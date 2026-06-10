Las hermanas García López suman cuatro medallas en una cita internacional de kung-fu wushu



FOTOGRAFÍA: JOSÉ GARCÍA CARRETERO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JOSÉ GARCÍA CARRETERO

Las hermanas Claudia y Lucía García López cerraron el pasado fin de semana su participación en el decimoséptimode Catanzaro con cuatro medallas y dos sextos puestos, un balance que refuerza la trayectoria de estas dos alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila de Montilla dentro del kung-fu wushu.La cita internacional, celebrada del 5 al 7 de junio en la ciudad italiana de Catanzaro, reunió a deportistas de distintos países en torno a varias modalidades de las artes marciales chinas. Las dos jóvenes deportistas, integrantes del Club de Artes Marciales Chinas de Montemayor, acudieron a la competición después de varias temporadas de crecimiento deportivo en campeonatos autonómicos e interprovinciales.La participación de Claudia y Lucía García López en Italia ha dejado resultados especialmente destacados para ambas. Lucía García López consiguió la medalla de oro en arma larga tradicional y la medalla de plata en tuishou, modalidad conocida como "empuje de manos". A estos dos podios añadió un más que meritorio sexto puesto en taolu de mano vacía, dentro de una competición de notable exigencia técnica.Por otro lado, Claudia García López también logró subir al podio en Catanzaro. La deportista obtuvo la medalla de plata en tuishou, igualmente en empuje de manos, y sumó una medalla de bronce en arma corta tradicional. Su actuación se completó con una excelente sexta posición en taolu de manos vacías, una modalidad que exige precisión, control corporal, memoria técnica y una cuidada ejecución de los movimientos.Los resultados obtenidos por las dos hermanas confirman la progresión que ambas vienen manteniendo desde edades muy tempranas. Claudia y Lucía García López han ido incorporando nuevas experiencias competitivas a una trayectoria en la que ya figuraban resultados relevantes en pruebas andaluzas e interprovinciales, siempre dentro del ámbito del wushu y el kung-fu.Y es que su presencia en el Spring Dragon Wushu International Tournament suponía un nuevo paso en una carrera deportiva que ha estado marcada por la constancia y por la participación en campeonatos cada vez más exigentes. El torneo de Catanzaro contempló diferentes modalidades relacionadas con el wushu y el kung-fu, entre ellas taolu tradicional, taolu moderno, sanda, taijiquan, estilos internos y wing chun.De igual modo, la competición italiana ofrecía a las dos alumnas del CEIP Beato Juan de Ávila la posibilidad de medir su evolución en un escenario internacional. Más allá de los resultados concretos, la experiencia les ha permitido ampliar su recorrido deportivo fuera del calendario habitual de pruebas autonómicas, en un contexto compartido con practicantes procedentes de distintos países y escuelas.La actuación de Claudia García López en Catanzaro se suma a los méritos logrados en anteriores temporadas. El pasado año, en eldisputado en Montemayor, consiguió la medalla de plata en la modalidad de arma corta tradicional y una medalla de bronce en grupos mixtos dentro de la categoría infantil femenina de nueve a diez años.Además, Claudia García López ya había alcanzado en 2023 un resultado de especial relevancia durante el, donde se proclamó campeona andaluza en arma corta dentro de la categoría infantil hasta ocho años. En aquella misma cita también obtuvo una medalla de bronce en manos vacías, lo que confirmó desde entonces su capacidad para competir en varias modalidades.Por su parte, Lucía García López también llegaba a Italia con resultados importantes en su trayectoria más reciente. La joven deportista protagonizó el pasado año una destacada actuación en elcelebrado en La Rambla, donde obtuvo una medalla de plata en lucha a tres y una medalla de bronce en arma larga.Asimismo, Lucía García López también había dejado muestras de su evolución en 2023, cuando, con apenas cinco años, consiguió una medalla de bronce en cantón moderno durante el Campeonato de Andalucía celebrado en Las Gabias. Aquel resultado la situó como una de las participantes más jóvenes de esa edición y anticipó una progresión que ahora ha vuelto a verse reflejada en una competición internacional.Las hermanas García López forman parte de una generación de jóvenes practicantes que están contribuyendo al crecimiento de las artes marciales chinas en la comarca. Su evolución deportiva se encuentra vinculada al trabajo desarrollado por el Club Deportivo Artes Marciales Chinas de Montemayor, entidad desde la que ambas han ido consolidando su aprendizaje técnico y su presencia en distintas competiciones.Por otro lado, su condición de alumnas del CEIP Beato Juan de Ávila de Montilla añade una dimensión cercana a su trayectoria, en la que el ámbito educativo, el respaldo familiar y el trabajo del club han acompañado una actividad deportiva intensa. Esa combinación ha permitido a Claudia y Lucía García López compatibilizar sus estudios con la preparación necesaria para competir en pruebas de alto nivel.Con los resultados alcanzados en Catanzaro, las dos jóvenes deportistas cierran una nueva experiencia internacional con un balance de cuatro medallas y dos sextos puestos. Lucía García López regresa de Italia con un oro, una plata y una sexta posición, mientras que Claudia García López suma una plata, un bronce y otro sexto puesto, en una competición que refuerza la presencia de ambas en el panorama del wushu andaluz.