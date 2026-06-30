Cerca de 80 jóvenes de Montilla dedicarán parte del verano a proyectos sociales y ambientales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Casa Joven de la Fundación Social Universal (FSU), en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla y la Diputación de Córdoba, ha puesto en marcha una nueva edición del programa, una iniciativa que durante los meses de julio y agosto permitirá a cerca de 80 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años implicarse en proyectos sociales, educativos y medioambientales del municipio.El programa, que ha completado todas las plazas disponibles, consolida una trayectoria de más de dos décadas en Montilla y vuelve a situar a la juventud como protagonista de una experiencia orientada a la participación, el aprendizaje y el compromiso con el bienestar común. A partir de mañana, las personas participantes se incorporarán a diferentes entidades y proyectos locales tras una fase previa de formación específica en la Casa Joven.En ese sentido, la iniciativa no se plantea como una simple alternativa de ocio durante las vacaciones escolares, sino como un espacio de ciudadanía activa en el que los jóvenes pueden acercarse a distintas realidades sociales, asumir responsabilidades y descubrir que pequeños gestos cotidianos pueden contribuir a mejorar la vida de otras personas y del entorno más cercano.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, destacó “la alegría de comprobar que cerca de 80 jóvenes deciden dedicar parte de sus vacaciones a ayudar a otras personas y a contribuir al relevo generacional que necesitan asociaciones y entidades”. El responsable municipal agradeció especialmente “el compromiso de quienes podrían emplear ese tiempo únicamente en el ocio y, sin embargo, deciden levantarse cada mañana para colaborar con los demás”.Por su parte, la responsable de Casa Joven, Carmen Mesa, explicó que “es una experiencia muy completa, porque permite formarse, aprender, disfrutar y adquirir valores mientras se ayuda a otras personas”. Mesa señaló que el objetivo es ofrecer a la juventud “un espacio desde el que pueda implicarse en la transformación y mejora de su entorno más cercano, participando, colaborando y cooperando”.La edición de este año ha comenzado con una fase formativa centrada en los derechos y deberes de las personas voluntarias, las habilidades sociales, la comunicación y el conocimiento de las entidades participantes. Esta preparación busca facilitar que cada adolescente o joven llegue a su destino con herramientas básicas para integrarse en la actividad cotidiana de las asociaciones y comprender mejor el sentido de su colaboración.Por otro lado, los chicos contarán durante julio y agosto con el acompañamiento y seguimiento del equipo educativo de la Casa Joven, que coordinará el desarrollo de las experiencias de voluntariado. La organización ha previsto turnos con una duración mínima de dos semanas, con el propósito de que cada participante pueda integrarse en el funcionamiento de la entidad elegida y completar un proceso de aprendizaje significativo.Las actividades previstas abarcan ámbitos diversos, como el apoyo en campamentos urbanos, el acompañamiento a personas mayores, la colaboración con personas con diversidad funcional o alzhéimer y la participación en iniciativas de sensibilización y cuidado del medio ambiente. De este modo, el programa permite que la juventud conozca de primera mano realidades muy distintas y contribuya, desde la cercanía, al bienestar colectivo.De igual modo, el voluntariado se desarrollará en colaboración con asociaciones, entidades sociales y proyectos locales como Futuro Singular, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Montilla (Afamo), Cruz Roja, Eureka Aula Pedagógica, la Fundación Somos Naturaleza, JKL y la Residencia San Juan de Dios, que gestiona la firma montillana. Cada una de estas experiencias permitirá a los jóvenes compartir tiempo con otras personas, participar en tareas concretas y aproximarse a necesidades sociales presentes en su propio municipio.La Casa Joven subraya la importancia de ofrecer a adolescentes y jóvenes espacios donde puedan implicarse en la vida social de Montilla, desarrollar valores de convivencia y descubrir el poder transformador de la participación. "Cuando la juventud dispone de oportunidades para actuar, aprender y asumir responsabilidades, su aportación se convierte en un motor de cambio para toda la comunidad", destacó Carmen Mesa.La diputada provincial de Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, puso en valor “la riqueza intergeneracional que estos jóvenes van a vivir y todo lo que ellos mismos van a aprender durante el verano”. Moreno agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, de las entidades participantes y de la FSU, al tiempo que subrayó que “las administraciones públicas debemos apoyar y apostar por programas como este, que ofrecen herramientas y oportunidades a quienes representan el futuro de la sociedad montillana”.Como novedad, esta edición incorpora un espacio participativo en el que jóvenes y personas adultas intercambian inquietudes, ideas, retos y expectativas sobre el presente y el futuro de la juventud. Esta dinámica pretende generar un diálogo enriquecedor que ponga en valor la voz de los participantes y sus propuestas, al tiempo que refuerza la dimensión comunitaria del programa.Finalmente, el proceso culminará en septiembre con una jornada de evaluación y convivencia en la que se compartirán las experiencias desarrolladas durante el verano y se extraerán conclusiones. La cita servirá también para reconocer el esfuerzo de quienes han decidido dedicar parte de sus vacaciones a colaborar con otras personas y a construir una Montilla más solidaria, participativa e inclusiva.