Claudia García López logra dos medallas en el Campeonato de Andalucía de Wushu 2025

Claudia García López conquistó la medalla de plata en Arma Corta Tradicional y el bronce en Grupos Mixtos durante el Campeonato de Andalucía de Artes Marciales Chinas Unión Wushu 2025, celebrado este pasado sábado en la vecina localidad de Montemayor.La joven deportista, alumna del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila de Montilla e integrante del Club Deportivo de Artes Marciales Chinas Hung-Gar de Montemayor, firmó una espectacular actuación que le valió el reconocimiento del jurado en la categoría Infantil femenino de 9 a 10 años.Con tan solo 10 años, Claudia García López volvió a subir al podio en una competición que reunió a practicantes de toda Andalucía. Lo hizo con la técnica y la habilidad de quienes llevan años entrenando, aunque su trayectoria, por su edad, prácticamente acaba de comenzar.En la disciplina de Arma Corta Tradicional, una de las más técnicas del torneo, la joven montemayorense con raíces montillanas se alzó con una merecida medalla de plata. Y no quedó ahí: también logró un valioso bronce en la prueba de Grupos Mixtos, categoría 9 a 10 años, demostrando su gran versatilidad y su compromiso con el trabajo en equipo.El éxito de Claudia no llega solo. Dos semanas antes, su hermana Lucía García López, de apenas 7 años,en el Campeonato Interprovincial de Wushu-Kung Fu, celebrado en La Rambla, donde cosechó una medalla de plata en Lucha a Tres y un bronce en Arma Larga. Los jueces, de hecho, destacaron su madurez y destreza "impropias para su edad", y su nombre, al igual que el de su hermana, empieza a hacerse un hueco en el panorama autonómico de las artes marciales chinas.Ambas hermanas forman parte del Club Deportivo de Artes Marciales Chinas Hung-Gar, con sede en Montemayor, un colectivo que lleva años sembrando pasión y disciplina entre los más pequeños. Sus maestros no solo destacan la capacidad técnica de Claudia y Lucía García López sino, también, el apoyo incondicional de sus familias y del entorno escolar, factores que consideran esenciales para que el talento florezca a estas edades.No es la primera vez que los apellidos García López se vinculan al éxito en este deporte. En 2023, durante el(Granada), Claudia García López se coronó con el oro en Arma Corta en la categoría Infantil hasta 8 años y consiguió también un bronce en Manos Vacías. Su hermana Lucía, con solo 5 años entonces y siendo la participante más joven de aquella edición, se colgó una medalla de bronce en Cantón Moderno, en una actuación que ya dejaba entrever su prometedor futuro.Los resultados obtenidos en las últimas semanas no hacen sino confirmar la proyección de estas dos jóvenes deportistas que, a pesar de su corta edad, ya han dejado una profunda huella en el circuito andaluz de Wushu. Sus nombres se repiten cada vez con más fuerza en los podios, y todo apunta a que seguirán creciendo al ritmo de su esfuerzo y dedicación.Desde el club montemayorense han querido resaltar que "detrás de cada medalla hay muchas horas de práctica, de superación y de confianza en el proceso", al tiempo que han defendido la importancia de seguir apostando por una formación integral, en la que tradición y valores vayan de la mano.