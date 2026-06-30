El Ayuntamiento refuerza la limpieza de solares y zonas verdes para reducir el riesgo de incendios



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha ejecutado ya cerca del 90 por ciento de las actuaciones previstas dentro de la campaña anual de desbroces y limpieza de espacios públicos, un dispositivo que se desarrolla en distintos puntos del término municipal ante la llegada del verano con el objetivo de reforzar la seguridad, la salubridad y el mantenimiento de zonas verdes, solares municipales, parques, jardines, paseos, medianas, rotondas y áreas industriales.La intervención municipal alcanza entre 75 y 80 enclaves repartidos por toda la ciudad y su entorno, en una planificación que se lleva a cabo de manera coordinada entre las áreas de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, la empresa adjudicataria del servicio y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, encargado de establecer las prioridades de actuación y las pautas técnicas en aquellos espacios que presentan mayor riesgo durante la época estival.En ese sentido, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, destacó que "este año hemos reforzado la campaña gracias a la contratación de una empresa externa, un contrato que nos permitirá contar con este servicio durante los próximos cuatro años y que hará más ágil la planificación de futuras campañas". La responsable municipal subrayó así la importancia de contar con medios adicionales para afrontar unas labores que cada año resultan determinantes cuando se aproxima el periodo de mayor riesgo de incendios.Además, el dispositivo combina la labor de los servicios municipales con el apoyo de una empresa especializada, lo que ha permitido ampliar la capacidad de respuesta y acelerar el ritmo de los trabajos en numerosos espacios públicos. La propia edil explicó que el Ayuntamiento coordina simultáneamente el trabajo de tres equipos diferentes, "una labor compleja que se realiza en permanente coordinación con Bomberos, que nos marca los puntos prioritarios y la forma de actuar para minimizar el riesgo de incendios".Y es que la campaña no se limita a un único tipo de espacio, sino que abarca una relación amplia de enclaves urbanos y periurbanos en los que la acumulación de vegetación puede generar problemas de salubridad, dificultar el mantenimiento ordinario o incrementar el riesgo durante los meses más secos. Entre los puntos incluidos figuran parques, jardines, zonas verdes, paseos, medianas, rotondas, solares municipales y áreas industriales.De igual modo, las actuaciones se han extendido a lugares especialmente reconocibles para la ciudadanía, como el Paseo de las Mercedes, el Paseo de Cervantes, el Parque de La Rehoya, los jardines próximos a la estación de Adif, el entorno del castillo, el Parque de El Parador, el Parque Enrique Tierno Galván, el recinto ferial, el entorno del Polígono Industrial Llanos de Jarata y diferentes zonas ajardinadas repartidas por Montilla.Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla adjudicó el pasado 10 de junio un contrato específico para el servicio de desbroce y limpieza de terrenos públicos municipales por un importe de 25.000 euros. Esta contratación se incorpora como refuerzo a los medios propios y permite disponer de maquinaria especializada para intervenir en cunetas, taludes y zonas de difícil acceso, donde los trabajos requieren recursos técnicos más concretos.Asimismo, el contrato incorpora mejoras en la atención de avisos, con un plazo máximo de respuesta de 24 horas. Hasta el momento, según la información municipal, se han generado 28 órdenes de trabajo, de las que la mayoría se encuentran ya ejecutadas o en fase de repaso final, dentro de una campaña que continuará durante las próximas semanas con nuevas labores de mantenimiento.En paralelo, el Ayuntamiento también ha puesto el foco en las parcelas y solares de titularidad privada. Raquel Casado recordó que ya ha finalizado el plazo concedido a los propietarios para realizar los trabajos de limpieza, por lo que aquellas personas que no hayan cumplido con esta obligación están siendo objeto de expedientes de orden de ejecución.Estas actuaciones pueden derivar en la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte del Ayuntamiento, con la posterior repercusión del coste a los titulares de las parcelas. Del mismo modo, el Consistorio estudia el inicio de procedimientos sancionadores en aquellos casos en los que se constate el incumplimiento de la obligación de mantener los solares y terrenos en condiciones adecuadas.En ese contexto, Raquel Casado insistió en que "preservar la seguridad y la salubridad de nuestro entorno es una responsabilidad compartida". Con esa idea, la representante municipal realizó un llamamiento a la colaboración ciudadana para que los propietarios mantengan en buen estado los solares y parcelas privadas, especialmente durante los meses de mayor riesgo de incendios.Finalmente, la campaña de desbroces y limpieza continuará durante las próximas semanas con labores de mantenimiento y repaso en distintos puntos del municipio. Las actuaciones se irán adaptando a la evolución de la vegetación y a las necesidades que detecten los servicios técnicos municipales, con el propósito de mantener los espacios públicos en mejores condiciones de seguridad, limpieza y salubridad durante el verano.