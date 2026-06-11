El PP acusa al PSOE de usar fotos "trucadas" para "maquillar" la falta de limpieza en Montilla



FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El Partido Popular (PP) de Montilla ha denunciado la utilización de imágenes "con claros indicios de haber sido retocadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial" en publicaciones difundidas por el PSOE en redes sociales para mostrar "supuestas mejoras" en la limpieza de distintas calles y barrios del municipio.La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, María José Tejada, criticó ayer que esas imágenes pretendan trasladar una realidad que, a juicio de su formación, "no se corresponde con la situación que viven muchos vecinos en diferentes zonas de Montilla". En ese sentido, la representante popular señaló que “lo que el Gobierno socialista intenta vender como una actuación ejemplar no se corresponde con la realidad que muchos vecinos ven cada día”.Además, Tejada advirtió de que las publicaciones difundidas muestran supuestos “antes y después” de varios puntos del municipio, aunque el resultado final presenta, según sostuvo, "claros indicios de haber sido alterado mediante herramientas de Inteligencia Artificial. La portavoz popular afirmó que “estamos ante una auténtica tomadura de pelo a los montillanos" y censuró que "en lugar de reconocer el problema y actuar donde hace falta, el PSOE prefiere maquillar la realidad en redes sociales para tapar su mala gestión".Por otro lado, la portavoz del PP respondió también al argumento utilizado por el Gobierno socialista durante el último pleno de la Corporación en relación a los baldeos que se llevan a cabo en muchas calles de la zona centro. Al respecto, María José Tejada señaló que “hay muchas zonas de Montilla que no necesitan solo que les pasen por encima con un baldeo, sino una limpieza a fondo, con frotado, medios adecuados y una actuación real sobre la suciedad incrustada”.En ese sentido, Tejada insistió en que “baldear no es limpiar en profundidad” y añadió que “hay manchas, restos y abandono que no desaparecen simplemente limitándose a echar agua por encima para hacerse una foto”. Con estas palabras, la portavoz popular situó el debate no solo en la existencia de actuaciones puntuales, sino en la eficacia real de las labores de limpieza que, según defendió, necesitan algunos barrios y calles del municipio.De igual modo, la representante del Grupo Municipal Popular fue especialmente crítica con lo que calificó como una "doble vara de medir del PSOE". Tejada afirmó que “si esto lo hubiera hecho un Gobierno del Partido Popular, hoy el PSOE estaría pidiendo cabezas: estaría hablando de manipulación, de engaño a los vecinos y de falta de respeto institucional. Pero como la responsable política es la concejala socialista Raquel Casado, parece que todo se queda en una explicación de andar por casa”.“Aquí no estamos hablando de una diferencia de criterio político, sino de publicar imágenes que no reflejan la realidad de Montilla”, denunció María José Tejada, quien exigió al PSOE "explicaciones claras" sobre las imágenes difundidas, así como sobre su autoría y sobre el departamento que autorizó su publicación. De igual modo, desde el PP se preguntaron ayer si el Gobierno municipal considera "aceptable" presentar como resultado de una actuación pública una fotografía que, según denunciaron, "no refleja fielmente el estado real de la zona".En la misma línea, Tejada señaló que “la transparencia no puede quedarse en un discurso: si se presume de gestión, debe hacerse con hechos, no con imágenes que generan serias dudas sobre su autenticidad”. La portavoz popular vinculó esta denuncia con una crítica más amplia a la acción del gobierno local en materia de limpieza, al considerar que Montilla necesita actuaciones más constantes y mejor planificadas en sus barrios.Por otro lado, María José Tejada insistió en que esta situación vuelve a demostrar que Montilla necesita “menos propaganda y más planificación”. A su juicio, “no estamos ante un hecho aislado, sino ante una forma de gobernar basada en la apariencia, la improvisación y la falta de atención real a los barrios”.Frente a esa situación, la portavoz del Grupo Municipal Popular defendió que “el PP representa una alternativa seria, cercana y preparada para devolver a Montilla el cuidado, la imagen y la ambición que merece”. En su intervención, Tejada subrayó que el municipio cuenta con "capacidad suficiente" para ofrecer una imagen más cuidada, aunque vinculó ese objetivo a una gestión municipal "más eficaz" y a una "mayor planificación".Finalmente, María José Tejada indicó que “Montilla tiene potencial de sobra para brillar, para ser una ciudad limpia, cuidada, atractiva y un verdadero escaparate en condiciones. Pero para eso hace falta gestión, planificación y un Gobierno que no se conforme con maquillar los problemas, sino que trabaje para solucionarlos”.La portavoz popular concluyó que “con el PP, Montilla no tendría que aparentar en redes sociales lo que no es, porque sería en la calle donde se vería el resultado de una gestión seria". Según María José Tejada, "Montilla puede y debe brillar, pero para ello hacen falta gestión, trabajo y menos propaganda, y el PP está preparado para hacerlo posible".