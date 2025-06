Doble podio para Lucía García López en el Campeonato Interprovincial de Wushu-Kung Fu

FOTOGRAFÍA: JOSÉ GARCÍA CARRETERO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JOSÉ GARCÍA CARRETERO

Lucía García López, alumna del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila de Montilla, conquistó este pasado sábado dos medallas en el Campeonato Interprovincial de Wushu-Kung Fu, una cita que reunió en La Rambla a numerosos equipos procedentes de diferentes puntos de Andalucía. La joven deportista, de tan solo 7 años, firmó una actuación memorable que no pasó desapercibida entre el público ni entre los jueces de la organización.Integrante del Club Deportivo de Artes Marciales Chinas Hung-Gar de Montemayor, Lucía García López demostró una madurez y una destreza "impropias para su edad", según los propios jueces. De hecho, subió al podio por partida doble: se colgó la medalla de plata en la exigente modalidad de Lucha a Tres y obtuvo el bronce en la disciplina de Arma Larga, dos logros que reflejan el esfuerzo y la disciplina que la pequeña montemayorense con raíces montillanas viene cultivando desde muy temprana edad.Estos nuevos reconocimientos no hacen sino confirmar el camino ascendente de Lucía García López, cuyo nombre empieza a sonar con fuerza en el ámbito de las artes marciales chinas a nivel provincial y autonómico. Además, su triunfo es también una muestra del trabajo constante del Club Deportivo de Artes Marciales Chinas Hung-Gar, que sigue apostando por la formación integral de los jóvenes en disciplinas tan tradicionales como exigentes.No es la primera vez que el apellido García López aparece ligado al éxito deportivo en campeonatos de Wushu. Hace dos años, tanto Lucía como su hermana Claudia, celebrado en la localidad granadina de Las Gabias.En aquella ocasión, Claudia logró alzarse con la medalla de oro en la modalidad de Arma Corta en categoría Infantil hasta 8 años y, además, conquistó el bronce en Manos Vacías. Por su parte, Lucía, con tan solo 5 años y siendo la participante más joven de todo el campeonato, consiguió una destacada medalla de bronce en la modalidad de Cantón Moderno.Ambas hermanas, vecinas de Montemayor pero profundamente vinculadas a Montilla por sus lazos familiares y educativos, forman parte del mismo club y comparten no solo su pasión por las artes marciales, sino también una trayectoria prometedora que ya ha comenzado a dar sus frutos en las competiciones más relevantes del panorama andaluz.En ese sentido, desde el club montemayorense se ha querido poner en valor no solo la capacidad técnica de las niñas, sino también el respaldo de sus familias y de su entorno escolar, elementos clave para que el talento pueda florecer con fuerza. Y es que, detrás de cada medalla, hay muchas horas de práctica, de superación y de confianza en el proceso.