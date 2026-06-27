El comercio local de Montilla llena el centro urbano durante la Noche de Compras

Laagotó ayer en poco más de tres horas los 800 bonos con descuentos puestos en circulación para incentivar las compras en los comercios locales, en una jornada impulsada por el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios (Ademo) que volvió a llenar de actividad el centro urbano con propuestas comerciales, culturales, musicales y enológicas.La iniciativa dejó las mejores sensaciones para iniciar el fin de semana, con una notable respuesta por parte de la ciudadanía y de los establecimientos participantes. Los bonos, canalizados a través de la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO) y de la Asociación de Empresarios de Montilla, se agotaron en poco más de tres horas, mientras las actividades de animación a pie de calle y las actuaciones desarrolladas en la Plaza de la Rosa acompañaron el ambiente comercial en las calles del centro.De este modo, la Noche de Compras volvió a convertir el corazón de la ciudad en un espacio de encuentro, ocio y consumo de proximidad, con una programación que arrancó a las 18.00 de la tarde y que combinó la apertura extraordinaria de los establecimientos con distintas propuestas pensadas para dinamizar la actividad económica local y reforzar el papel del comercio como motor de vida urbana.La cita se desarrolló en la zona comprendida desde la Puerta de Aguilar hasta la Plaza de la Rosa, con el corte al tráfico de este tramo para favorecer el tránsito peatonal y facilitar que vecinos y visitantes pudieran disfrutar de una experiencia vinculada no solo a las compras, sino también a la hostelería, el vino, la cultura y la convivencia.En ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, señaló que el propósito de esta cita era consolidarla como "una actividad de ciudad" en la que confluyeran el comercio, la hostelería, el vino y la cultura para ofrecer una propuesta atractiva tanto a la ciudadanía de Montilla como a las personas desplazadas desde otros municipios de la comarca."Queremos incrementar la actividad comercial y que quienes salgan a disfrutar de la tarde y la noche también apuesten por las compras en el comercio local. La idea es que nuestras calles estén llenas de vida y que el centro se convierta en un gran espacio de convivencia", señaló el edil en la presentación de la actividad, toda vez que incidió en la importancia de que la Noche de Compras funcionara como un estímulo para los establecimientos participantes y, al mismo tiempo, como una invitación a disfrutar del centro de Montilla.Por otro lado, esta edición incorporó una novedad en la forma de plantear la participación de los comercios. A diferencia de otras ocasiones, los establecimientos no trasladaron su actividad al exterior, sino que la propuesta pasó por embellecer el interior de los locales y sus escaparates, con el objetivo de reforzar el atractivo visual de los propios espacios comerciales.De este modo, únicamente se permitió la instalación de pequeños elementos expositivos, como percheros o mesas, para mantener la actividad comercial dentro de cada negocio y favorecer que los clientes accedieran a los establecimientos adheridos. La idea permitió que los escaparates y los interiores cobraran protagonismo en una jornada concebida para sumar ambiente en la calle sin desplazar la esencia de cada comercio.La programación incluyó actuaciones itinerantes de K-Pop por las calles del centro, así como un espectáculo de de baile en la Plaza de la Rosa, a cargo del cuadro de la artista montillana Patricia Baena Cárdenas. A estas propuestas se sumó la actuación de la compañía María Hames Circo, que ofreció un espectáculo de circo callejero con acrobacias aéreas y fuego, aportando un componente visual y festivo a una jornada dirigida a públicos de diferentes edades.De igual modo, la calle Blas Infante, en el entorno donde se encontraba ubicada la antigua sede de Comisiones Obreras, acogió un espacio dedicado a la promoción de los vinos de Montilla, con la participación de bodegas, cooperativas y lagares que mostraron la riqueza vitivinícola del municipio. La presencia del sector del vino permitió vincular la Noche de Compras con una de las señas de identidad de la ciudad y reforzar la conexión entre comercio, gastronomía, cultura del vino y promoción del territorio.Junto al edificio consistorial, el Ayuntamiento habilitó también un espacio con la caravana de turismo y una carpa del Área de Comercio. En este punto, las personas que realizaron compras pudieron degustar vermú elaborado en Montilla y participar en el reparto de distintos regalos y obsequios mediante la presentación de sus tickets de compra.La Noche de Compras contó con incentivos directos para favorecer el consumo en los establecimientos adheridos. Durante la jornada se pusieron en circulación 800 bonos comercio, financiados conjuntamente por el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios de Montilla, con una inversión total de 6.000 euros. En concreto, se distribuyeron 400 bonos de 10,00 euros y otros 400 bonos de 5,00 euros, que pudieron utilizarse exclusivamente durante la jornada del viernes, desde las 18.00 horas y hasta el cierre de los comercios participantes.Los descuentos se obtuvieron a través de la aplicación móvil, disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Una vez descargada la aplicación, las personas usuarias pudieron generar un código QR que fue validado en los comercios adheridos para aplicar directamente el descuento correspondiente en sus compras.En este apartado, los bonos estuvieron disponibles tanto para vecinos de Montilla como para cualquier persona que visitara la ciudad durante esa jornada. La medida perseguía atraer compradores de toda la comarca y contribuir al fortalecimiento del tejido comercial del municipio, especialmente en una cita que aspiraba a concentrar en pocas horas actividad económica, ambiente en la calle y promoción de los negocios locales.Por su parte, la gerente de la Asociación de Empresarios de Montilla, Ana Jiménez, destacó que esta iniciativa perseguía mucho más que incentivar las ventas. "No queremos que sea únicamente una jornada para comprar, sino una experiencia en la que se unan el comercio, la hostelería, el vino, el ocio y la convivencia para llenar de vida nuestras calles y seguir apoyando al comercio local", explicó.Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Montilla y Ademo reforzaron su colaboración para impulsar el comercio de proximidad, dinamizar el centro urbano y ofrecer una propuesta que combinó compras, gastronomía, cultura y ocio. La Noche de Compras se consolidó así como una de las citas comerciales más destacadas del calendario local, con una programación diseñada para que las calles del centro volvieran a llenarse de actividad y para que el comercio montillano ganara visibilidad en un ambiente abierto, participativo y cercano.