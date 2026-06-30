Jaime Urrutia encabeza el cartel del XXXI Pórtico de Feria de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina celebrarán este fin de semana el XXXI Pórtico de Feria, una de las citas más esperadas del calendario festivo local, que volverá a llenar de música y ambiente la ciudad como antesala de la Feria en honor de san Francisco Solano.La programación de esta nueva edición reunirá durante dos jornadas —el viernes y el sábado—, en la Plaza Puerta de Montilla, junto al Pabellón Municipal de Deportes, a artistas y grupos vinculados a Montilla, junto a una figura de referencia de la música española como Jaime Urrutia, fundador y voz del mítico grupo Gabinete Caligari.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que el Pórtico de Feria se ha consolidado como una actividad imprescindible gracias al trabajo conjunto entre el Consistorio y la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina. En ese sentido, ha señalado que "el Ayuntamiento no podría celebrar este evento como lo hace sin la colaboración de la Asociación Prudencio Molina, una de las entidades más numerosas y activas de nuestro municipio". En ese sentido, el primer edil ha recalcado que "cada año intentamos dar un paso más para ofrecer una programación atractiva que combine artistas de referencia con el talento local".El programa arrancará el viernes 3 de julio, a las 22.00 de la noche, con las actuaciones del Coro de la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina y del grupo Capachos, dos colectivos muy vinculados a la música montillana y al ambiente festivo de la ciudad. Rafael Llamas ha explicado que ambas formaciones son "dos referentes de la música montillana que, sin duda, ofrecerán una velada muy especial".La segunda jornada, prevista para el sábado 4 de julio, reunirá al grupo montillano Seven Band Pop Rock y al cantante Jaime Urrutia, uno de los nombres reconocibles del pop rock español de las últimas décadas. El artista madrileño, fundador y voz de Gabinete Caligari, protagonizará uno de los momentos centrales de esta edición del Pórtico de Feria.En relación con la presencia de Jaime Urrutia en el cartel, el alcalde de Montilla ha subrayado que "se trata de un artista cuyas canciones forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que contribuirá a hacer del Pórtico de Feria una cita inolvidable".Por otro lado, Rafael Llamas ha vinculado la celebración del Pórtico de Feria con el calendario de actividades que marca el inicio del verano en Montilla, una etapa especialmente intensa para la vida social, cultural y festiva del municipio. La, la, el propio Pórtico de Feria y laconforman una secuencia de convocatorias que refuerzan la presencia de vecinos y visitantes en las calles.En ese sentido, el regidor montillano ha afirmado que "queremos una ciudad viva, que fomente la convivencia y la participación, pero también que sea capaz de atraer visitantes y de recibir a tantos montillanos que regresan estos días a su ciudad y encuentran una programación cultural y festiva de calidad".De igual modo, la presidenta de la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina, Cristina Fernández Delgado, ha mostrado su satisfacción por el cartel diseñado para esta trigésimo primera edición del Pórtico de Feria. La responsable de la entidad ha indicado que "estamos muy orgullosos de la programación de este año. Contamos con un cartel de gran calidad y cada edición comprobamos cómo el Pórtico de Feria sigue creciendo y reuniendo a un público cada vez más numeroso".Cristina Fernández Delgado también ha destacado la estrecha colaboración que mantiene la asociación con el Ayuntamiento de Montilla, "que se ha implicado plenamente para hacer posible este evento". A su vez, ha puesto en valor el trabajo de las cerca de cincuenta personas voluntarias que participan en la organización y en el funcionamiento de la barra durante todo el fin de semana.Y es que la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina, que cuenta actualmente con 235 personas asociadas, ha convertido el Pórtico de Feria en una de sus grandes señas de identidad. La entidad instala durante la celebración su tradicional barra, que se ha consolidado como punto de encuentro para muchos montillanos en los días previos a la Feria de El Santo.El Pórtico de Feria alcanza este año su trigésimo primera edición como una cita plenamente asentada en el calendario festivo local. Su fórmula, basada en la música en directo, la participación ciudadana y la implicación del tejido asociativo, mantiene el carácter popular de una convocatoria que sirve de antesala a una de las celebraciones más esperadas del verano en Montilla.Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina refuerzan una programación festiva que apuesta por artistas de reconocido prestigio nacional sin perder el protagonismo de las formaciones locales. El Coro Prudencio Molina, Capachos, SevenBand y Jaime Urrutia darán forma a dos noches de música y convivencia que volverán a situar el Pórtico de Feria como uno de los grandes puntos de encuentro del verano montillano.