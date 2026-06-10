José Antonio Ponferrada | ¡Extra! Más sobre Aute en Montilla (III)

“Pandémica y celeste”, JAIME GIL DE BIEDMA

COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

RECITAL DE LUIS EDUARDO AUTE

MONTILLA 19 DE JULIO DE 1980

DISCOGRAFÍA EN EL MERCADO

LARGA DURACIÓN

© JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

FOTOGRAFÍA: JESÚS CANALEJO REPISO (EDICIÓN DE RAFAGUILAR)

Un reciente artículo del periodista Manuel Bellido Mora nos ha vuelto a recordar que, en los años de lo que hemos llamado la transición a la democracia, por la ciudad de Montilla pasaron buen número de los mejores músicos del momento. Por ejemplo, el gran Luis Eduardo Aute.Con su habitual brillantez, acompañándose de unas buenas (e interesantes) fotografías de Rafa Jiménez, nos retrotrae Bellido a la Montilla de 1980 y a la primera actuación de Aute en la localidad. Nos recuerda, también, una serie de tres artículos a propósito de Eduardo (como se le nombra en alguna de sus canciones) que escribí para este mismo periódico en aquel 2020 pandémico y celeste, como de Jaime Gil de Biedma.puede visitarse el artículo reciente (de 18-11-25); y desde su párrafo 11 podrían enlazar, cuando les venga bien, con mis artículos de antes.Este 4 de abril se han cumplido seis años desde que Aute, el artista, dejó este bajo mundo en plena pandemia del covid 19. Aute, que tenía raíces cordobesas por su abuelo paterno; pero que fue nacido en Manila, porque su padre trabajó en la Compañía de Tabacos de Filipinas (como el mismo poeta Gil de Biedma, por cierto).Y, para conmemorar la fecha, querría yo compartir con ustedes un par de “novedades” sobre su primer concierto en Montilla, el de 1980 en el desaparecido Cine Ideal (que estaba en la calle Escuelas, también con salida a la de Herradores).Cuando escribíamos sobre aquello, no conseguimos publicar fotografías de ninguna de sus actuaciones; aunque sabíamos que haberlas, las había. Con el tiempo, llegamos a tener las de Gaspar Jiménez en el concierto del 2 de septiembre de 1984, en el Estadio Alvear (donde un jovencísimo José Luis Salas entrevista y graba al Aute, con una de las mastodónticas grabadoras portátiles de entonces). Y las de Rafa Jiménez, del 19 de julio de 1980 en el Ideal.Pero la primera que intentamos localizar, sin mayor éxito, fue la que, según nos contaba el amigo bodeguero Santiago Jiménez del Pino, le había hecho a Aute, en el Ideal, Jesús Canalejo Repiso. Nos decía Santi que aquella foto “”. Pero la foto no apareció... Hasta este 17 de mayo, que Santiago me escribe: “”. Como buen aficionado, se acordó del cantaor fallecido en este 13 de mayo.Pues allá va nuestra primera “novedad”: Aute pecholobo total, todo vestido de blanco y de cuerpo entero, melena al viento y guitarra española en ristre, sentado en una silla de las del cine de verano, y con un papel en el suelo (previsoramente pisado por el pie del micro) donde llevar el orden de las canciones o quizá partes de alguna letra más rebelde. Tenía 36 años. La fotografía de Jesús Canalejo viene aquí editada, a petición mía, por Rafaguilar.Vamos con la segunda novedad. Como dijimos en el primer artículo de 2020, para su primer concierto yo hice una hojita de presentación de Aute, al estilo de las hojas de sala, habituales en las películas de cineclub. La Comisión de Cultura del Ayuntamiento (Antonio Carpio Quintero, concejal delegado, un cordial recuerdo desde aquí) la multicopió, y se distribuyó entre los asistentes. Y yo, de acuerdo a un espíritu comunitario muy del momento, decidí no firmar mi trabajo; a pesar de que, en aquellos años (y yo con 24 recién cumplidos) recopilar los datos para el texto, créanme, no fue tarea fácil.Trabajo me costó más tarde reencontrar aquella hoja, hoy toda una rareza bibliográfica-musical. También Bellido acabó encontrando la suya, de la que reproduce algunos párrafos en su artículo de referencia. Pero nunca se ha vuelto a editar completa.Para más inri, ahora he caído en que esa página fue mi primer escrito publicado (el segundo fue: JOSÉ ANTONIO PONFERRADA CEREZO, “Otro Nobel para Borges”, en, Montilla, Diciembre, 1980). Por lo que me decido a reproducirla ahora, para ustedes. Pero antes, un momento musical.¡Ah! Me dijeron que a Aute la hojita le gustó. Ustedes juzgarán; a mí me parece que, vista desde hoy, tampoco está nada mal… Esta es:Allá por el año de 1967 triunfaban, tardíamente, en España grupos como los Hollies, los Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, Animals y otros de grato recuerdo. Era la misma fecha en que nacían “conjuntos” españoles como los Ángeles o los Pasos, y en el que los Brincos (el más español y el más internacional del momento) desaparecían. Hacia esta época tenemos que situar en España la aparición de un nuevo concepto musical, protagonizado por gentes que componen y cantan sus propias canciones cargadas de contenido poético. En este sentido Luis Eduardo Aute (o Aute, sin más) es un precursor, un pionero.Aute fue el primero que introdujo la preocupación por el texto en la canción castellana, al lado de nombres como Hilario Camacho, Adolfo Celdrán o Elisa Serna. Intérprete de sus propias canciones, también ha compuesto para otras personas, como Massiel (“Rosas en el mar”, “Aleluya”), Mari Trini, Rosa León (“Al alba”), Las Madres del Cordero (“Los fantasmas”), Ed Ames, etc.En Aute se da un tipo de artista en el sentido amplio, de forma que, además de su faceta más conocida de cantante, reúne la de compositor, pintor (él mismo ha dibujado, por ejemplo, la carpeta de alguno de sus discos), poeta (con varios libros de poesía publicados), realizador de cine… Frente a la imagen de febril actividad que este recuento nos pueda dar, sus temas respiran sencillez (en el buen sentido del término), intimismo, magia. Canciones satíricas (“Retales, chapuza y pastiche”), irónicas (“Autotango del cantautor”), de amor y de muerte (“Rito”, etc.), componen su repertorio.A los pocos años de su aparición, y tras haber producido un par de magníficos long play, este español nacido en Manila, se apartó del tinglado musical por no estar de acuerdo con el montaje comercial característico de este medio artístico. No obstante, durante ese tiempo no abandonó la composición. En 1971 apareció su disco, con viejas grabaciones sacadas al mercado, contra su voluntad y de forma oportunista, por la casa discográfica.Ahora, y desde hace algún tiempo, con canciones como “Queda la música”, recuperamos a uno de los intérpretes actuales más valiosos y originales.(Canciones eróticas);(Canciones satíricas, 1968-75);; y su último L. P.,Y sí, ese era el último L.P., porque, su disco de 1980, aún no se podía comprar (no estaba en el mercado) cuando Aute vino a Montilla, en julio de 1980. De aquí tiró, en un Seat 124, para la Costa del Sol (“A por el mar”), con su guitarrista Gabriel Payá, la novia de este… y Sebas, el de los caramelos; el amigo Sebastián Romero Jordano que, cosas de la juventud, se fue de copiloto dándole conversa al Aute. Más noticias podrán encontrarAUTEntico, AUTE. Sus canciones (él con ellas) siguen vivas. Que ustedes lo pasen bien.