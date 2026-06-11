Carrier Montilla lanza un nuevo curso para formar a operarios de maquinaria CNC

Carrier Montilla ha puesto en marcha una nueva convocatoria de formación privada para futuros operarios de maquinaria CNC, que se desarrollará del 23 de junio al 17 de julio en las instalaciones de la compañía en el polígono industrial Llanos de Jarata, con el objetivo de preparar a personas desempleadas para que puedan ser valoradas en próximos procesos de contratación de la empresa.La iniciativa, promovida por Carrier Montilla, cuenta con una duración total de 130 horas y se dirige exclusivamente a personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El plazo para remitir el currículum permanece abierto hasta el 16 de junio y las personas admitidas serán contactadas telefónicamente el 17 de junio.Además, la convocatoria establece como criterios prioritarios la experiencia previa con maquinaria CNC, especialmente en plegadoras, láser, curvadoras o punzonadoras, así como la formación relacionada con el sector del mecanizado de chapa, la mecatrónica o la calderería. De este modo, el curso se orienta hacia perfiles vinculados a una actividad industrial muy concreta, en la que la precisión técnica y el conocimiento de los procesos productivos resultan determinantes.En ese sentido, la propuesta formativa pretende ofrecer una oportunidad real de incorporación al sector industrial a personas que buscan mejorar su empleabilidad a través de una capacitación especializada. La maquinaria CNC —control numérico por computadora— ocupa un papel esencial en muchas líneas de fabricación, ya que permite mecanizar, cortar, plegar o transformar piezas metálicas con un elevado grado de exactitud, siguiendo parámetros previamente programados.Y es que el objetivo principal de esta acción formativa no se limita a impartir conocimientos teóricos o prácticos, sino que busca preparar a un grupo de personas para que, una vez concluido el curso y superadas las pruebas correspondientes, puedan ser consideradas en futuros procesos de contratación dentro de la compañía. Se trata, por tanto, de una formación conectada directamente con las necesidades reales del proceso productivo de Carrier Montilla.Por otro lado, las personas interesadas deberán enviar su currículum antes del 16 de junio a la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto "Curso Operario CNC CNC0326". Según ha detallado la propia compañía, el 17 de junio se contactará telefónicamente con las personas admitidas, que podrán incorporarse a una formación intensiva durante casi un mes en las instalaciones de la empresa.Carrier Montilla reafirma con esta iniciativa su compromiso con el empleo y la capacitación técnica de calidad en la comarca, apostando por una formación orientada directamente a las necesidades del mercado laboral y de su propio sistema industrial. En un contexto en el que las empresas demandan perfiles cada vez más especializados, este tipo de cursos permite acercar a las personas desempleadas a oficios con proyección dentro del tejido productivo local.Actualmente, Carrier Montilla fabrica equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en su planta del polígono industrial Llanos de Jarata, una instalación que forma parte de la historia industrial reciente de la localidad. En sus primeros años, a partir de 1986, la compañía ocupó las instalaciones que hoy conforman el complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladarse a su actual ubicación.Además, la trayectoria de crecimiento de esta planta ha estado jalonada por distintos hitos industriales. En el verano de 2005, alcanzó los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva tras una inversión de más de 7,5 millones de euros, lo que supuso duplicar su tamaño y representar un 30 por ciento de toda la superficie industrial de la entonces Ciatesa.Dos años después, la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT y, en 2014, el grupo fue adquirido por la norteamericana United Technologies Corporation, UTC, integrándose dentro del conglomerado Carrier. Ese recorrido empresarial explica la evolución de una planta que ha mantenido una relación estrecha con Montilla y con el empleo industrial de la comarca durante las últimas décadas.