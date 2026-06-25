La firma montillana Bacus Travel & Tours logra el Reconocimiento al Mérito Turístico

La firma montillanaha sido reconocida como Mejor Empresa de Servicios Turísticos en los Reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba 2026, unos galardones de carácter bienal que concede el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba y que serán entregados el próximo 22 de septiembre en la Gala del Turismo de Córdoba.La distinción premia el trabajo desarrollado por esta empresa montillana que forma parte dey que está especializada en la organización de rutas de enoturismo, visitas guiadas a olivares y almazaras, itinerarios por lagares, experiencias temáticas, recorridos monumentales y propuestas personalizadas vinculadas al turismo rural, enológico y oleícola de la Campiña Sur.Además, el reconocimiento sitúa de nuevo a Montilla y a la comarca dentro del mapa turístico provincial, especialmente en un ámbito, el del enoturismo, que ha ganado peso en los últimos años como vía para acercar al visitante a la cultura del vino, al paisaje de viñedo y al patrimonio productivo de la zona Montilla-Moriles. Bacus Travel & Tours está conformada por Bodegas Alvear junto a sus fundadoras, Teresa Redondo e Inmaculada Luque, y opera a través de la sociedad BIT Turismo Sociedad Limitada.En ese sentido, el Patronato Provincial de Turismo ha dirigido el reconocimiento de manera especial a las dos fundadoras de la firma, al valorar el salto expansivo que ha experimentado la empresa y su papel como motor del desarrollo del turismo rural, enológico y oleícola en la Campiña Sur.La actividad de Bacus Travel & Tours se ha apoyado en una oferta que combina visitas a bodegas, rutas por espacios agrícolas, propuestas ligadas al aceite de oliva y experiencias pensadas para públicos diversos, desde visitantes especializados hasta familias que buscan una aproximación didáctica al territorio.Y es que una de las experiencias centrales de la firma está vinculada a la visita oficial a Bodegas Alvear, en Montilla, una propuesta que permite al visitante conocer la bodega más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España. En la información turística de la propia experiencia se destaca que "ofrecemos la visita oficial a Bodegas Alvear (Montilla). Una visita didáctica con una sumiller a la bodega más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España".De igual modo, esta propuesta permite al visitante adentrarse en la historia y la cultura del vino de Montilla-Moriles a poco más de treinta minutos de Córdoba capital en coche. El recorrido plantea una aproximación directa al proceso de producción, desde los espacios vinculados a la elaboración hasta las zonas de crianza y embotellado. La experiencia incluye el paso por la bodega, el lagar, la sala de fermentación, la bodega de crianza y la zona de embotellado, antes de concluir en la sala de catas con vinos icónicos como el amontillado, el oloroso y el Pedro Ximénez.Por otro lado, la propuesta turística de Bodegas Alvear añade un valor patrimonial singular a la actividad de Bacus Travel & Tours. Fundada en 1729, la firma bodeguera conserva una trayectoria familiar que se prolonga durante generaciones y que forma parte de una de las marcas de vinos más reconocidas del panorama nacional e internacional. Esa dimensión histórica, unida a la cultura vitivinícola de Montilla-Moriles, convierte la visita en una puerta de entrada al relato de la ciudad y de su comarca.En la descripción de esta experiencia se subraya también que "a poco más de 30 minutos de Córdoba capital en coche, podrás sumergirte en la historia y la cultura del vino de Montilla-Moriles y descubrir todo el proceso de producción de esta gran maravilla enológica de nuestra tierra". La actividad requiere reserva previa y se presenta como una propuesta accesible y adecuada para familias con niños, así como para personas interesadas en la gastronomía, el vino y el patrimonio bodeguero.El reconocimiento a Bacus Travel & Tours se enmarca en la duodécima edición de los Reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba, unos premios con los que el Patronato Provincial de Turismo distingue el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la constancia de personas, empresas, organismos y entidades vinculadas al sector turístico cordobés. El consejo rector de la empresa provincial ha resuelto las distinciones en el Palacio de la Merced, con una relación de premiados que abarca productos turísticos, alojamientos, restauración, servicios, comunicación, promoción exterior y aportaciones institucionales.Además de Bacus Travel & Tours, en la categoría de Mejor Producto Turístico han sido distinguidos Enamoriles Festival, de Moriles, y la Semana Santa de Baena. En el caso de Enamoriles Festival, el Patronato ha valorado la relevancia y el impacto de una iniciativa con sello cordobés que ya obtuvo el reconocimiento como Mejor Iniciativa Turística de Andalucía. Sus principales claves pasan por trasladar la experiencia enoturística directamente al viñedo y a las instalaciones de bodegas, con capacidad para