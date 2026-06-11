La contratación crece en Montilla pese a la caída de los indefinidos

Montilla registró 627 contratos durante el mes de mayo de 2026, según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo para la localidad, con un incremento de 21 contrataciones respecto a abril y una subida mensual del 3,47 por ciento que se explica, principalmente, por el avance de los contratos temporales frente al retroceso de los indefinidos.Además, el detalle de la estadística muestra una evolución desigual. Mientras el total de contratos indefinidos descendió de 204 en abril a 184 en mayo, con 20 menos y una caída del 9,80 por ciento, la contratación temporal pasó de 402 a 443 contratos, lo que supone 41 más y un aumento del 10,20 por ciento. De este modo, el mercado laboral montillano cerró mayo con más movimiento contractual que el mes anterior, aunque con un peso mayor de la temporalidad.En ese sentido, los contratos indefinidos representaron en mayo el 29,35 por ciento del total de contrataciones registradas en Montilla, frente al 70,65 por ciento de los contratos temporales. La fotografía del mes deja, por tanto, una clara mayoría de vínculos laborales de duración limitada: siete de cada diez contratos formalizados en la ciudad fueron temporales, mientras que menos de tres de cada diez tuvieron carácter indefinido.Por tipologías, los contratos temporales firmados por hombres fueron la modalidad más numerosa, con 255 registros, el 40,67 por ciento del total. Les siguieron los contratos temporales firmados por mujeres, con 188 y un peso del 29,98 por ciento.A mayor distancia se situaron los contratos indefinidos firmados por hombres, con 119 y el 18,98 por ciento del total, mientras que los indefinidos suscritos por mujeres alcanzaron los 65, el 10,37 por ciento de todas las contrataciones del mes.Por otro lado, el análisis por sexos confirma que la contratación masculina concentró la mayor parte del movimiento laboral de mayo. Los hombres firmaron 374 contratos, el 59,65 por ciento del total, frente a los 253 contratos registrados por mujeres, que representaron el 40,35 por ciento. En comparación con abril, la contratación masculina creció en 32 contratos, al pasar de 342 a 374, mientras que la femenina bajó en 11, desde los 264 contratos de abril hasta los 253 de mayo.Y es que la evolución interna fue diferente en ambos grupos. Entre los hombres aumentaron tanto los contratos indefinidos como los temporales: los primeros pasaron de 112 a 119 y los segundos, de 230 a 255. En cambio, entre las mujeres se produjo una caída intensa de la contratación indefinida, que descendió de 92 a 65 contratos, mientras que la temporal subió de 172 a 188.Así, dentro de la contratación masculina, los indefinidos supusieron el 31,82 por ciento y los temporales, el 68,18 por ciento. En el caso de las mujeres, los indefinidos representaron el 25,69 por ciento y los temporales, el 74,31 por ciento.De igual modo, el comportamiento sectorial ayuda a explicar el aumento mensual. Los servicios volvieron a situarse como el principal ámbito de contratación, con 243 contratos, el 38,76 por ciento del total, aunque perdieron 21 respecto a abril.La agricultura sumó 192 contratos, el 30,62 por ciento del conjunto, con un incremento de 21 en un mes. La industria alcanzó los 113 contratos, el 18,02 por ciento, siete más que en abril, mientras que la construcción llegó a 79 contratos, el 12,60 por ciento, con 14 más que el mes anterior.En la agricultura, Montilla contabilizó 55 contratos indefinidos y 137 temporales. Estos últimos representaron el 21,85 por ciento de todas las contrataciones de mayo, frente al 8,77 por ciento de los indefinidos agrarios. En la industria, los contratos temporales fueron 84, el 13,40 por ciento del total, mientras que los indefinidos se situaron en 29, el 4,63 por ciento.La construcción registró 25 contratos indefinidos y 54 temporales, con pesos respectivos del 3,99 por ciento y del 8,61 por ciento. Por su parte, los servicios cerraron el mes con 75 contratos indefinidos y 168 temporales, equivalentes al 11,96 por ciento y al 26,79 por ciento del total.Además, el contraste con abril permite observar algunos desplazamientos relevantes. En los servicios, pese a mantenerse como el sector con mayor volumen, la contratación indefinida descendió de 98 a 75 contratos, mientras la temporal apenas avanzó de 166 a 168.En la agricultura, en cambio, el aumento estuvo impulsado por la temporalidad, que pasó de 118 a 137 contratos. También la industria creció por el avance de la contratación temporal, de 69 a 84, pese al descenso de los indefinidos de 37 a 29. La construcción fue el único sector en el que subieron simultáneamente los indefinidos y los temporales, al pasar de 16 a 25 y de 49 a 54, respectivamente.En términos interanuales, Montilla registró en mayo de 2026 un ligero aumento respecto al mismo mes del año anterior. En mayo de 2025 se contabilizaron 614 contratos, de modo que el incremento fue de 13 contrataciones y del 2,12 por ciento.Sin embargo, la composición cambió de forma apreciable: los contratos indefinidos