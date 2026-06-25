Montilla activa 800 bonos comercio para impulsar mañana una nueva Noche de Compras

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) celebrarán mañana viernes una nueva edición de la Noche de Compras en el centro urbano, con una programación que arrancará a las 18.00 de la tarde y que combinará la apertura extraordinaria de los establecimientos comerciales con actividades culturales, musicales, promocionales y enológicas para incentivar el consumo de proximidad y dinamizar la actividad económica local.La iniciativa volverá a convertir el centro de la ciudad en un espacio de encuentro, ocio y compras, con el corte al tráfico de la zona comprendida desde la Puerta de Aguilar hasta la Plaza de la Rosa y con diferentes propuestas pensadas para acompañar la actividad comercial durante la tarde y la noche.El objetivo de la actividad es reforzar el papel del comercio local como motor de vida urbana y favorecer que vecinos y visitantes encuentren en las calles de Montilla una experiencia vinculada no solo a las compras, sino también a la hostelería, el vino, la cultura y la convivencia.En ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, señaló que el propósito de esta cita es consolidarla como "una actividad de ciudad" en la que confluyan el comercio, la hostelería, el vino y la cultura para ofrecer una propuesta atractiva tanto a la ciudadanía de Montilla como a las personas que se desplacen desde otros municipios de la comarca."Queremos incrementar la actividad comercial y que quienes salgan a disfrutar de la tarde y la noche también apuesten por las compras en el comercio local. La idea es que nuestras calles estén llenas de vida y que el centro se convierta en un gran espacio de convivencia", señaló el edil, que incidió en la importancia de que la Noche de Compras funcione como un estímulo para los establecimientos participantes y, al mismo tiempo, como una invitación a disfrutar del centro de Montilla.Además, esta edición incorporará una novedad en la forma de plantear la participación de los comercios. A diferencia de otras ocasiones, los establecimientos no trasladarán su actividad al exterior, sino que la propuesta pasa por embellecer el interior de los locales y sus escaparates.De este modo, únicamente se permitirá la instalación de pequeños elementos expositivos, como percheros o mesas, con el fin de mantener la actividad comercial dentro de cada negocio y reforzar el atractivo visual de los propis espacios comerciales.La programación prevista incluirá actuaciones itinerantes de K-Pop, que recorrerán las calles del centro, así como un espectáculo de acrobacias y baile en la Plaza de la Rosa a cargo del cuadro de la artista montillana Patricia Baena. A estas propuestas se sumará la actuación de la compañía María Hames Circo, que ofrecerá un espectáculo de circo callejero con acrobacias aéreas y fuego, aportando un componente visual y festivo a una jornada concebida para atraer público de diferentes edades.Por otro lado, la calle Blas Infante —donde se encontraba ubicada la antigua sede de Comisiones Obreras (CCOO)— acogerá un espacio dedicado a la promoción de los vinos de Montilla, con la participación de bodegas, cooperativas y lagares que mostrarán la riqueza vitivinícola del municipio. La presencia del sector del vino permitirá vincular la Noche de Compras con una de las señas de identidad de la ciudad, reforzando la conexión entre comercio, gastronomía, cultura del vino y promoción del territorio.De igual modo, el Ayuntamiento habilitará un espacio junto al edificio consistorial en el que estará instalada la caravana de turismo, así como una carpa del Área de Comercio. En este punto, las personas que realicen sus compras podrán degustar vermú elaborado en Montilla y participar en el reparto de distintos regalos y obsequios mediante la presentación de sus tickets de compra.Y es que la Noche de Compras también contará con incentivos directos para favorecer el consumo en los establecimientos adheridos. Durante la jornada se pondrán en circulación 800 bonos comercio, financiados conjuntamente por el Ayuntamiento de Montilla y Ademo, con una inversión total de 6.000 euros. En concreto, se distribuirán 400 bonos de 10,00 euros y otros 400 bonos de 5,00 euros, que podrán utilizarse exclusivamente durante la jornada del viernes, desde las 18.00 horas y hasta el cierre de los comercios participantes.Los descuentos podrán obtenerse a través de la aplicación móvil, disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Una vez descargada la aplicación, las personas usuarias podrán generar un código QR que será validado en los comercios adheridos para aplicar directamente el descuento correspondiente en sus compras.En este apartado, los bonos estarán disponibles tanto para vecinos de Montilla como para cualquier persona que visite la ciudad durante esa jornada. La medida persigue atraer compradores de toda la comarca y contribuir al fortalecimiento del tejido comercial del municipio, especialmente en una cita que aspira a concentrar en pocas horas actividad económica, ambiente en la calle y promoción de los negocios locales.Por su parte, la gerente de Ademo, Ana Jiménez, destacó que esta iniciativa persigue mucho más que incentivar las ventas. "No queremos que sea únicamente una jornada para comprar, sino una experiencia en la que se unan el comercio, la hostelería, el vino, el ocio y la convivencia para llenar de vida nuestras calles y seguir apoyando al comercio local", explicó.Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Montilla y Ademo refuerzan su colaboración para impulsar el comercio de proximidad, dinamizar el centro urbano y ofrecer una propuesta que combina compras, gastronomía, cultura y ocio. La Noche de Compras se consolida así como una de las citas comerciales más destacadas del calendario local, con una programación diseñada para que las calles del centro vuelvan a llenarse de actividad y para que el comercio montillano gane visibilidad en un ambiente abierto, participativo y cercano.