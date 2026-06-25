La AUGC alerta del repunte de delitos y ciberdelitos en Montilla



FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO)

Montilla registró durante el primer trimestre de este año un incremento del 48,9 por ciento en la criminalidad total y del 191,7 por ciento en los ciberdelitos, según el balance del Ministerio del Interior difundido por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), unas cifras que, según la organización profesional, sitúan a la localidad de la Campiña Sur entre los municipios de la demarcación provincial del Instituto Armado con mayores repuntes en varios indicadores delictivos.La AUGC, que es el colectivo mayoritario en el seno de la Guardia Civil al representar a más de 30.000 agentes de todas las escalas, centra su análisis en los datos correspondientes al ámbito competencial del Instituto Armado en la provincia de Córdoba, donde la evolución de la criminalidad contrasta con la registrada en Andalucía y en el conjunto del país.En ese sentido, la asociación resalta que “los delitos aumentan en el ámbito de la Guardia Civil en el primer trimestre del año”, toda vez que alerta de que “mientras disminuye en Andalucía y apenas aumenta a nivel nacional, la criminalidad se dispara en la demarcación provincial de la Guardia Civil”.Según los datos recogidos en la nota difundida por la AUGC, la criminalidad se redujo durante el primer trimestre de 2026 en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior y apenas aumentó un 1 por ciento a nivel nacional. Sin embargo, en la provincia de Córdoba el incremento fue del 8,5 por ciento, mientras que en el ámbito competencial de la Guardia Civil en esta provincia alcanzó el 23,7 por ciento. La comparación se completa con la demarcación provincial de la Policía Nacional, donde el crecimiento fue del 6,2 por ciento.Además, la evolución por municipios sitúa a Montilla como una de las localidades de la provincia donde más crecieron los delitos dentro del ámbito de la Guardia Civil, siempre según los datos ofrecidos por la AUGC. Así, mientras Priego de Córdoba registró el mayor aumento, con un 52 por ciento, Montilla alcanzó un 48,9 por ciento. Por detrás se situaron Puente Genil, con un 14,8 por ciento, y Palma del Río, con un 8,8 por ciento.Por otro lado, la AUGC pone el foco en la criminalidad convencional, una categoría que también experimentó un incremento significativo en la demarcación provincial de la Guardia Civil. En este apartado, los delitos convencionales crecieron un 9,8 por ciento, por encima de la media provincial, situada en el 7,8 por ciento, y muy lejos del 1 por ciento registrado como media nacional, mientras que en Andalucía descendieron.En Montilla, ese tipo de criminalidad convencional aumentó un 16,8 por ciento durante el primer trimestre del año, según la AUGC, que desveló que la subida fue más acusada en Priego de Córdoba, donde llegó al 56,7 por ciento, mientras que en Puente Genil se situó en el 9,6 por ciento. En Palma del Río, por el contrario, se redujo un 9,5 por ciento, después de que este municipio viniera experimentando continuos incrementos en ese tipo de delitos durante los dos últimos años.La AUGC también analiza la evolución de determinadas tipologías delictivas que afectan de manera directa a la sensación de seguridad en pueblos y ciudades. La asociación afirma que “preocupa especialmente que durante el primer trimestre del año en el ámbito de la Guardia Civil se hayan duplicado los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, con un crecimiento del 113 por ciento, sobre todo debido al aumento del 241 por ciento en este tipo de delitos en Puente Genil, mientras que en Priego de Córdoba se han incrementado un 120 por ciento y en Palma del Río un 10 por ciento”.De igual modo, la AUGC precisa que, si se atiende exclusivamente a los robos producidos en domicilios, la subida en Priego de Córdoba fue del 266 por ciento y en Puente Genil del 190 por ciento. En el caso de los robos con violencia e intimidación, el incremento más destacado se produjo en Puente Genil, donde crecieron un 500 por ciento.En cuanto a los hurtos, Montilla también aparece en el balance con una subida del 7,7 por ciento. Este tipo de delitos aumentó un 26,7 por ciento en Priego de Córdoba y un 6,3 por ciento en Palma del Río. A su vez, los delitos de lesiones y riña tumultuaria se dispararon en Priego de Córdoba un 300 por ciento, según los datos difundidos por el colectivo profesional.Con todo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles también recoge descensos en otras tipologías delictivas dentro de la demarcación provincial de la Guardia Civil. En concreto, se redujeron delitos que habían registrado incrementos en periodos anteriores, como los homicidios y asesinatos, los delitos contra la libertad sexual, las sustracciones de vehículos y el tráfico de drogas.Además, el colectivo vincula el crecimiento de las tipologías delictivas más destacadas con la situación de las plantillas en la provincia. La asociación sostiene al respecto que “las tipologías delictivas que más han crecido –robos en domicilios y establecimientos, hurtos, robos con violencia e intimidación– están directamente relacionadas con la baja actividad preventiva debido al endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, con más de 200 vacantes sin cubrir y habiendo perdido un 9,8 por ciento de efectivos en los cuatro últimos años”.En ese sentido, la organización insiste en que la falta de personal repercute en la actividad ordinaria de vigilancia y prevención en la provincia. “La estadística de Interior confirma una vez más las reiteradas denuncias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, porque esa falta de agentes afecta gravemente a la seguridad ciudadana, con la mayoría de las dependencias cerradas y las escasas patrullas disponibles sobrepasadas al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente”, sostienen desde la AUGC.Otro de los apartados que más incide en Montilla es el relativo a la cibercriminalidad. En el conjunto del ámbito provincial de la Guardia Civil, este tipo de delitos aumentó un 72,3 por ciento durante el primer trimestre del año, con un repunte del 83,9 por ciento en las estafas informáticas.La subida fue especialmente intensa en Montilla, donde los ciberdelitos se incrementaron un 191,7 por ciento a tenor del informe desvelado por la AUGC, mientras que en Palma del Río han crecido un 102,6 por ciento, en Priego de Córdoba un 42,9 por ciento y en Puente Genil un 30,6 por ciento.La Asociación Unificada de Guardias Civiles sitúa todos estos datos dentro de un contexto provincial marcado por el aumento de delitos en la demarcación de la Guardia Civil y por la falta de efectivos que, según el colectivo, limita la actividad preventiva en distintos municipios de Córdoba.