crecieron de 149 a 184, con 35 más y una subida del 23,49 por ciento, mientras que los temporales bajaron de 465 a 443, con 22 menos y una reducción del 4,73 por ciento.Por sexos, la comparación interanual deja estable la contratación masculina y mejora la femenina. Los hombres firmaron 374 contratos tanto en mayo de 2025 como en mayo de 2026, aunque con una distribución distinta: los indefinidos pasaron de 99 a 119 y los temporales descendieron de 275 a 255. Entre las mujeres, el total creció de 240 a 253 contratos, con un aumento de los indefinidos de 50 a 65 y un leve retroceso de los temporales de 190 a 188.Por sectores, los servicios y la construcción mejoraron respecto a mayo de 2025, mientras que la agricultura y la industria redujeron su volumen. Los servicios pasaron de 215 a 243 contratos, con 28 más y un incremento del 13,02 por ciento. La construcción subió de 67 a 79 contratos, con 12 más y un aumento del 17,91 por ciento. En sentido contrario, la agricultura bajó de 202 a 192 contratos, diez menos, y la industria descendió de 130 a 113, con 17 menos que un año antes.Por otro lado, la evolución de los últimos doce meses dibuja una serie con oscilaciones marcadas. Tras los 624 contratos de junio de 2025 y los 570 de julio, agosto elevó la contratación hasta los 730 contratos. Septiembre y octubre se mantuvieron en niveles altos, con 657 y 634 registros, antes de que noviembre alcanzara el máximo de la serie, con 839 contratos.Después, diciembre cerró con 676, enero con 680 y febrero tocó el nivel más bajo del periodo, con 568 contratos. Marzo volvió a situarse en una cota elevada, con 760 contrataciones, mientras abril descendió a 606 y mayo repuntó hasta las 627.En ese recorrido, la contratación indefinida también mostró altibajos. El mejor registro se produjo en agosto de 2025, con 303 contratos indefinidos, seguido de marzo de 2026, con 263, y noviembre de 2025, con 246. En el extremo contrario, julio de 2025 dejó 166 indefinidos, febrero de 2026 registró 162 y enero cerró con 169. Mayo de 2026, con 184 indefinidos, se situó por encima del dato de mayo de 2025, aunque por debajo de los niveles registrados en buena parte del otoño y del inicio de la primavera.A escala provincial, la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de España señala que el 37,34 por ciento de los contratos firmados en mayo fueron indefinidos, lo que implica que el 62,66 por ciento fueron temporales. La comparación con Montilla muestra que el municipio presentó en mayo una proporción inferior de contratación indefinida, con el 29,35 por ciento, y un mayor peso relativo de la contratación temporal, con el 70,65 por ciento.En relación con estos datos, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras de Córdoba, Ana Belén Acaiña, subrayó que “los datos nos hablan de temporalidad y parcialidad. En mayo, se han formalizado 24.642 contratos en la provincia, una contratación muy elevada que, sin embargo, solo ha logrado sacar de las listas oficiales del paro a 780 personas en comparación con el mes anterior. Esto significa que la mayor parte de la contratación ha sido temporal”.Además, la responsable sindical incidió en el peso de la agricultura y los servicios en el conjunto de la contratación provincial. La agricultura y los servicios han aglutinado un total de 20.198 contratos del volumen global de este mes, o lo que es lo mismo, prácticamente el 82 por ciento. Acaiña insistió en que “estos sectores son vitales y respetables, pero complementarlos con nuevas industrias es el único camino para aportar estabilidad laboral a la provincia”.En ese sentido, Acaiña aclaró que “no se trata de demonizar a sectores tradicionales que son esenciales para la economía cordobesa, sino de entender que no pueden ser el único motor de desarrollo”. Así, la secretaria de Empleo de CCOO defendió “la convivencia de la tradición con la innovación y la justicia laboral”. La responsable sindical manifiesta: “Reconocemos el valor estratégico de los servicios y el campo, pero depender en exclusividad de ellos condena a la clase trabajadora a la temporalidad estructural”.Por su parte, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Córdoba, Antonio Rafael López, resaltó la importancia de la actividad hotelera y hostelera en Córdoba dada su inmensa riqueza patrimonial y cultural, “pero, mientras que las administraciones no apuesten de manera clara por un cambio del modelo productivo que está basado en una mayor industrialización del territorio y por el reforzamiento de los servicios públicos, será muy complicado que Córdoba pueda dar carpetazo definitivo al grave problema de generación de empleo de calidad que arrastra históricamente”.En conjunto, los datos de mayo dejan en Montilla un balance de crecimiento moderado de la contratación respecto a abril, aunque con una señal clara: el avance mensual no se apoyó en el empleo indefinido, sino en el aumento de los contratos temporales. La lectura interanual, en cambio, ofrece un matiz distinto, ya que el municipio firmó más contratos que hace un año y elevó el número de indefinidos, aunque la temporalidad siguió ocupando una posición dominante en el mercado laboral local.