El Montilla-Córdoba Triatlón aporta nueve deportistas a la Selección Andaluza

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón aporta hasta nueve atletas a la Selección Andaluza que competirá los días 27 y 28 de junio en Tudela, Navarra, en los Campeonatos de España de Triatlón en Edad Escolar y por Autonomías, una cita nacional en la que Andalucía estará representada en categorías absoluta, juvenil, cadete e infantil, además de contar con presencia en triatlón paralímpico.La Federación Andaluza de Triatlón (FATRI), a través de su dirección técnica y con Sergio Ortiz al frente, ha dado a conocer la convocatoria de la Selección Andaluza que representará a la comunidad autónoma en uno de los fines de semana más destacados del calendario nacional.La expedición andaluza reunirá a deportistas de distintas categorías, técnicos y oficiales, con el objetivo de afrontar una competición por selecciones autonómicas que concentrará en Tudela a buena parte del talento del triatlón español.En ese contexto, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón tendrá una presencia especialmente relevante dentro del combinado andaluz, con representantes en categoría absoluta, juvenil y cadete. La convocatoria supone una amplia participación de la entidad montillana en una cita de carácter nacional que todavía no se ha celebrado y que se disputará durante los días 27 y 28 de junio en la localidad navarra.La selección absoluta femenina contará con tres deportistas del Montilla-Córdoba Triatlón: Marta Román Jiménez, Alicia Soriano Román y Eva Alegría Pérez. Junto a ellas también ha sido convocada Julie Balcarova, del Triatlón Inforhouse. En el equipo masculino absoluto, Andalucía estará representada por Jesús Vela, del Peñota Dental Triatlón; Javier Linares, del Club Deportivo Delikia; Marcos Barranco, del Isbilya-Sloppy Joe’s; y Sergio Ortiz, del Peñota Dental Triatlón.De este modo, la escuadra absoluta femenina andaluza tendrá un marcado acento montillano, al reunir a tres triatletas del mismo club en una competición por selecciones autonómicas en la que las comunidades lucharán por los títulos colectivos de la categoría. La Federación Andaluza de Triatlón ha destacado que Andalucía acudirá con una selección variada y potente, integrada por deportistas llamados a defender los colores de la comunidad en una de las pruebas más prestigiosas del calendario nacional.Por otro lado, la cantera del Montilla-Córdoba Triatlón también estará presente en el Campeonato de España en Edad Escolar. En categoría juvenil femenina han sido convocadas Ainhoa Pedrosa Berenguel e Irene Sánchez Ramos, ambas del club montillano, dentro de una selección que completan Vera Ramos, del Club Deportivo Triclub Babyschool, y Sofía Smienk, del Club Deportivo Galosport.En la selección juvenil masculina también figura Samuel Montoro Navarrete, del Montilla-Córdoba Triatlón. El equipo andaluz de esta categoría se completará con Héctor Rico, de ADSevilla; Marco García-Guillén, del Proyecto Club Natación VAS; y Javier Torres, también de ADSevilla. La participación juvenil permitirá a los deportistas convocados medirse con otros representantes autonómicos dentro del programa nacional de edad escolar.De igual modo, la categoría cadete contará con una notable representación del club. En la selección femenina han sido incluidas la montillana Nahikari Blanco Baños y Viñet Díaz López, ambas del Montilla-Córdoba Triatlón, junto a Carolina Santana, del Club Triatlón Torremolinos, y Laura Mateo, de ADSevilla.En el combinado masculino cadete, el montillano Jaime Ramírez Pedraza representará al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón dentro de un equipo que completan Jorge García-Guillén, del Proyecto Club Natación VAS; Santiago Núñez, del Club Deportivo Triclub Babyschool; y Duncan Shaw, del Real Club Mediterráneo.Asimismo, Andalucía también competirá en categoría infantil con dos chicas y dos chicos. En el equipo femenino estarán Claudia Peña y Leire López, ambas del Club Deportivo Galosport, mientras que la selección masculina estará integrada por Iván Montoro, del Club Deportivo Triclub Babyschool, y Hugo Gallego, del CAPA CC Los Alcores.La expedición andaluza viajará hacia Tudela mañana viernes desde el Centro Especializado de Alto Rendimiento de La Cartuja, en Sevilla. La hora de presentación está fijada a las 5.45 de la mañana para proceder a la carga de bicicletas y material, mientras que la salida está prevista a las 6.00 horas.Antes de ese desplazamiento, los deportistas de las categorías infantil, cadete y juvenil convocados en edad escolar participarán en una concentración previa en el propio Centro Especializado de Alto Rendimiento de La Cartuja, que ha comenzado a las 12.00 del mediodía de hoy.Y es que el dispositivo organizado por la Federación Andaluza de Triatlón contempla tanto la preparación previa de los deportistas más jóvenes como la coordinación del viaje, el alojamiento, la competición y las autorizaciones necesarias.Por su parte, la expedición andaluza también contará con representación en las competiciones de triatlón paralímpico. En categoría absoluta ha sido convocado Eduardo Oliva, del Grupo Serman Triatlón Marbella, mientras que en edad escolar representará a Andalucía Óscar Molino, del Club Deportivo Poseidón. Ambos deportistas formarán parte de una estructura de selecciones que incorpora también el triatlón paralímpico dentro del programa competitivo nacional.En cuanto al equipo técnico y organizativo, la selección andaluza estará acompañada por los oficiales Pedro Antonio Barcaiztegui y Juan Pedro Miro. Asimismo, el cuerpo técnico estará encabezado por Sergio Ortiz como director técnico, junto a Victoriano Raso, de TriTrain4You; Eduardo Ramos, del Club Deportivo Triclub Babyschool; y Javier Barba.Con esta convocatoria, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volverá a situar a varios de sus deportistas en una cita estatal de primer nivel, con presencia tanto en la categoría absoluta como en las categorías de formación. La relación de convocados refleja el peso del club en la selección andaluza y confirma la participación de Marta Román Jiménez, Alicia Soriano Román, Eva Alegría Pérez, Ainhoa Pedrosa Berenguel, Irene Sánchez Ramos, Samuel Montoro Navarrete, Nahikari Blanco Baños, Viñet Díaz López y Jaime Ramírez Pedraza en el desplazamiento a Tudela.Desde la Federación Andaluza de Triatlón se trasladó a todos los deportistas y al cuerpo técnico el deseo de suerte para la competición que se celebrará este fin de semana en Navarra, donde Andalucía competirá en los Campeonatos de España de Triatlón en Edad Escolar y por Autonomías.