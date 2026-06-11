Salesianos Montilla consolida su presencia en el calendario provincial de ajedrez

Subcampeones de Ajedrez Activo



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla firmó una destacada participación en varias competiciones de ajedrez celebradas en los últimos días en Córdoba, donde sus jóvenes jugadores volvieron a dejar patente el buen nivel de la cantera local tanto en el ámbito educativo como en el federativo.Durante la jornada escolar del pasado jueves, el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba acogió el primer Torneo Provincial de Ajedrez Educativo, una cita que reunió a escolares de distintas etapas formativas y que se disputó en cinco categorías, desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.La competición permitió a los participantes representar a sus respectivos centros educativos, aunque varios de ellos mantuvieron también el vínculo deportivo con el Club Deportivo Salesianos Montilla, cuyos valores estuvieron presentes en una jornada marcada por la concentración, la igualdad y el aprendizaje alrededor del tablero.El torneo se desarrolló a lo largo de seis rondas, con un ritmo de juego de siete minutos por jugador, una modalidad que obliga a tomar decisiones rápidas sin perder la precisión. En ese contexto, los ajedrecistas vinculados al club montillano completaron una actuación muy sólida en distintas categorías, con varios puestos de mérito en las clasificaciones finales.En la Categoría A, reservada al segundo ciclo de Educación Infantil, Victoria Hidalgo Castellano, del Colegio Salesianos Montilla, obtuvo una excelente cuarta posición tras sumar cuatro puntos. Su resultado confirmó el buen nivel mostrado por los jugadores más jóvenes en una competición que exigía atención constante desde las primeras partidas.De igual modo, la Categoría C, correspondiente al alumnado de cuarto a sexto de Educación Primaria, ofreció una notable presencia montillana. Pablo Casado Salas alcanzó el cuarto puesto con cinco puntos, mientras que Jacobo Llamas Fernández y Manuel Ruiz Ruiz finalizaron en séptima y octava posición, respectivamente, ambos con 4,5 puntos. Los tres representaron al Colegio Salesianos.Por otro lado, en la Categoría D, destinada a primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, Marco Olmo Criado, representante del Instituto de Educación Secundaria Ategua de Castro del Río, consiguió una meritoria sexta posición con cinco puntos, en una clasificación muy disputada hasta el final.La Categoría E, dirigida al alumnado de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dejó también resultados destacados para jugadores vinculados al Club Deportivo Salesianos Montilla. David Martín Martín, representante del Instituto de Educación Secundaria Ipagro de Aguilar de la Frontera, logró una magnífica segunda posición con cinco puntos.Además, Alonso Padillo Guisado y Marcos Flores Sánchez, del Colegio Salesianos, concluyeron en octava y novena posición, respectivamente, ambos empatados con cinco puntos. La igualdad fue una de las notas predominantes de la jornada, hasta el punto de que muchos puestos finales se resolvieron mediante el sistema de desempate Buchholz, reflejo de lo ajustadas que estuvieron las clasificaciones.Desde el Club Deportivo Salesianos Montilla se quiso poner en valor el esfuerzo de todos los participantes y el nivel mostrado por sus ajedrecistas en una cita de carácter educativo. “Desde el Club Deportivo Salesianos Montilla queremos felicitar a todos nuestros ajedrecistas por su esfuerzo y excelente nivel de juego. Aunque hoy defendían los colores de sus colegios e institutos, todos ellos son una magnífica representación de nuestro club”, apuntaron.La actividad competitiva continuó durante el fin de semana con la participación de jóvenes ajedrecistas del Club Deportivo Salesianos Montilla en el décimo Campeonato Juvenil Activo de Córdoba, organizado por la Delegación Cordobesa de Ajedrez y disputado en su sede.La cita reunió a un total de 45 jugadores, de los cuales seis representaron al club montillano. Las partidas se jugaron a un ritmo de diez minutos más cinco segundos por movimiento, en una jornada que combinó el buen ambiente ajedrecístico con las altas temperaturas propias de estos días.En este campeonato, Adrián Gallego Lara logró la primera posición en la categoría Sub-8, mientras que Darío Sanabria Arias consiguió el segundo puesto en la categoría Sub-10. Ambos resultados reforzaron la presencia del Club Deportivo Salesianos Montilla en una competición juvenil que reunió a jóvenes promesas del ajedrez cordobés.El club también felicitó al resto de sus representantes por su esfuerzo, compromiso y ganas de seguir aprendiendo y disfrutando de este deporte. Más allá de los resultados, la participación en este tipo de campeonatos permite a los jugadores acumular experiencia, afrontar partidas de ritmo activo y medir su progresión frente a rivales de distintos niveles.Con estas actuaciones, el Club Deportivo Salesianos Montilla volvió a situar a sus jóvenes ajedrecistas en posiciones destacadas dentro del panorama provincial, tanto en competiciones escolares como en torneos organizados por la Delegación Cordobesa de Ajedrez. La cantera montillana continúa así sumando partidas, resultados y aprendizaje en un calendario que mantiene vivo el pulso competitivo del club.El Club Deportivo Salesianos Montilla firmó una destacada actuación en el Campeonato de Córdoba de Ajedrez Activo por Equipos, celebrado el pasado domingo en Doña Mencía, donde el conjunto Salesianos Montilla A logró el subcampeonato provincial en la categoría Sub-14. La cita reunió a 47 jugadores distribuidos en equipos de cuatro tableros y contó con representación montillana tanto en la categoría general como en la competición de base.El torneo se disputó en las instalaciones del Hotel Mencía Subbética de Doña Mencía, bajo la organización de la Delegación Cordobesa de Ajedrez, en una jornada que congregó a clubes y jugadores de distintos puntos de la provincia. El Club Deportivo Salesianos Montilla acudió al campeonato con tres equipos: Salesianos Montilla, en la categoría general, y Salesianos Montilla A y Salesianos Montilla B, en la categoría Sub-14.El mejor resultado para la expedición montillana llegó de la mano de Salesianos Montilla A, que consiguió finalizar como subcampeón de Córdoba en la categoría Sub-14. El equipo estuvo formado, por orden de tablero, por Jacobo Llamas Fernández, Francisco Garrido López, Marco Olmo Criado y Pablo Casado Salas, cuatro jóvenes jugadores que completaron una competición sobresaliente y confirmaron el buen momento del ajedrez de base en el club.Desde la entidad montillana se quiso destacar de manera especial el papel desempeñado por este conjunto durante el campeonato. La entidad subrayó, además, la importancia de este resultado para sus jóvenes ajedrecistas, al considerar que el subcampeonato provincial supone un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos meses.El subcampeonato logrado por Salesianos Montilla A en Doña Mencía se suma así a la participación del resto de representantes del club en una cita que volvió a poner de manifiesto el crecimiento del ajedrez de base y la capacidad competitiva de los jugadores montillanos en el calendario provincial.