atraer a un público más joven e internacional hacia el interior de la provincia.En lo que respecta a la Semana Santa de Baena, el reconocimiento atiende a la singularidad de una celebración que cuenta con elementos propios y de fuerte arraigo, como el Judío, los coliblancos y colinegros, el toque del tambor, los cuarteles y los personajes bíblicos. A ello se suma la existencia de numerosos reconocimientos oficiales, que refuerzan su consideración como uno de los referentes patrimoniales y festivos de la provincia.Por otro lado, el galardón a la Mejor Empresa Turística de Alojamiento ha recaído en el Hotel Monasterio de San Francisco, en Palma del Río. Este establecimiento se ubica en un antiguo convento franciscano del siglo XV y actúa como motor turístico, cultural y socioeconómico para la comarca de la Vega del Guadalquivir. El jurado ha valorado su condición de referente monumental y su capacidad para acoger congresos, bodas y eventos corporativos de alcance regional.De igual modo, la categoría de Mejor Empresa Turística de Restauración ha reconocido al Restaurante Káran Bistró, en Pozoblanco, un establecimiento distinguido por la Guía Michelin con el reconocimiento Bib Gourmand y galardonado con un Sol Repsol.Liderado por el chef Carlos Fernández, el restaurante rinde homenaje a la cocina de la dehesa a partir del producto local de Los Pedroches. Por ello, se ha destacado su papel como embajador de la dehesa, impulsor del turismo gastronómico de interior y referente de una propuesta culinaria innovadora.En el ámbito asociativo e institucional, la Mancomunidad de la Subbética ha sido reconocida como organismo o asociación sin ánimo de lucro que ha realizado una mejor aportación al desarrollo del turismo de Córdoba. La entidad agrupa a catorce municipios y ha sido distinguida por su importancia estratégica, por haber sido pionera en ecoturismo y turismo activo, por contribuir a la descentralización de la oferta provincial y por potenciar el turismo gastronómico.A su vez, Puente Genil ha recibido el reconocimiento en la categoría de municipio o entidad local autónoma. El Patronato Provincial de Turismo ha valorado su papel como uno de los motores de diversificación turística de la provincia de Córdoba, al romper con el modelo tradicional de turismo monumental mediante una combinación de arqueología, turismo industrial, festividades de gran arraigo y turismo navideño.En materia de comunicación turística, el reconocimiento ha recaído en el programa de radio, de Onda Cero, dirigido y presentado por Carles Lamelo. El programa ha sido considerado una herramienta de promoción turística para la provincia de Córdoba por la emisión de espacios monográficos en directo desde tierras cordobesas. Como publicación turística, el premio ha distinguido a, sección especializada y publicación temática de turismo de la conocida revista española.El Reconocimiento Honorífico al Profesional ha sido concedido a la cantante María José Llergo, natural de Pozoblanco. Su trayectoria artística fusiona las raíces del cante jondo tradicional con texturas de música electrónica, pop, ambient y rhythm and blues, mientras que sus letras se caracterizan por un fuerte compromiso con los orígenes rurales, la memoria de los abuelos, el feminismo y la justicia social.También han sido reconocidos Antonio Ramos Pemán, consultor y experto en planificación estratégica y marketing turístico con una trayectoria ligada al desarrollo local y económico de la provincia de Córdoba, y, a título póstumo, Francisco Ramírez, quien fue jefe de Receptivos y Promoción Nacional del Patronato Provincial de Turismo durante diecinueve años, además de gerente en funciones durante siete años.El reconocimiento como Embajador del Turismo de Córdoba ha recaído en Vicente Amigo, guitarrista flamenco y compositor con premios musicales internacionales. El Patronato ha valorado que su figura actúa como herramienta de promoción turística internacional, ya que su música no solo acompaña la imagen de Córdoba, sino que puede convertirse en un argumento principal para que un perfil de viajero cultural y con motivaciones artísticas decida visitar la provincia.Por último, los Reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba 2026 han incluido menciones especiales para el Hotel Corbella, en Posadas, y para el Instituto Municipal de Turismo. En el caso del Hotel Corbella, se ha premiado su planteamiento innovador basado en la creación del concepto de lujo rural en la provincia, la transformación de la antigua finca La Emparedada, su compromiso con la biodiversidad, su contribución a la descentralización del turismo y su papel como motor económico en la zona.En cuanto al Instituto Municipal de Turismo, la distinción reconoce el trabajo conjunto desarrollado con el Patronato Provincial de Turismo, materializado en el impulso de la marca Córdoba, en acciones compartidas en ferias internacionales y en campañas conjuntas para combatir la estacionalidad en el sector de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, así como para aumentar las pernoctaciones. La entrega de todos estos galardones tendrá lugar el 22 de septiembre, durante la Gala del Turismo de Córdoba.