Córdoba, mediante contrato laboral temporal de 90 días y jornada completa. La persona seleccionada realizará tareas de interpretación de planos y esquemas eléctricos de instalaciones y maquinaria, ejecución de instalaciones conforme a planos, mantenimiento de las instalaciones en correcto estado de funcionamiento y conservación, así como revisión y reparación de averías. Se requiere estar en posesión del título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o del certificado de profesionalidad relacionado con la planificación, gestión y mantenimiento de redes y sistemas de distribución de fluidos. El salario bruto mensual es de 2.382 euros y el trabajo se desarrollará en turno de mañana o tarde. La inscripción finaliza el 17 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/06/2026
Mecánico (Montilla)Se oferta un puesto de mecánico o mecánica de vehículos industriales en Montilla, con contrato laboral indefinido y jornada completa. La persona seleccionada se encargará del mantenimiento preventivo y correctivo de camiones y vehículos de transporte, así como del diagnóstico y reparación de averías mecánicas, eléctricas y neumáticas. Entre sus funciones también figuran las revisiones periódicas, las inspecciones de seguridad y la gestión básica de repuestos, junto al seguimiento de incidencias. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación de técnicos en mecánica de automoción y formación profesional de grado medio. El salario bruto mensual es de 1.534 euros, con pagas extras prorrateadas. El horario será de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. La inscripción finaliza el 24 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Auxiliar administrativo (Montilla)Empresa del sector de la alimentación en Montilla (Córdoba) incorpora auxiliar administrativo/a para gestión de facturación, albaranes, control de stock y apoyo en tareas administrativas. El puesto es presencial, a jornada completa, con horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla, con salario de 1.705,89 euros brutos mensuales. Se requiere experiencia previa y formación en administración. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/06/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Córdoba para trabajar en un restaurante chino mediante contrato laboral indefinido y jornada completa. La persona seleccionada deberá contar con conocimientos y experiencia en la elaboración de platos de cocina china, requisito imprescindible para optar al puesto. Además, se valorará disponer de al menos tres meses de experiencia en la ocupación de cocinero. El salario bruto mensual asciende a 1.710 euros, con pagas extras prorrateadas. El horario de trabajo será de miércoles a domingo, de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas, con rotación. La inscripción finaliza el 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Repartidor/-a (Córdoba)EXPRES24 S.L. incorpora repartidor/a de paquetería para Córdoba capital con incorporación inmediata. Se requiere carnet de conducir tipo B. El puesto está orientado a la distribución de envíos en la ciudad. Se ofrece salario a convenir. Interesados deberán contactar para más información a través de WhatsApp en los teléfonos indicados en la oferta. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/06/2026
Gerocultores (Posadas)Se ofertan dos puestos de gerocultor en Posadas mediante contrato laboral temporal de 100 días y jornada completa. Las personas seleccionadas prestarán apoyo a residentes en tareas de higiene personal, alimentación, movilidad y acompañamiento diario, además de colaborar en actividades recreativas y en el mantenimiento de las habitaciones. Entre sus funciones también figuran la comunicación de incidencias sanitarias, el seguimiento del estado de salud, el apoyo emocional y la colaboración con equipos de telemedicina y neurorrehabilitación. Se requiere formación reglada como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. El salario bruto mensual es de 1.221 euros. El trabajo se desarrollará en turnos rotativos de 7:30 a 14:45 horas o de 14:45 a 22:00 horas. La inscripción finaliza el 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Graduado/-a en Enfermería (Montilla)Se oferta un puesto de graduado o graduada en Enfermería en Montilla, con contrato laboral indefinido y jornada parcial de 30 horas semanales. La incorporación está prevista para el 22 de junio de 2026. Las funciones serán las propias de la titulación, enfocadas en la atención de personas mayores dependientes, y se desarrollarán en la residencia de San Juan de Dios de Montilla, concertada con la Junta de Andalucía. Se requiere diplomatura o grado en Enfermería, con nivel formativo mínimo de enseñanzas universitarias de primer ciclo o equivalentes. El salario bruto mensual es de 1.300 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario será de 15:00 a 21:00 horas. La inscripción finaliza el 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Lavacoches (Córdoba)Se oferta un puesto de lavacoches para la limpieza de vehículos tanto interior como exterior y el traslado de los mismos al túnel de lavado. Como requisito adicional e imprescindible, la oferta está dirigida a personal con un certificado de discapacidad mínimo del 33 por ciento o resolución de incapacidad, siendo obligatorio poseer el permiso de conducir B. Las condiciones de este contrato laboral temporal de 90 días contemplan una jornada parcial de mañana en un horario detallado de 8:00 a 13:00 horas. El salario bruto mensual asignado es de 900 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 19 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/06/2026
Enfermero/-a (La Carlota)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en La Carlota, con contrato laboral indefinido y jornada completa. La persona seleccionada realizará funciones de vigilancia y atención sanitaria a las personas usuarias, administración de medicamentos según prescripción facultativa, toma de presión sanguínea, pulso y temperatura, y colaboración con el personal médico. También deberá ordenar historias clínicas, atender a personas encamadas, controlar la higiene personal y gestionar pedidos de farmacia, analítica y radiología. El salario bruto mensual es de 1.792 euros, sin pagas extras prorrateadas, con turnos de 7:30 a 14:45 horas y de 13:15 a 20:30 horas. La inscripción finaliza el 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Personal de limpieza (Lucena)Se oferta un puesto de personal de limpieza en Lucena, mediante contrato laboral temporal de 35 días y jornada parcial de mañana. La incorporación está prevista para el 27 de julio de 2026. Las funciones consistirán en la limpieza de zonas comunes y en la limpieza general y concreta de mobiliario. La oferta está vinculada a un proceso con preselección y dirigida a personas con discapacidad. Se valorará disponer de permiso de conducir B para automóvil de hasta 3.500 kilos, con hasta nueve asientos y remolque de hasta 750 kilos. El salario bruto mensual es de 925 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario será de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas. La inscripción finaliza el 17 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Gerocultores (Baena)Se ofertan dos puestos de auxiliar de enfermería o gerocultor en Baena, mediante contrato laboral temporal de 365 días y jornada completa. La oferta está dirigida a personas con discapacidad y contempla funciones propias de la categoría profesional de auxiliar de enfermería o gerocultor. Se requiere una experiencia mínima de un mes en la ocupación de auxiliares de enfermería, así como formación oficial reglada de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con nivel mínimo de enseñanzas profesionales de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño y deportivas. El salario bruto mensual es de 1.221 euros, sin pagas extras prorrateadas. La inscripción finaliza el 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Cristalero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cristalero o cristalera en Córdoba, con contrato laboral indefinido y jornada completa. La incorporación está prevista para el 1 de julio de 2026. La persona seleccionada realizará mediciones de espacios, colocación de cristales y corte de cristales, dentro de la ocupación de cristaleros de vidrieras. Se requiere una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, así como permiso de conducir B para automóvil de hasta 3.500 kilos, con hasta nueve asientos y remolque de hasta 750 kilos. El salario bruto mensual es de 1.579 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario será de 7:00 a 15:00 horas. La inscripción finaliza el 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
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Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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