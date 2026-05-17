Elecciones al Parlamento de Andalucía: así ha votado Montilla

El Partido Popular (PP) ha vuelto a convertirse este domingo en la fuerza política más votada en Montilla en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, reeditando así la victoria que ya obtuvo en la anterior cita autonómica celebrada el 19 de junio de 2022. Con el cien por cien del escrutinio completado, la candidatura encabezada en Córdoba por Antonio Jesús Repullo Milla ha logrado recabar 5.107 votos en la localidad, lo que representa el 38,49 por ciento de las papeletas contabilizadas.Los resultados registrados hoy en la ciudad reflejan, no obstante, algunos cambios significativos respecto a las anteriores elecciones autonómicas. Tanto el PP como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A) han perdido respaldo entre el electorado montillano, mientras que formaciones como Por Andalucía, Adelante Andalucía, Vox o Se Acabó la Fiesta han experimentado avances en comparación con los comicios de 2022.En Montilla estaban llamados hoy a las urnas un total de 18.202 vecinos distribuidos en 28 mesas electorales. La jornada se ha desarrollado sin incidencias, gracias también a la colaboración del Puesto Principal de la Guardia Civil, la Policía Local y la Asamblea Local de Cruz Roja Española, cuyos voluntarios han facilitado el acceso a los colegios electorales a personas con movilidad reducida.Estas elecciones autonómicas han servido para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, repartidos entre las ocho provincias andaluzas. En el caso de Córdoba, la circunscripción elige a doce representantes para la Cámara autonómica con sede en el Hospital de las Cinco Llagas, en Sevilla, y un total de catorce candidaturas concurrieron hoy a los comicios andaluces por la provincia.El Partido Popular ha vuelto a liderar el recuento en Montilla, aunque con un ligero descenso respecto a las anteriores autonómicas. En 2022, la formación logró 4.799 votos y el 40,18 por ciento del respaldo ciudadano, mientras que en esta ocasión obtuvo 5.107 sufragios y el 38,49 por ciento de los votos válidos emitidos.Por su parte, el PSOE-A mantuvo la segunda posición en el escalafón local con 3.269 votos y el 24,64 por ciento de las papeletas. La candidatura encabezada en Córdoba por Silvia Mellado Ruiz, alcaldesa de Fuente Obejuna, mejoró ligeramente en número de apoyos absolutos respecto a 2022, cuando consiguió 3.191 votos, aunque perdió peso porcentual entre el electorado montillano, al bajar desde el 26,72 por ciento registrado entonces.Sin duda, uno de los movimientos más destacados de la jornada electoral en Montilla ha sido el crecimiento de las opciones situadas a la izquierda del PSOE-A. Por Andalucía, coalición encabezada en Córdoba por la montillana Rosa María Rodríguez Ruz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, alcanzó 1.792 votos y el 13,50 por ciento del total, mejorando ligeramente los resultados obtenidos en 2022, cuando la candidatura sumó 1.595 votos y el 13,35 por ciento.De igual modo, Adelante Andalucía ha irrumpido con fuerza en la localidad al alcanzar 1.249 votos y el 9,41 por ciento del escrutinio. La formación liderada en Córdoba por María Victoria Serrano Vida no concurrió en solitario a las elecciones autonómicas de 2022, por lo que no existe una comparativa directa con los anteriores comicios.Por su parte, Vox ha vuelto a situarse entre las principales fuerzas políticas de la ciudad. La candidatura encabezada por Paula Badanelli Berriozábal logró hoy en Montilla 1.137 votos, equivalentes al 8,57 por ciento del total, mejorando ligeramente el resultado conseguido hace cuatro años, cuando alcanzó 965 papeletas y el 8,08 por ciento de respaldo. Por otro lado, Se Acabó la Fiesta (SALF), formación que no se presentó en las autonómicas de 2022, ha irrumpido en Montilla con 246 votos y el 1,85 por ciento de las papeletas.Las restantes candidaturas han quedado ya a considerable distancia. Andalucistas - Pueblo Andaluz - Andalucía, Entre Todos - Andalucía por Sí obtuvo 62 votos y el 0,46 por ciento; Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) consiguió 61 apoyos y el 0,45 por ciento; el Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA) sumó 46 votos y el 0,34 por ciento; Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos alcanzó 42 sufragios y el 0,31 por ciento; mientras que el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) reunió 34 votos y el 0,25 por ciento. Asimismo, Por un Mundo Más Justo contabilizó 18 votos; Falange Española de las JONS obtuvo 11 papeletas; y Nación Andaluza cerró el recuento con 8 votos.La jornada electoral también dejó una subida muy significativa de la participación ciudadana en Montilla. Un total de 13.489 vecinos ejercieron hoy su derecho al voto, lo que representa el 74,10 por ciento del electorado local, casi nueve puntos más que en las elecciones autonómicas de 2022, cuando participaron 12.091 personas y la participación se situó en el 65,16 por ciento.El incremento de la movilización ciudadana tuvo su reflejo en el descenso de la abstención. En esta ocasión optaron por no acudir a las urnas 4.713 montillanos, frente a las 6.463 personas que se abstuvieron en los anteriores comicios autonómicos. En cuanto a los votos en blanco, el escrutinio contabilizó 185 papeletas, ligeramente por encima de las 171 registradas en 2022. A su vez, los votos nulos ascendieron a 222, frente a los 150 contabilizados hace cuatro años.