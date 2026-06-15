UGT reclama mejores accesos para los pacientes que acuden en ambulancia al Hospital de Montilla

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado esta tarde la situación que se vive en el Hospital Comarcal de Montilla tras la entrada en funcionamiento de las nuevas dependencias, al considerar que los pacientes que acuden en ambulancia a consultas y tratamientos deben acceder por la puerta de Urgencias y recorrer una distancia "considerable" hasta el nuevo edificio de Consultas.La organización sindical enmarca esta denuncia en el proceso de ampliación y remodelación del centro hospitalario de La Retamosa, una actuación que, según recoge el comunicado remitido al mediodía de hoy a, ha concluido con dos años de retraso y, a juicio del sindicato, "no ha supuesto un aumento de la cartera de servicios" del Hospital Comarcal de Montilla.Durante el periodo en el que se han desarrollado las obras, se habilitó una entrada lateral situada detrás de la cafetería para el acceso de usuarios y pacientes, mientras que las ambulancias con personas que acudían a distintas consultas y tratamientos continuaron entrando por la puerta de Urgencias.En ese sentido, UGT recuerda que en distintas reuniones mantenidas con la Gerencia y con la Dirección Económica-Administrativa y de Servicios Generales del Área Sanitaria Sur de Córdoba, en Cabra, ya habían trasladado su "preocupación" por el nuevo acceso al Hospital Comarcal de Montilla.Según expone el sindicato, el pasado 15 de abril se les contestó que "el suelo de la entrada principal no estaba preparado para soportar grandes pesos" y que, por tanto, "se trataba únicamente de una entrada para personas y de un acceso peatonal".El comunicado de UGT señala que el pasado 10 de junio volvieron a exponer el problema, ya que los pacientes que llegan en ambulancia para acudir a consultas siguen entrando por Urgencias, una puerta situada en el extremo opuesto de las nuevas instalaciones asistenciales y a una distancia que la organización califica como “bastante considerable”.Por otro lado, el sindicato sostiene que la respuesta recibida fue que "no estaba contemplada la entrada principal para las ambulancias" y que "hay hospitales donde los pacientes recorren distancias aún más largas". Esa contestación, a juicio de UGT, "no resuelve una situación que afecta de forma directa a personas que llegan en camilla o en silla de ruedas y que deben atravesar distintas zonas interiores del centro antes de alcanzar las nuevas consultas".De igual modo, UGT asegura que las quejas de usuarios y familiares son "numerosas", especialmente por el recorrido que se obliga a realizar a pacientes con movilidad reducida o que precisan traslado en camilla. En ese sentido Francisco J. Ponferrada y Francisco J. Prieto, delegados sindicales de UGT en Montilla y Puente Genil, señalan que “son numerosas las quejas de los usuarios y sus familiares que vienen en camilla y en silla de ruedas y que no entienden cómo se les hace transitar desde Urgencias y pasar por pasillos frecuentados por usuarios —como es el pasillo de Rayos, que es un paso obligado—, el vestíbulo principal, para finalmente terminar en el nuevo edificio de Consultas, a pocos metros de la nueva entrada principal y de los aparcamientos”.Además, los representantes sindicales denuncian que este recorrido compromete la intimidad y la seguridad de los pacientes. En el mismo comunicado, Francisco J. Ponferrada y Francisco J. Prieto manifiestan que los usuarios y sus familiares “denuncian la poca o nula intimidad y seguridad hacia el paciente y no entienden este sinsentido de ser transportados de una punta a otra del hospital”.Por otro lado, la organización sindical advierte de que la situación también repercute sobre el personal del centro, en especial sobre los celadores de Consultas Externas, que deben desplazarse hasta Urgencias para recoger a estos pacientes y trasladarlos después por diferentes dependencias. Según UGT, ese recorrido "incrementa la carga física del trabajo" y expone tanto a los profesionales como a los propios pacientes a un "tránsito innecesario por pasillos con presencia de público".Por todo ello, UGT reclama una solución que permita el acceso de las ambulancias de pacientes en camilla o en silla de ruedas por la entrada principal o por una vía más próxima al nuevo edificio de consultas. Los delegados sindicales defienden que “este sindicato seguirá exigiendo una solución a esta mala decisión, pues entendemos que como medida transitoria sí pudiera ser efectiva hasta la apertura del nuevo edificio de Consultas".En ese sentido, exigen que se habilite una entrada de las ambulancias de pacientes en camilla y en silla de ruedas que acudan a consultas o tratamientos, "bien por la reciente y flamante entrada principal o se habilite otra forma más cercana a las nuevas dependencias" que no vulneren la intimidad y ni la seguridad del paciente, y que no sobrecarguen la labor de los profesionales que trabajan en el centro hospitalario de La Retamosa.