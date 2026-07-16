José Repiso continuará como viceconsejero de Servicios Sociales, Familias e Igualdad



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA (ARCHIVO)

El montillano José Repiso Torres continuará como viceconsejero de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Así lo acordó ayer el Consejo de Gobierno, que hizo públicos los nombramientos de algunas de las personas que formarán parte de la nueva estructura del Ejecutivo autonómico, tras lasNacido en Montilla en 1972, José Repiso Torres cuenta con una dilatada trayectoria tanto en el ámbito institucional como profesional. Educador social de formación, ha estado ligado al Partido Popular (PP) desde muy joven, llegando a fundar y presidir la sección local de Nuevas Generaciones y, más tarde, entre 2009 y 2013, a ocupar la Presidencia del PP montillano.También fue teniente de alcalde de Promoción Sociocultural en el Ayuntamiento de Montilla entre 2011 y 2015, bajo el mandato de Federico Cabello de Alba, y más recientemente, presidió latras la disolución de su Junta Local.Pero si hay un campo en el que José Repiso ha ganado peso específico en la última década ha sido en el de los Servicios Sociales. Su paso por Cáritas Diocesana de Córdoba como gerente de Solemccor y director de la Residencia de Mayores San Pablo le permitió afianzar su conocimiento de la gestión directa en contextos vulnerables.Ya en la Junta de Andalucía,, cargo desde el que tuvo que asumir una de las responsabilidades más duras de la pandemia por covid-19: coordinar la gestión de las residencias de mayores y centros sociosanitarios.A su vez, el pasado verano, José Repiso asumió, de manera oficial, lade la Junta de Andalucía, un organismo clave en el sistema público de cuidados, que llevaba gestionando de manera efectiva desde hacía más de un año, en su calidad de viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.