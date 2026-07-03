Montilla vuelve a reducir el paro en junio y marca el mejor dato de la serie histórica

Evolución interanual

Montilla cerró el mes de junio con 1.103 personas paradas registradas, 17 menos que en mayo, y volvió a marcar la cifra de desempleo más baja de toda la serie disponible desde enero de 2005, según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).El descenso mensual situó el paro registrado en el municipio un 1,52 por ciento por debajo del dato contabilizado en mayo, cuando Montilla sumaba 1.120 personas paradas. La evolución confirma una nueva reducción del desempleo local después de varios meses consecutivos de bajadas desde febrero, cuando el registro se situaba en 1.262 personas.Además, la distribución por sexos vuelve a reflejar un peso mayor del desempleo femenino. De las 1.103 personas paradas registradas en junio, 391 eran hombres y 712 eran mujeres. En términos porcentuales, los hombres representaron el 35,45 por ciento del total, mientras que las mujeres concentraron el 64,55 por ciento de las personas desempleadas en Montilla.En ese sentido, la bajada respecto a mayo se produjo tanto entre los hombres como entre las mujeres, aunque con distinta intensidad. El paro masculino pasó de 393 a 391 personas, dos menos que en el mes anterior, mientras que el paro femenino descendió de 727 a 712 mujeres, con una reducción de 15 personas.Por otro lado, el apartado de demandantes de empleo, que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario, mostró una evolución diferente. Montilla contabilizó en junio 2.589 personas demandantes de empleo, 54 más que en mayo, cuando el total se situaba en 2.535. La subida mensual fue, por tanto, del 2,13 por ciento.De igual modo, las mujeres continuaron siendo mayoría dentro de este indicador. En junio, el municipio registró 880 hombres demandantes de empleo y 1.709 mujeres, lo que supone que los hombres representaron el 33,99 por ciento del total y las mujeres el 66,01 por ciento. Respecto al mes anterior, el número de hombres demandantes aumentó en 34 personas, mientras que el de mujeres creció en 20.La comparación interanual permite medir con mayor perspectiva la evolución del paro registrado en Montilla. En junio del pasado año, el municipio contabilizaba 1.337 personas paradas, frente a las 1.103 registradas en junio de este año. La diferencia es de 234 personas menos en doce meses, lo que equivale a una bajada del 17,50 por ciento.En el conjunto de la provincia de Córdoba, la información ofrecida por la Subdelegación del Gobierno de España señala que el paro bajó en 671 personas con respecto al mes de mayo de 2026, lo que supone un descenso del 1,44 por ciento en relación con el mes anterior.Además, en comparación con junio de 2025, la tasa interanual de desempleo descendió un 12,20 por ciento, con 6.404 personas desempleadas menos que el año pasado. La diferencia en valores absolutos entre el paro masculino y el femenino se situó en 11.413 mujeres paradas más que hombres, mientras que en el total de personas paradas jóvenes menores de 25 años esa diferencia bajó a 140 mujeres.La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, valoró favorablemente la evolución de los datos provinciales, aunque advirtió de los problemas que aún persisten en el mercado laboral cordobés. “Estos datos no deben ocultar los problemas estructurales que continúan afectando al mercado de trabajo de nuestra provincia, ya que buena parte de la mejora del empleo está vinculada a la actividad estacional propia del periodo estival y del sector servicios, por lo que será necesario comprobar si esta tendencia se consolida en los próximos meses”.Haro también puso el acento en la brecha de género que reflejan los datos provinciales. “Especialmente preocupante sigue siendo la situación de las mujeres. En la provincia hay 11.413 mujeres desempleadas más que hombres, una brecha inadmisible que evidencia que las desigualdades de género siguen muy presentes en el acceso al empleo y en la estabilidad laboral. Desde UGT exigimos un mayor compromiso de las administraciones y del tejido empresarial para impulsar políticas eficaces de igualdad, combatir la discriminación laboral y favorecer la conciliación y la corresponsabilidad”.En esa misma línea, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaíña, se congratuló de la bajada del paro en junio en la provincia, si bien apuntó que "la realidad es que Córdoba sigue sin crear el empleo que necesita y, sobre todo, sigue sin generar empleo de calidad”.Acaíña llamó la atención, una vez más, sobre la situación de las mujeres. “De las 46.071 personas desempleadas, 28.742 son mujeres, lo que representa el 62,39 por ciento del total. Dicho de otra forma: casi dos de cada tres personas desempleadas en Córdoba son mujeres”, explicó, a la vez que denunció que "siguen siendo quienes soportan con mayor intensidad la precariedad: ocupan con más frecuencia los empleos a tiempo parcial, los contratos temporales y los puestos peor remunerados. Son quienes, en demasiadas ocasiones, aceptan estas condiciones laborales”.La representante de CCOO subrayó, además, la necesidad de avanzar hacia otro modelo laboral. “Mientras el modelo productivo de la provincia no evolucione hacia actividades que generen empleo estable, cualificado y de mayor valor añadido, Córdoba seguirá reproduciendo las mismas desigualdades y manteniendo una excesiva dependencia de las prestaciones por desempleo”.Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirmó que los datos de paro registrado correspondientes al mes pasado "pueden llevar a engaño", ya que, a pesar de la reducción del número de personas desempleadas, la cifra de afiliados a la Seguridad Social sufrió una disminución muy importante, lo que, a juicio de esta central sindical, "supone un deterioro muy preocupante del mercado laboral provincial".El presidente de CSIF en Córdoba, Antonio Rafael López, recordó que los meses de verano son, tradicionalmente, un periodo de baja actividad debido, entre otras causas, a las elevadas temperaturas que se registran, lo que repercute de forma directa en un menor nivel de contratación.“El hecho de que junio se cerrarse en nuestra tierra con 1.370 cotizantes a la Seguridad Social menos que en mayo nos lleva a pensar una vez más que en estas fechas son numerosos los cordobeses que se desplazan a otras provincias donde las oportunidades laborales son sensiblemente mayores”, recalcó el dirigente sindical.En el caso de las mujeres, otro colectivo con especiales dificultades para acceder al mercado laboral, López se alegró de que el desempleo femenino haya descendido el mes pasado, aunque aún siguen siendo muchas las cordobesas que no pueden encontrar un puesto de trabajo, al acaparar más del 62 por ciento de todo el paro en Córdoba.