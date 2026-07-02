La Banda Pascual Marquina abre la Feria de El Santo con su tradicional concierto



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Banda de Música Pascual Marquina de Montilla ofrecerá mañana, a partir de las 21.00 de la noche, en el Teatro Garnelo, su tradicional Concierto de Feria, una cita que abrirá el programa de actos culturales de la Feria en honor a san Francisco Solano, patrón de Montilla.La formación montillana, dirigida por Rafael Tejada Luque, volverá a llevar al escenario una propuesta musical estrechamente vinculada a la música española y a la zarzuela, dos géneros que vertebran desde hace años uno de los conciertos más esperados del calendario cultural previo a los días centrales de la Feria de El Santo.El pasodoble de concierto tendrá un protagonismo especial dentro de un programa que mira de manera destacada a la propia figura de Pascual Marquina, compositor que da nombre a la banda montillana. Entre las obras previstas figuran, dos piezas vinculadas a la memoria musical del autor y al entorno familiar de Lorenzo Mendoza.La primera de estas composiciones está dedicada a Lorenzo Mendoza, gran filarmónico y amigo de Pascual Marquina, mientras que la segunda recuerda a su hijo, Lorencín Mendoza, que este año hubiera cumplido 100 años. Además, la Banda de Música Pascual Marquina se sumará con esta interpretación a una iniciativa de ámbito nacional que, con motivo del centenario del nacimiento de Lorencín Mendoza, promueve que numerosas bandas de distintos puntos del país incorporen piezas de este compositor a sus repertorios a lo largo del año. Desde Montilla, la formación que lleva el nombre de Pascual Marquina también participará en esta conmemoración con la inclusión de esta obra en su Concierto de Feria.Por otro lado, el programa musical incorporará la fantasía andaluza, una composición de Ferrer Ferrán que se presenta como una obra vibrante y profundamente arraigada al folclore andaluz y al flamenco. Esta pieza servirá como antesala para adentrarse después en algunas de las páginas más reconocibles del denominado, una de las expresiones más populares de la zarzuela.En concreto, el público podrá escuchar varios fragmentos de obras tan conocidas como, algunas de ellas nunca antes interpretadas por la Banda de Música Pascual Marquina. La selección permitirá recorrer melodías muy presentes en el imaginario musical español, con una propuesta que contará de nuevo con la participación de Cristina Guzmán como soprano solista, que acompañará a la banda en varios de los fragmentos seleccionados para esta velada.De igual modo, el concierto incluirá una selección de, coincidiendo con el 125.º aniversario de su estreno. Esta presencia en el programa refuerza el carácter conmemorativo de una cita que no solo abre la actividad cultural de la Feria en honor a san Francisco Solano, sino que también reivindica el valor de la zarzuela como patrimonio musical vivo y cercano al público.Las entradas para el Concierto de Feria podrán adquirirse al precio simbólico de 3,00 euros en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio",y, en caso de que queden localidades disponibles, en la propia taquilla del Teatro Garnelo, desde una hora antes del inicio del concierto.