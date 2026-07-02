La Cata Flamenca de Montilla apuesta por la tradición y el relevo generacional



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La 51.ª Cata Flamenca de Montilla reunirá el próximo 29 de agosto, a partir de las 22.00 de la noche, en Envidarte, a varias figuras del panorama flamenco actual en una edición que marca el inicio de una nueva etapa sin renunciar a la trayectoria que ha convertido este festival en una de las grandes citas culturales del flamenco andaluz.Superadas ya sus bodas de oro, la Cata Flamenca afronta una nueva edición con un cartel que combina artistas de reconocida trayectoria con jóvenes intérpretes que comienzan a consolidarse en el cante jondo. De este modo, la organización mantiene una de las señas de identidad históricas del festival: reunir sobre un mismo escenario a nombres consagrados y a nuevas voces llamadas a ocupar un lugar destacado dentro del flamenco andaluz.El cartel artístico —que ha sido presentado esta misma mañana en las instalaciones de la— estará integrado por Aurora Vargas, Esmeralda Rancapino, Jesús Castilla, Juanfra Carrasco, Sandra Carrasco y Sara Denez, además de la bailaora Salomé Ramírez.La propuesta concede, además, un notable protagonismo a la mujer en el flamenco, con cinco mujeres entre las siete figuras anunciadas. A su vez, al toque participarán Raúl, David Tena, Antonio Higuero, Luis Medina, Niño Manuel y David de Arahal.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que esta combinación configura "un cartel muy completo, que reúne la experiencia y el flamenco más ortodoxo con la juventud y la proyección". Asimismo, ha recordado que la Cata Flamenca ha ejercido en numerosas ocasiones como "trampolín para cantaores que llegaron a Montilla cuando comenzaban a hacerse un nombre y que, posteriormente, se convirtieron en grandes figuras del flamenco".En ese sentido, el presidente de la Peña Flamenca El Lucero, Félix Contreras, que recoge el relevo de Salvador Córdoba al frente de la nueva junta directiva del colectivo, ha explicado que el objetivo ha sido conformar "un elenco juvenil y tradicional, con artistas consolidados y con una importante proyección de futuro", siempre con la intención de "seguir asociando nuestra cata a uno de los hitos culturales más importantes de Montilla", antesala cada año de la Fiesta de la Vendimia.La cita volverá a celebrarse en Envidarte, un espacio que se ha consolidado como escenario de grandes acontecimientos culturales y festivos gracias a sus condiciones técnicas, su capacidad y su accesibilidad. Estas características permiten acoger un festival que cada año reúne tanto a público local como a personas aficionadas procedentes de distintos puntos de Andalucía y del resto de España.Además, el cartel anunciador mantiene un estrecho vínculo con la memoria cultural de la ciudad. La imagen reproduce una obra del artista Rafael Rodríguez, propiedad de Ángel Márquez, con fotografía de Francis Salas y composición gráfica realizada por el propio Félix Contreras. Con ello, la Cata Flamenca se suma al homenaje que Montilla viene dedicando desde la pasada primavera a este veterano y polifacético artista local.De igual modo, la gala volverá a estar presentada por el médico y escritor montillano Antonio Varo Baena, una de las voces más estrechamente vinculadas a la historia reciente del festival. Asimismo, la Asociación Cultural Amigos de la Venencia participará nuevamente en la tradicional copa de vino de saludo que se ofrecerá a las personas asistentes.Las entradas tendrán un precio de 25,00 euros y saldrán a la venta el próximo 15 de julio tanto a través de internet como en las oficinas de la Concejalía de Festejos, ubicadas en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". La 51.ª Cata Flamenca de Montilla está organizada por el Ayuntamiento de Montilla y por la Peña Flamenca El Lucero, con la colaboración de, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.