Rosa Rodríguez hace historia como primera parlamentaria andaluza nacida en Montilla

Laha dejado hoy otro hito político de especial relevancia para Montilla. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento, Rosa María Rodríguez Ruz, se convierte en la primera mujer montillana que accederá al Parlamento de Andalucía, consolidando así una trayectoria política y social estrechamente vinculada a las políticas de igualdad y a la defensa de los derechos sociales.Por Andalucía, coalición encabezada en Córdoba por la montillana Rosa María Rodríguez Ruz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, alcanzó 1.792 votos y el 13,50 por ciento del total, mejorando ligeramente los resultados obtenidos en 2022, cuando la candidatura sumó 1.595 votos y el 13,35 por ciento.Nacida en Montilla el 1 de octubre de 1977, Rosa Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba e integrante del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena. Su actividad profesional ha estado ligada durante años al asesoramiento jurídico y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, ámbitos en los que ha trabajado tanto para entidades públicas como privadas.Además, desde 2019 ejerce como concejala en el Ayuntamiento de Montilla, responsabilidad que ha compaginado con su labor como agente de igualdad en Ágora, gabinete de asesoramiento en género desde el que ha impartido cursos de formación y sensibilización sobre violencia de género dirigidos a profesionales y asociaciones de mujeres. Desde su entorno político destacan que ese trabajo “refleja el compromiso real con las causas que defiende”.En ese sentido, la dirigente de Izquierda Unida se convirtió en 2023 en la primera secretaria política local del Partido Comunista de Andalucía en Montilla, un cargo desde el que impulsó diferentes iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos laborales y la igualdad social. “Frenar el avance de la extrema derecha” fue entonces una de las líneas de trabajo que definió al asumir la dirección del comité local.Con todo, no era la primera vez que la abogada montillana figuraba en una candidatura autonómica. En las elecciones andaluzas celebradas en 2022 ya concurrió como número dos de la lista de Por Andalucía, coalición integrada entonces por Podemos, Izquierda Unida, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y Alianza Verde. Ahora, cuatro años después, su nombre vuelve a situarse en el centro del escenario político cordobés en un momento de reorganización del espacio de la izquierda andaluza.